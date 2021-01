Vacunación masiva, reparto de fondos europeos, recuperación, desbloqueo del CGPJ: las prioridades del Gobierno para 2021

Publicada el 01/01/2021 a las 06:00

Pedro Sánchez logró reunir en el Congreso de los Diputados los votos necesarios para la investidura el 7 de enero de 2019, por lo que la llegada del nuevo año pilla al presidente del Gobierno soplando su primera vela como jefe del Ejecutivo de la coalición PSOE-Unidas Podemos. Lo hacía tras haber firmado un programa de legislatura con Pablo Iglesias inspirado en la máxima de revertir las políticas más lesivas de la derecha, de reforzar el bautizado como "escudo social". Un programa que prácticamente dos meses después tuvo que ponerse en cuarentena por la llegada de la pandemia del covid-19.

El estado de alarma y las medidas sanitarias, sociales y económicas vinculadas al virus arrasaron con todo y obligaron a Sánchez a aparcar una serie de iniciativas que con la llegada del nuevo año y de la vacuna están en disposición de empezar a ser descongeladas. "Siempre con la cautela necesaria en un contexto en el que estamos ante el principio del fin de la pandemia, como dice el presidente, pero sin bajar la guardia porque no puede decirse que la situación esté controlada del todo", advierten las fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre. No obstante, recuerdan que pese a la pandemia, desde la investidura el Gobierno ha asumido 1.238 compromisos. De ellos, según figura en Cumpliendo, el Informe interno de rendición de cuentas presentado este martes por Sánchez, ya se han cumplido un 23,4% de ellos y el plan es que en el próximo semestre llegue al 32,6%.

"El año 2020 ha sido el año de una gran calamidad, de una gran pandemia, pero también de una gran resistencia. Y 2021 puede ser, debe ser, el año de una gran recuperación", resumió el presidente en su rueda de prensa de balance de fin de año. Más allá de este deseo o principio inspirador para los meses que están por venir, el Ejecutivo tiene sobre la mesa una serie de prioridades concretas, que van de la extensión de la vacuna al grueso de la población a la reevaluación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ahora ha sido aparcada por "prudencia", según defienden en el sector socialista del Ejecutivo.

A continuación, infoLibre repasa algunas de estas prioridades:

Extensión de la vacuna para una inmunidad del 70%

Para que 2021 sea el año de la "recuperación", la crisis sanitaria debe ser superada y, para ello es clave que se complete la estrategia de vacunación que arrancó el domingo 27 de diciembre en las residencias de mayores. El Gobierno fija ese horizonte en los meses de verano de 2021. "Hemos empezado con una, pero esperamos la autorización de más vacunas que hemos adquirido y el fin será cuando hayamos adquirido un porcentaje de inmunidad suficiente, que se fija en torno al 70%. Este fin se podrá producir en torno a finales del verano", ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Si no hay sorpresas de última hora no será Illa el ministro que vea extenderse la campaña de vacunación. Su elección como cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas del 14F tras el paso a un lado dado por Miquel Iceta abre la puerta a que Carolina Darias aterrice en Sanidad y el primer secretario de los socialistas catalanes se haga con Política Territorial.

En las próximas 12 semanas España recibirá más de 4,5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Las entregas se producirán todos los lunes y con una media de 350.000 dosis semanales."Muy pronto habrá más españoles vacunados que contagiados", sentenció el presidente del Gobierno.

Si nada se tuerce, los planes del Gobierno son que el mes de junio haya entre 15 y 20 millones de personas vacunadas en España. Este hito coincidiría con el levantamiento del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, aunque el Gobierno está abierto a una revisión en marzo por si se dieran las condiciones para ponerle fin antes de tiempo.

Fondos europeos: el puente a la recuperación

El Gobierno pretende tener listos a principios de enero los detalles sobre el destino de los fondos europeos, un pilar clave de la recuperación económica. Para ello, todos los ministerios tienen que haber entregado a la Unidad de Seguimiento del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, al frente de la que está el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, la letra pequeña de las inversiones que se pretenden.

Junto con Presidencia del Gobierno, Hacienda será la cartera que coordinará el Comité Técnico, dependiente de la comisión interministerial formada por los 22 ministros del Ejecutivo. En cada ministerio habrá un "alto cargo responsable de la gestión de propuestas y proyectos" que permitirá a la Moncloa fiscalizar el manejo del dinero. A España le corresponden 140.000 millones de euros, de los que 72.000 millones serán transferencias directas utilizables hasta 2023.

"Reevaluación" de la subida del Salario Mínimo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido uno de los grandes caballos de batalla dentro del Gobierno de coalición en las últimas semanas. En Unidas Podemos llegaron a confiar en que el último Consejo de Ministros del año fuese a dar luz verde a una subida de, al menos, el 0,9%. Pero en este punto se ha impuesto la tesis del ala socialista del Ejecutivo.

Hace una semana, cuando el partido morado daba por hecho que pudiese haber acuerdo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, intentaba zanjar la pelea posponiendo el debate a la segunda mitad del año, al segundo semestre. Será en ese momento cuando se pueda "reevaluar" la situación y actuar en base a las conclusiones a las que se llegue, dijo.

Esto no implica, señalan en la Moncloa, que para el Ejecutivo esta cuestión haya dejado de ser una prioridad. Recuerdan que en los últimos dos años el SMI se ha subido un 30%.

Renovación de las instituciones bloqueadas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva dos años pendiente de renovación. La intención de Pedro Sánchez es hacerlo de la mano del Partido Popular. Pero todos los puentes con el partido de Pablo Casado están rotos a día de hoy. La idea más extendida en la Moncloa es que va a ser muy difícil que haya un acercamiento hasta después de las elecciones catalanas, previstas, en principio, para el 14 de febrero.

Mientras, el Congreso de los Diputados debatirá, por el procedimiento de urgencia, una proposición de ley de los grupos socialista y de Unidas Podemos para limitar los poderes de un órgano de gobierno de los jueces en funciones.

En su última rueda de prensa del año, Sánchez sostuvo que "el PP se debe sentar ya con el Gobierno para renovar" el CGPJ. "En un momento como éste es fundamental reforzar nuestras instituciones, y reforzar nuestras instituciones es renovarlas y cumplir con los mandatos constitucionales", añadió. El presidente mantuvo que "el Gobierno ha tendido la mano a todas las formaciones políticas para renovar el CGPJ" y otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española (RTVE).

"Se va a renovar el próximo semestre muy probablemente, esperemos que sea así, en el Congreso de los Diputados la dirección de la corporación pública Radiotelevisión Española después de muchos años de bloqueo y esperamos renovar también el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que ya están fuera de mandato y están por tanto en funciones", indicó.

El Gobierno ha solicitado que se habilite el mes de enero para tramitar, y en su caso, aprobar la reforma que limita a un CGPJ con el mandato caducado. La previsión es que también quede aprobada este mes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Reforma del Código penal

2020 acaba sin ningún avance concreto respecto a la reforma de los delitos de sedición y rebelión. Pero el ministro de Justicia señala que no se trata de un asunto estancado. El "desfase"que supone este tipo penal respecto a otros países europeos, ha avanzado Juan Carlos Campo, se solucionará en 2021.

En una entrevista en Rac1 este miércoles, recogida por Europa Press, el titular de Justicia insistió en que el anteproyecto se aprobará el próximo año una vez estén preparados los informes preceptivos. "Dirán que soy pesado, pero me muevo en principios muy básicos: los tiempos razonables". Campo admitió que esta reforma es prioritaria para el Ejecutivo, más aún cuando se estudia equipararnos a los países de nuestro entorno.

"No es tan simple como decir donde pone 8, 10, 12 ponemos 6 o 4. No. Es más complejo porque el Código Penal tiene un orden interno que no podemos romper, estamos hablando de bienes jurídicos. Tenemos que ver la concurrencia de otros delitos para no provocar mayor desajuste. Con ese sosiego y esa discreción que se tienen que hacer las cosas cuando se hacen en cocina", advirtió.

El debate sobre los indultos

También relacionado con la cuestión catalana está el tema de los indultos solicitados para los presos independentistas. En la misma entrevista, Campo ubicó su tramitación definitiva en el primer semestre de 2021. Este plazo es, a su juicio un tiempo "razonable" en el que el Consejo de Ministros tomará una decisión sobre si concede esta medida de gracia. La decisión nunca llegaría, en todo caso, antes de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, salvo que un empeoramiento de la evolución del covid-19 obligue a un aplazamiento, como ocurrió con las gallegas y las vascas.

Menos de 24 horas antes, Sánchez evitaba adelantar si el Ejecutivo indultará a los líderes independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O, pero subrayó que su gabinete "desde el principio no ha ocultado sus intenciones" y que mantiene su "clara puesta" por la "reconciliación" y el "reencuentro" y por "superar episodios aciagos".

Pese a que se esperan unas elecciones catalanas muy en clave de pandemia, el de los indultos será uno de los temas más recurrentes, sobre todo en los mítines de los candidatos de las tres derechas.

Unidas Podemos: "Con voluntad política se puede llegar a muchos sitios"

Desde el sector de Unidas Podemos insisten en que la pandemia y las consecuencias de esta en lo social, en lo económico van a marcar "obviamente" gran parte del año nuevo. En este contexto, para el partido morado va a ser "prioritario" que el Gobierno de coalición salga de esta crisis "de forma diferente a como se saldría con un Gobierno en manos del Partido Popular".

Esto pasan, dicen, por no perder de vista que la protección de "los más vulnerables" debe seguir siendo una prioridad y por no renunciar a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a la que el sector socialista del Gobierno ha echado el freno al considerar que a día de hoy no es "prudente" aprobar esta medida. Es su compromiso de legislatura y no renuncian a ello, dicen. Pero ahora, a principios de año, no toca.

En Unidas Podemos son conscientes de que la pandemia puede trastocar más de un plan. Pero coinciden con la parte socialista del Gobierno en que el covid-19 no puede retrasar mucho más la ley de la infancia o la del "sólo sí es sí" del departamento de Irene Montero [ley de libertades sexuales]. "La pandemia prioriza las cosas, pero con voluntad política se puede llegar a muchos sitios", defiende un parlamentario de la formación de Pablo Iglesias.

Las últimas semanas de 2020 han estado marcadas por una serie de tensiones en el seno del Gobierno de coalición por iniciativas legislativas como la prórroga del prohibición de los desahucios –finalmente aprobada hasta el fin del estado de alarma–, la prohibición del corte de suministros esenciales para colectivos vulnerables, la subida del SMI o la reforma del sistema de pensiones. A las discrepancias concretas sobre estos asuntos se han sumado las discrepancias sobre la forma de proceder. Al sector socialista del Gobierno no le gusta que las diferencias traspasen los muros del Consejo de Ministros.

Mientras, el sector morado no lo ve así. En el partido de Pablo Iglesias creen que si el hecho de que salgan a la luz pública las tensiones en el Ejecutivo sirve para que cambien cosas y para que se aprueben leyes, esta estrategia es acertada.

No obstante, en sectores de Unidas Podemos empieza a cundir la idea de que, ahora que Pedro Sánchez ya tiene los Presupuestos Generales del Estado aprobados el presidente del Gobierno y su equipo más próximo de colaboradores van a ensayar un cambio que pasa por "construir el relato de que es él el que marca la agenda y el que impone ritmos". Un mensaje, interpretan, encaminado a "tranquilizar", entre otros, a la patronal.

Esta estrategia, mantienen, pasaría por buscar acuerdos con fuerzas políticas más allá de las que han permitido que los Presupuestos Generales salgan adelante, como Ciudadanos (10 escaños). El partido de Inés Arrimadas se bajó de las cuentas públicas en la fase de enmiendas parciales al entender que Sánchez había apostado por ERC y EH Bildu, por la "vía radical", y que esto hacía imposible que Cs entrase en esa ecuación. Desde Unidas Podemos también se insistió mucho en todo este proceso en que Arrimadas y los suyos eran incompatibles con los avances sociales incluidos en estos Presupuestos.

Frente a los rumores de que las costuras de la coalición están cada vez más tensas, el presidente del Gobierno aprovechó la rueda de prensa de balance de fin de año de para lanzar el mensaje de que su idea es agotar la legislatura de la mano de Unidas Podemos. El Ejecutivo de coalición, dijo, nació con el objetivo de "perdurar en el tiempo". "No es el Gobierno de un solo partido, pero es un solo Gobierno", destacó. Sánchez mantuvo que, evidentemente, en el Gobierno "hay voces distintas". Pero que también hay "una única palabra": el Boletín Oficial del Estado, que es donde se plasman las leyes.