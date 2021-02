Casado dice que no le temblará el pulso si se demuestra que Rajoy conocía la caja B del PP

Publicada el 08/02/2021 a las 10:07 Actualizada el 08/02/2021 a las 10:14

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado rotundo que ni él ni nadie de su equipo ha tratado con "delincuentes" y ha culpado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar perjudicar a su partido con la confesión del extesorero Luis Bárcenas en plena campaña de las elecciones catalanas. Dicho esto, ha garantizado que no le "temblará el pulso" si se demuestra que algún militante actual del partido conocía la caja B, en alusión a dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy.

"No voy a pasar ni una. Si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso. Hay unos Estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Después de que el diario El Mundo haya informado de que los emisarios del PP contactaron con Luis Bárcenas en diciembre de 2018, el presidente del PP ha afirmado que él no trata "con delincuentes". "Nunca, jamás mi equipo ha hablado con delincuentes", ha garantizado.

"La Fiscalía está jugando con información"

Tras asegurar que en este caso se trataría de "donaciones privadas" al PP mientras que en los ERE se juzgaba "dinero público", Casado ha resaltado que él no puede hacerse "responsable de lo que pasó en 1986, 1996 o 2016", antes de que llegara en julio de 2018 a la Presidencia del PP tras unas primarias.

Casado ha afirmado que la "instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda" y ha señalado que antes de que llegara al poder había una "norma no escrita" para que este tipo de casos no "coincidieran" en campaña.

"No es la primera vez que la Fiscalía arremete contra el PP desde que está Sánchez en el poder", ha abundado Casado, para añadir que la Fiscalía está "jugando con información" y su partido está sufriendo la "pena de telediario" coincidiendo con la campaña catalana.

Al ser preguntado si le preocupa el juicio por la presunta caja B del PP, que comienza este lunes, Casado ha afirmado que "la verdad es que no". "Lo que estamos es muy hartos. Son ya 10 años teniendo que responder de algo de lo que no tenemos ninguna información", ha resaltado.

El candidato a las elecciones catalanas: "Que caiga quien tenga que caer"

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14-F, Alejandro Fernández, ha asegurado este lunes no estar "nervioso" por el comienzo del juicio en la Audiencia Nacional por la caja 'b' de su formación, marcado por la confesión del extesorero Luis Bárcenas, que señala al expresidente Mariano Rajoy.

En una entrevista en SER Cataluña recogida por Europa Press, Fernández ha defendido que los hechos juzgados no tienen nada que ver con la dirección actual del PP: "Que caiga quien tenga que caer, pero afecta a personas de otras etapas".

Además, ha insistido en restar legitimidad a la confesión de Bárcenas: "Deberíamos ser prudentes a la hora de dar credibilidad a una persona que está condenada por corrupción, en la cárcel, y que habla de personas que no han sido ni imputadas. Puede hacer afirmaciones en su defensa personal".

Ha confiado en que la confesión y el juicio, que han llegado en plena campaña electoral de las catalanas —algo que, en sus palabras, no puede ser casualidad—, no le restará votos: "La gente es perfectamente capaz de distinguir entre pasado, presente y futuro".

Fernández se ha marcado como objetivo recuperar el grupo parlamentario propio y obtener más de los 4 diputados que tuvieron en la última legislatura en el Parlament; ha explicado que la formación está inmersa en la reconstrucción del proyecto político del PP "que tuvo un apoyo muy considerable" hace unos años.