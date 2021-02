"Rapear no es delito, aunque no te gusten las letras de quien rapea": más de un centenar de periodistas y escritores piden la libertad para Hasél

Publicada el 11/02/2021 a las 09:05 Actualizada el 11/02/2021 a las 09:57

Centenares de periodistas y escritores se han sumado a la campaña de apoyo al rapero Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hasel, con un manifiesto en el que critican su encarcelamiento. "Nos unimos para mostrar nuestro apoyo a Hasel, exigir su libertad y pedir que cuanto antes se eliminen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho de libertad de expresión", declaran en un documento en el que se asegura que "rapear no es delito, aunque no te gusten las letras de quien rapea". Este viernes, el músico debe ingresar en prisión para cumplir una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

Almudena Grandes, Jordi Évole, Rosa María Calaf, Juan José Millás, Manuel Rivas, Maruja Torres, Ignacio Ramonet o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, son algunos de los nombres que han secundado las palabras del texto, junto a los columnistas de infoLibre Aroa Moreno, Benjamín Prado, Ramón Lobo o Fernando Berlín, y representantes de las revistas Mongolia y El Jueves, o de la Unió de Periodistes Valencians. Se suman así al manifiesto publicado hace varios días por artistas e intelectuales en apoyo al rapero.

Rapear no es delito, aunque no te gusten las letras de quien rapea. Como han recordado estos días varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, "nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso". Muchas personas usuarias de redes sociales, pero también músicos, periodistas e incluso titiriteros/as han sido procesadas en los últimos años, solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Nuestro país es uno de los que más artistas ha represaliado en los últimos años por el contenido de sus canciones. El encarcelamiento de Pablo Hasel nos hace más vulnerables a todas las personas que necesitamos la libertad de expresión para ejercer nuestro oficio. Es preciso que se elimine la criminalización de la crítica a las instituciones, porque viola la libertad de expresión. Los firmantes nos unimos para mostrar nuestro apoyo a Hasel, exigir su libertad y pedir que cuanto antes se eliminen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho de libertad de expresión, ideológica y artística.

Asimismo, este miércoles el abogado de Hasel ha presentado un suplicatorio contra la condena del rapero. El letrado afirma que "lo procesalmente coherente por parte de la sala sería esperar la resolución del recurso de súplica y luego decidir si se activa la busca y captura de Pablo", aunque por sí mismo el recurso de súplica no es suspensivo del proceso de encarcelamiento. Hasel ha afirmado en varias ocasiones que no tiene pensado presentarse en prisión de forma voluntaria.

El listado de firmantes del manifiesto: