Directo | Madrid adelanta el toque de queda a las 23 horas y los establecimientos hosteleros deberán cerrar a las 22 horas

Publicada el 15/01/2021 a las 09:09 Actualizada el 15/01/2021 a las 12:43

Con 24 provincias en aviso por temperaturas mínimas, la ola de frío en España se prolongará hasta el miércoles próximo, lo que la sitúan como la más larga desde el 2001. Mientras, la incidencia del coronavirus en nuestro país sigue en aumento. Este jueves se alcanzaron los 522 casos por 100.000 habitantes, y Sanidad notificó el segundo peor dato de contagios desde que comenzara la pandemia, con más de 35.000 casos nuevos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes.

12.53. Cinco alcaldes se vacunan a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación alegando que "sobraban dosis". Los alcaldes socialistas de Torrecampo (Córdoba), El Verger y Els Poblet (Alicante), Rafelbunyol (Valencia) y el primer edil de JxCat del municipio tarraconense de Riudoms, además de un concejal del mismo pueblo también de JxCat, se han inyectado ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pese a no pertenecer al primer grupo de vacunación. Muchos de ellos han justificado esta decisión porque "sobraban dosis". El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.

12.39. Castilla-La Mancha casi duplicó los nuevos casos y elevó un 50% su incidencia acumulada en la última semana epidemiológica. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha publicado la actualización de los nuevos casos de coronavirus detectados en la última semana epidemiológica completa --del 4 al 10 de enero-- estadística de la que se desprende un aumento significativo al computar 9.145 nuevos positivos, muy por encima de los 5.487 de la semana precedente. Según los datos ofrecidos por el Sescam y recogidos por Europa Press, esta evolución es similar en todas las provincias. Ciudad Real, la más afectada, ofrece un recuento de 3.183 nuevos casos, por 1.722 de la semana anterior; Toledo eleva los 1.564 de la última semana del año a 2.575; y Albacete suma 411 más, con un total de 1.548.

12.37. Asturias trabaja en restricciones "rigurosas, contundentes y proporcionadas" por el avance de la pandemia. La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha anunciado este viernes que la Consejería de Salud ya trabaja en nuevas medidas "rigurosas, contundentes y proporcionadas" ante el avance de la pandemia, que en Asturias ya está evolucionando de manera "mala y preocupante". Según Álvarez, este avance de la pandemia se debe a que la ciudadanía se "relajó". "No hemos hecho todo lo bien que deberíamos haber hecho", ha resaltado, para después subrayar que "aquí tenemos las consecuencias" y pedir a la ciudadanía que se autoconfine. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo ha explicado que la intención es tomar medidas con "la mayor agilidad posible" para frenar el crecimiento de los contagios.

12.22. Madrid adelanta el toque de queda a las 23 horas y los establecimientos hosteleros deberán cerrar a las 22 horas. La Comunidad de Madrid adelantará el toque de queda a partir del lunes a las 23 horas y se mantendrá hasta las 6 horas, y los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 22 horas. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la que también se ha anunciado la imposición de restricciones en seis nuevas zona básicas de salud y en 5 localidades.

EN DIRECTO. A partir de las 12:00 horas el viceconsejero de Sanidad Pública y Plan COVID-19, @ZapateroAntonio, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan la situación epidemiológica y asistencial en la Comunidad de Madrid. https://t.co/7BEstBZ8Pl — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 15, 2021

12.16. Cs lamenta que el Gobierno central les dé "largas" con la declaración de zona catastrófica a Madrid. El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha lamentado este viernes que el Gobierno central les dé largas a la hora de declarar zona catastrófica a la Comunidad de Madrid por los desperfectos que ha provocado en la región el paso del temporal 'Filomena'. En su visita a un Colegio de San Fernando de Henares, en declaraciones a los periodistas, Zafra ha insistido en que hay "suficientes razones" para que se declaren zonas catastróficas varios municipios de Madrid. "Estos municipios necesitan ayuda lo antes posible ante los daños que la borrasca 'Filomena' ha causado. No entendemos la situación por la cual, por desgracia, el Gobierno de la nación sigue dando largas a todo lo que está ocurriendo y sin una solución clara", ha lanzado.

12.11. Estudiantes convocan asambleas el lunes y martes en Madrid para votar la vuelta a clase tras 'Filomena'. El Sindicato de Estudiantes ha llamado a la celebración de asambleas el próximo lunes y martes en los centros educativos de la Comunidad de Madrid para votar la vuelta a clase tras el paso de la borrasca 'Filomena' y ante el nuevo repunte de contagios del covid-19. Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, en una rueda de prensa para abordar la "catástrofe" que están viviendo "en los institutos de la Comunidad de Madrid".

11.59. Decretan medidas especiales de nivel 3 en todos los municipios de la provincia de Albacete. La Consejería de Sanidad ha decretado medidas de contención nivel 3 contra el coronavirus por un periodo de 10 días, desde este viernes, en todos los municipios de la provincia de Albacete. Durante la semana epidemiológica número 53 de 2020, en la provincia se declararon 1.194 casos de covid-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 307,6 casos por cada 100.000 habitantes, según ha informado la Junta en nota de prensa. De igual modo, durante la semana epidemiológica número 1 de 2021 se han declarado un total de un total de 1.264 casos, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 321,0 casos por 100.000 habitantes.

11.58. El alcalde de Rafelbunyol (Valencia) se disculpa por vacunarse de covid: "Pensé que ayudaba a dar sensación de confianza". El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, ha pedido disculpas por vacunarse contra el coronavirus el pasado 27 de diciembre y ha explicado que le propusieron administrarle una dosis cuando acudió a la primera jornada de vacunación en la residencia de mayores de la localidad y aceptó porque pensó que "ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía". "Visto con perspectiva, no fue la mejor decisión. Si alguna persona se siente ofendida, lo entiendo y pido disculpas", ha señalado López este viernes en declaraciones a Europa Press.

11.56. Arganda del Rey (Madrid) pide al Gobierno declarar la localidad zona gravemente afectada por el temporal. La Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey ha aprobado, en una reunión celebrada esta mañana, instar al Gobierno de España para que declare a la localidad zona gravemente afectada, lo que permitiría obtener un catálogo de recursos para el municipio, entre otros, la compensación por gastos derivados de actuaciones inaplazables. Igualmente, se ha aprobado instar a la Comunidad de Madrid para que habilite un Fondo Regional Extraordinario de ayudas a los municipios afectados por el impacto de la borrasca Filomena, incluyendo entre sus destinatarios, como afectado, al municipio de Arganda del Rey.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado instar al Gobierno de España para que declare a #Arganda zona gravemente afectada y a la Comunidad de Madrid para la creación de un Fondo Regional Extraordinario de ayudas a los municipios afectados por "Filomena"https://t.co/y5TI4lw2WN pic.twitter.com/ZIlZXRl8xd — Arganda del Rey (@Arganda_Ayto) January 15, 2021

11.53. Andalucía exige al Gobierno más vacunas contra el covid-19 y que deje de ser "como el perro del hortelano". El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno central más vacunas que permitan administrarlas a la población "masivamente" y le ha reclamado que "deje de ser como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer". Así, en Málaga, donde ha visitado las mejoras en el centro de salud de Cruz del Humilladero, ha recordado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al Ejecutivo de PSOE y Podemos "poder tomar medidas de más calado".

11.50. Cs en Valencia rechaza el "abuso de poder" de los alcaldes socialistas ya vacunados. Ciudadanos rechaza el "abuso de poder" de los alcaldes socialistas que ya se han vacunado pese a no ser un colectivo prioritario, como el matrimonio formado por los de El Verger y Els Poblets (Alicante), Ximo Coll y Carolina Vives, y el de Rafelbunyol (Valencia), Fran López. Este jueves, la Conselleria de Sanidad abrió investigaciones en los departamentos de salud de Dénia y Torrevieja (Alicante) —ambos de gestión privada— para esclarecer los motivos por los que supuestamente se ha procedido a vacunar a personas que no estaban encuadradas en los grupos establecidos. "No se va a permitir ninguna alteración del plan de vacunación", recalcó la consellera, la socialista Ana Barceló.

11.37. Aragón confina perimetralmente las tres capitales y seis localidades más. El Gobierno de Aragón ha anunciado el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, y de seis localidades más —Calatayud, Ejea, Tarazona, Alcañiz, Cuarte de Huerva y Utebo— para evitar la propagación del coronavirus ante el aumento de casos que está registrando la región. Con esta medida, que entrará mañana en vigor, dos de cada tres aragoneses tendrán la movilidad limitada a su ámbito municipal. Además, las reuniones solo podrán ser de cuatro personas en cualquier espacio, público o privado, salvo que sean convivientes, y el inicio del toque de queda se adelanta, de las 23.00 horas a las 22.00.

Ante el incremento de los contagios de #COVID19 en #Aragón, el Departamento de Sanidad emitirá hoy un decreto y una orden que se publicarán en el @BOAdeldia, para endurecer las restricciones vigentes actualmente en la Comunidad Autónoma:



pic.twitter.com/X28Ts4AiMG — Gobierno de Aragón (@GobAragon) January 15, 2021

11.27. Un total de 349 carreteras siguen afectadas y la Guardia Civil auxilia a 1.562 municipios en 31 provincias. Un total de 349 carreteras, 16 de ellas en la red principal, siguen afectadas este viernes por los efectos de la borrasca Filomena y la ola de frío posterior que mantiene aún temperaturas mínimas de entre -8 y -14ºC en buena parte del centro y este de la Península, según informa el Ministerio del Interior. En la última actualización de información del Ministerio para dar cuenta de las incidencias y la respuesta frente a la ola de frío, informa de que en estos momentos quedan 349 carreteras afectadas por hielo y nieve de las que 16 pertenecen a la red principal.

11.15. OCU advierte de que contratar una tarifa plana ante la subida del precio de la luz es "un gran error". La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que contratar una tarifa plana de electricidad ante la subida en la última semana en el precio de la luz es "un grave error". En un comunicado, la asociación señala que estas tarifas planas cuentan con un elevado coste, que supone un 30% más que las mejores tarifas con precio fijo y hasta un 46% más que la tarifa regulada (PVPC). Además, subraya que estas tarifas de electricidad no son realmente planas, ya que tienen siempre límites de consumo "difíciles de conocer por el usuario".

11.15. Más de 40 municipios de C-LM gobernados por el PP solicitan la declaración de zona catastrófica. Más de 40 municipios gobernados por el PP a lo largo de toda Castilla-La Mancha han decidido ya solicitar la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca Filomena. Así lo ha adelantado la secretaria general del Partido Popular, Carolina Agudo, quien tras el anuncio del Gobierno autonómico de amparar las peticiones de los ayuntamientos para agilizar los trámites no se quede en un "mero anuncio", por lo que le ha exigido un "compromiso firme" con los municipios afectados. Del mismo modo, ante la intención del Gobierno de solicitar esta herramienta el próximo martes, ha apuntado que "no es necesario" esperar tanto tiempo, ha informado el PP en nota de prensa.

11.14. El TSJN rechaza la prohibición de fumar en las terrazas de los bares acordada por el Gobierno de Navarra. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha considerado "insuficiente" la justificación del Gobierno foral para prohibir fumar en las terrazas, incluidos los barriles, de todos los establecimientos de hostelería. Al no haber aportado informe alguno específico al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN no ha ratificado este punto concreto de las medidas contenidas en la Orden Foral 1/2021, de 13 de enero, de la consejera de Salud.

El Tribunal Superior rechaza la prohibición de fumar en las terrazas de los bares acordada por el Gobierno de Navarra por la evolución de la Covid-19 https://t.co/vek6VN14rV — Tribunal Superior Navarra (@tsjn) January 15, 2021

11.10. Leganés (Madrid) aprueba solicitar la declaración de zona catastrófica por los daños del temporal. Los Grupos políticos de Leganés han aprobado en Pleno extraordinario una declaración para solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica del municipio a raíz de los daños provocados por el temporal 'Filomena'. Según la moción aprobada, aparte de solicitar la declaración, se insta a que los Servicios Técnicos municipales y las concejalías afectadas "evalúen los daños causados por el temporal de nieve en las infraestructuras municipales y bienes públicos", al tiempo que solicita "a la Comunidad de Madrid el apoyo" y que, "como en otras ocasiones, habilite ayudas a los municipios afectados".

11.10. La borrasca 'Filomena' dispara el consumo televisivo entre los españoles, con Madrid a la cabeza. El paso de la borrasca 'Filomena' ha disparado el consumo televisivo entre los españoles, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, desde el jueves 7 hasta el martes 12 de enero comparando con el mismo periodo del año anterior. Según un estudio de Barlovento Comunicación, recogido por Europa Press, el temporal de frío y nieve ha provocado un aumento de cerca de 30 minutos en el consumo diario de televisión, respecto al año anterior.

11.08. Abascal se opone a un nuevo confinamiento que "arreste" a los ciudadanos en sus casas "condenándoles a la ruina". El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su oposición a un nuevo confinamiento domiciliario, para hacer frente al coronavirus, que "arreste" a los ciudadanos en sus casas "condenándoles a la ruina". Vox ya fue muy crítico con las medidas restrictivas de la movilidad durante la primera ola de la pandemia y ha confirmado este viernes que sigue sin apoyar medidas de confinamiento. "España debe protegerse, pero España no puede detenerse", ha sostenido Abascal en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

11.02. PP critica la vacunación de la alcaldesa socialista de Torrecampo (Córdoba). El PP de Torrecampo (Córdoba) ha criticado que la alcaldesa del municipio, Francisca Alamillo (PSOE), haya recibido la vacuna contra el covid-19 de las suministradas a los residentes y trabajadores de la Residencia Municipal de Mayores, mientras que la regidora ha aclarado que se le ha puesto la vacuna en su condición de presidenta de la residencia, a la que acude con frecuencia, y que se la vacunó con una de las dos dosis que sobraron tras vacunar primero a residentes y trabajadores. Así, en primer lugar y a través de su perfil oficial de Facebook, el PP de Torrecampo ha señalado que el pasado martes se congratulaban "con la noticia de que los residentes y trabajadores de la Residencia Municipal de Mayores habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19", pero supieron luego los populares que "las trabajadoras que están de baja médica no han sido tenidas en cuenta por la Dirección de la Residencia o por el Ayuntamiento".

10.52. La pandemia deja ya más de 93 millones de casos y se acerca al umbral de los dos millones de muertos. La pandemia de coronavirus ha dejado ya más de 93 millones de casos en todo el mundo y se acerca al umbral de los dos millones de fallecidos, en medio de un repunte durante las últimas semanas, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 733.459 casos y 14.962 fallecidos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 93.158.547 y 1.995.273, respectivamente. Por otra parte, 51.449.592 personas se han recuperado hasta la fecha de covid-19.

10.45. USO pide medidas urgentes para rebajar el precio de la energía. La Unión Sindical Obrera (USO) ha reclamado este viernes medidas urgentes para rebajar el precio de la energía después de que los datos definitivos de IPC de diciembre hayan reflejado un aumento de los precios de la calefacción y el alumbrado del 2% respecto a noviembre, antes incluso de los picos que se han alcanzado en enero en plena ola de frío. "Los hogares vulnerables son cada vez más vulnerables, y no basta con bonos o exenciones", ha advertido la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez. En este sentido, la Federación de Industria de USO está estudiando todas las medidas que pueden rebajar el recibo de la luz para usuarios particulares e industrias.

10.34. Cataluña registra 4.324 casos y 20 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este viernes 448.887 casos confirmados acumulados de coronavirus —413.907 con una prueba PCR o test de antígenos—, 4.324 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 17.867, que son 20 más que los registrados el jueves: 11.107 en hospital o centro sociosanitario, 4.415 en residencia, 1.016 en domicilio y 1.329 que no son clasificables por falta de información.

10.33. Euskadi baraja adelantar el toque de queda a las 18.00 o 20.00 horas para evitar un confinamiento total. El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este viernes que las medidas que se han aplicado en Euskadi para frenar el avance del coronavirus "son muy duras", aunque ha advertido de que aún se podrían tomar más medidas antes de llegar a un posible confinamiento domiciliario total, como la posibilidad de "establecer en las ocho o en las seis" de la tarde la limitación de poder estar en la calle. En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha solicitado "dos o tres veces" al presidente del Gobierno, Pedrto Sánchez, la posibilidad de modificar el toque de queda.

10.23. La OMS pide a Europa intensificar las medidas contra el covid-19 por las elevadas tasas de transmisión del virus. El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha pedido a los países europeos intensificar las medidas de prevención contra el coronavirus debido a las "elevadas" tasas de transmisión que se están registrando en la actualidad. El 2020, año en el que se descubrió el coronavirus, en Europa se noticiaron más de 26 millones de contagios de coronavirus y más de 580.000 muertes por esta causa. Unas cifras que siguen aumentando en 2021 y que están haciendo que más de 280 millones de personas vivan en países que han aprobado un confinamiento total o vayan a implantar medidas más restrictivas a lo largo de la próxima semana.

10.17. Andalucía pide al Gobierno central que "deje a las comunidades" decidir posibles confinamientos. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad autónoma, Juan Marín, ha pedido este viernes al Gobierno central que "deje a las comunidades" poder decidir sobre sus posibles confinamientos. "Que nos dejen hacerlo en Andalucía, estamos dispuestos a asumir ese desgaste", ha subrayado. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Marín ha recordado que, en el pasado mes de julio, Andalucía ya reclamó en la Conferencia de presidentes poder contar con medidas que permitieran regular el confinamiento en las comunidades, pero "esto no se ha producido y ahora nos vemos con esta limitación legislativa".

10.12. Más de 200 efectivos de brigadas forestales se suman a la limpieza de Madrid para abrir paso a 258 colegios. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha movilizado a 213 efectivos de cinco brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF) para trabajar desde hoy en la limpieza de la ciudad de Madrid, en respuesta a la petición realizada ayer por el Ayuntamiento de Madrid para ayudar en las tareas de limpieza de la capital. En concreto, la emergencia encomendada a las BRIF del MITECO es liberar el paso para permitir la operatividad de los 258 colegios de la capital, una tarea en la que las BRIF trabajarán en coordinación con un dispositivo de Tragsa, encargado por el Ayuntamiento de Madrid, formado por 100 efectivos. En principio, está previsto que el operativo de mantenga hasta el lunes, que es cuando debe reanudarse el curso escolar.

8.29. Alemania supera los dos millones de casos de coronavirus y roza el umbral de los 45.000 muertos. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes más de 22.000 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera el umbral de los dos millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que durante el último día se han detectado 22.368 casos y 1.113 muertos, lo que sitúa los totales en 2.000.958 y 44.994, respectivamente.

8.16. El BOE publica la prórroga de la restricción de vuelos y buques desde Reino Unido hasta el próximo 2 de febrero. El Boletín Oficial del Estado de este viernes recoge la prórroga hasta el próximo 2 de febrero de la restricción para los vuelos y buques procedentes del Reino Unido que entró en vigor el pasado 22 de diciembre, justo después de tener constancia de la nueva cepa de coronavirus detectada en el país. En una resolución, el Ejecutivo justifica esta decisión en las "incertidumbres sobre el alcance de la nueva variante" y en el empeoramiento progresivo de la "situación epidemiológica en el Reino Unido", que presenta "una incidencia acumulada a los 14 días de 1.031 casos por 100.000 habitantes".

8.11. Más de una veintena de provincias continúan hoy con avisos por frío y 15 por viento, oleaje y niebla. Un total de 24 provincias continúan este viernes con avisos por temperaturas mínimas, una de ellas en riesgo extremo, mientras que 15 provincias estarán en aviso por viento, oleaje y niebla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En gran parte del país predominará una situación anticiclónica, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el Cantábrico, alto Ebro y Navarra, continuará la nubosidad con probables lluvias, que serán más abundantes en Guipúzcoa y noroeste de Navarra, y más dispersas en el otras zonas del extremo norte peninsular, tendiendo en general a remitir durante el día.

7.06. El "impresionante" programa de vacunación israelí debe incluir a los "palestinos bajo ocupación", según la ONU. El "impresionante" programa de vacunación de Israel contra la COVID-19 debe incluir a "los palestinos bajo ocupación", ha señalado este jueves dos expertos de la ONU en Derechos Humanos, ya que "desde un punto de vista moral y jurídico", el acceso diferencial a la inoculación es "inaceptable". "En esta primera etapa del programa mundial de vacunación, Israel ha entregado las vacunas a un porcentaje más alto de sus ciudadanos que cualquier otro país", han elogiado los relatores especiales Michael Lynk y Tlaleng Mofokeng. Y, aunque Israel ha ofrecido las vacunas a los palestinos con estatus de residente en la Jerusalén Oriental ocupada, han indicado, no ha asegurado que las personas bajo ocupación en Cisjordania y Gaza tengan acceso a la vacuna en un futuro cercano.