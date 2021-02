El PSOE exige explicaciones a Casado por el 'caso Bárcenas' y Podemos pide investigar a Rajoy por la caja B

Publicada el 08/02/2021 a las 13:39 Actualizada el 08/02/2021 a las 13:59

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones de su extesorero Luis Bárcenas porque, según ha denunciado, dirige el mismo PP "del dinero negro".

"Es urgente que Casado dé explicaciones", ha manifestado Ábalos en rueda de prensa desde Ferraz, donde ha subrayado la necesidad de que Casado detalle con qué personas de la actual dirección del PP negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio, según informa Europa Press.

"No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara", ha insistido el número tres de los socialistas, quien sostiene que Casado debe dar cuenta de los "tejemanejes" que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según ha dicho, "no es otro partido, sino el mismo". "Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la caja b'", ha apostillado.

Eso sí, Ábalos no ha especificado, no obstante, si esas explicaciones deben realizarse en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen del Congreso. "No lo estoy siguiendo, pero la relación de comparecientes que hay hoy es la oportuna", ha comentado.

Podemos pide investigar a Rajoy y que Casado a declare en la comisión

Por su parte, Podemos considera que tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas "ya no queda ninguna excusa" para que no se investigue al expresidente del partido y del Gobierno Mariano Rajoy por la financiación irregular de la formación e insiste en que el actual máximo responsable de los conservadores debe comparecer ante la comisión de investigación.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, su portavoz, Isa Serra, para quien las declaraciones de Casado intentando desvincular a la dirección actual del PP de la de los tiempos de Bárcenas son "absolutamente ridículas y vergonzantes".

"Este PP es el mismo que está en las instituciones y en gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid; la forma de gobierno y de corrupción del PP es la misma", ha afirmado, recordando cómo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes no sólo está ahora en el banquillo por el caso de su máster, sino que también tiene pendiente la causa de Púnica.

Buscar el momento oportuno para citarle

Además, Serra ha hecho hincapié en que la ciudadanía tiene claro que "M. Rajoy es Mariano Rajoy" y que si no se investiga al expresidente se enviará el mensaje de que "hay personas absolutamente impunes e intocables".

Respecto a Casado, la portavoz del partido morado ha explicado que debe ser el grupo parlamentario de Unidas Podemos el que decida en qué momento es más pertinente citarle ante la comisión Kitchen, pero ha remarcado que su formación no tiene ninguna duda de que debe dar explicaciones ante este órgano que investiga el supuesto espionaje a Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.