Publicada el 18/12/2020 a las 12:11 Actualizada el 18/12/2020 a las 13:02

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este viernes que el 27 de diciembre comenzará a administrarse la vacuna del Covid-19 en España de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, siendo un día antes, el sábado 26, cuando se reciban las primeras dosis. "No queremos esperar un solo día. No es el fin. Es el principio del fin y queremos que este fin empiece lo antes posible", añadió el titular de Sanidad en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa.

Las comunidades autónomas, dijo el ministro, "dispondrán de las dosis que les corresponden equitativamente para comenzar este proceso". Y en todas se cumplirá el plazo marcado. No dio más datos del reparto, emplazando a los próximos días para ir concretando nuevos detalles. Lo que sí mantuvo es que para los meses de mayo o junio habrá entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.

La citación a los ciudadanos para recibir la vacuna se realizará "lo antes posible" y no hay previsto un régimen de sanciones para aquellos que no acudan a la llamada de las autoridades sanitarias. En todo caso, el ministro pidió responsabilidad a todos aquellos que no piensen vacunarse y sean llamados para que avisen y su hueco pueda ser cubierto por otras personas.



La vacuna va a ser suministrada en la red sanitaria habitual, de forma gratuita en los más de 13.000 puntos de vacunación de los que dispone España. Debido a que presenta una serie de dificultades de distribución, la compañía será la encargada de distribuirla en varios puntos del territorio nacional y, después, cada comunidad autónoma contará con dos puntos concretos para recibirlas en su territorio.



Según fija el Plan de Vacunación contra el covid-19, en la primera etapa de la vacunación se llegará a 2,5 millones de personas: residentes y personal sanitario de residencias de mayores, así como de centros de grandes dependientes, y el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. Esta fase se llevará a cabo entre enero y febrero.

Llamada a la "prudencia"

Antes de hacer el anuncio de la fecha para el arranque de la campaña de vacunación, el ministro aseguró que la evolución del virus es "preocupante o muy preocupante" y pidió "prudencia" a los ciudadanos. "Hay un cambio de tendencia claro con incremento de casos en la mayoría de las comunidades autónomas", sostuvo. "No vaya a ser que celebrando la Navidad lo hagamos en reyes. No podemos permitir que este cambio de tendencia se consolide".

"Ante esto hay que reaccionar", mantuvo apuntando a que ya hay comunidades autónomas que ya han tomado medidas más restrictivas que las dictadas en el plan de Navidad, aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.

El ministro fue cuestionado en varias ocasiones sobre la posibilidad de que desde el Ejecutivo se endurezcan las restricciones del plan Navidad. Illa insistió en que ese documento es una base y que no es del Gobierno, sino del Consejo Interterritorial de Sanidad, un órgano en el que están representado el ministerio y las comunidades autónomas. "Tenemos el marco jurídico y el marco de respuesta que hay que dar", dijo en alusión a los acuerdos del Interterritorial y al estado de alarma aprobado en el Congreso de los Diputados hasta el 9 de mayo.