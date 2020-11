Publicada el 11/11/2020 a las 09:04 Actualizada el 11/11/2020 a las 10:36

Este miércoles todos los ojos están puestos sobre la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y Biontech, ya que Bruselas estaría negociando los términos para que los estados miembros de la UE puedan adquirir hasta 300 millones de dosis cuando esté terminada. En España se notificaron este martes 17.395 nuevos casos de coronavirus.

10.42. El Gobierno vasco espera que "en unos días" se vean los resultados de las últimas medidas adoptadas. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que las últimas medidas aplicadas en Euskadi para frenar los contagios de la covid-19 son "las más convenientes para este momento", y que espera que "en unos días" se puedan ver los resultados de las mismas. En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha explicado que, cuando se adoptaron las últimas medidas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que iban tener una duración de, en principio, 15 días, y que, transcurrido ese plazo, estudiarían si tomar decisiones "más suaves, más severas, o mantener las de ahora otros 15 días".

10.28. Repuntan los contagios con 520 en Galicia, pero siguen en descenso los casos activos. Los contagios de covid-19 en Galicia han vuelto a repuntar tras varios días en caída, hasta los 520, de ellos 515 confirmados por PCR en las últimas 24 horas, mientras que los casos activos de coronavirus siguen en descenso hasta los 9.869, lo que supone 83 menos que este martes. Así se desprende de los datos actualizados en la mañana de este miércoles en la página web de la Consellería de Sanidad con cifras hasta las 18,00 horas de este martes, recogidos por Europa Press.

10.27. Cataluña registra 2.997 casos y cinco fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 305.965 casos confirmados acumulados de coronavirus —273.265 con una prueba PCR—, 2.997 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.745, cinco más que los registrados el martes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.675 —597 en la UCI—, lo que supone un descenso de 62 respecto al último recuento.

10.19. El TSJ de Cantabria desestima suspender cautelarmente el cierre del interior de locales de hostelería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria (AEHC) de dejar sin efecto la resolución del Gobierno regional que impone el cierre de las zonas interiores de los establecimientos de hostelería y restauración. En un auto dictado hoy, el tribunal explica que los diversos informes adjuntados "avalan el riesgo que la no adopción de medidas limitativas de derechos, como la libertad empresarial y otros en juego, supondría para estos intereses generales a fecha de la adopción de las medidas".

10.18. El Gobierno vasco advierte que "depende de todos" que Euskadi pase a otro estadio de colapso del sistema sanitario. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido que depende de todos los ciudadanos vascos que Euskadi pueda pasar a otro estadio de afección de la pandemia de la covid-19 que comprometa y colapse el sistema sanitario. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha reconocido que Euskadi vive "una situación "complicada" porque se encuentra en un momento "muy preocupante y, en cierta forma, crítico". "Está en nuestras manos darle la vuelta", ha asegurado.

9.30. Lastra asegura que el precio de las masacrillas seguirá bajando. "Este fue el país que primero actuó respecto al precio de las mascarillas, que además fue muy criticado por algunos economistas", ha recordado la portavoz del PSOE en el Congerso en una entrevista en RTVE. Sobre la eliminación del IVA en este producto, ha señalado que, aunque algunos países ya lo están aplicando, "hay una directiva europea que lo impide", por lo que el Gobierno central está enconversaciones con la UE para encontrar la vía más adecuada para bajar los precios de las mascarillas. Lastra ha asegurado que "en las próximas semanas se van a adoptar esas medidas".

9.10. Alemania supera los 700.000 contagios tras sumar más de 18.400 casos nuevos y 261 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 18.487 casos nuevos y 261 muertos, frente a los 15.332 contagios y los 154 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 705.687 personas contagiadas y 11.767 víctimas mortales.

9.05. México dice que "no hay base científica" en el cierre de fronteras como forma de contener el coronavirus. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, ha afirmado este martes que el cierre de fronteras como forma de evitar la llegada de otras cepas del virus al país "no es una idea fundamentada científicamente", sino que viene "de una larga tradición política". "La idea de que podemos detener su paso cerrando fronteras, impidiendo vuelos, no es procedente (...). No funciona así el control epidémico (...) no es una idea fundamentada científicamente. Es una larga tradición más política, que científica, (...) así actuaban intuitivamente las autoridades de los territorios de entonces", ha explicado. En las últimas 24 horas, se han diagnosticado 5.746 contagios y 617 fallecidos más en el país.

9.00. Bruselas espera dar hoy luz verde al acuerdo con Pfizer y Biontech para la compra de su vacuna. La Comisión Europea espera dar este miércoles su visto bueno al acuerdo alcanzado con las firmas farmacéuticas Pfizer y Biontech para que los Estados miembros puedan adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra el covid-19, que según los dos grupos tiene una eficacia superior al 90%. "Tras el anuncio por parte de Pfizer y Biontech sobre las perspectivas de su vacuna, la agenda del colegio (de comisarios) prevé la adopción del acuerdo con estas empresas", anunció este martes en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer. Bruselas ha evitado dar detalles sobre el documento que los comisarios tendrán hoy sobre la mesa, pero ha recordado que el acuerdo preliminar con ambos grupos farmacéuticos prevé la adquisición de 200 millones de dosis para todo el bloque y la posibilidad de comprar otras 100 millones más.