El 'todos contra Illa' marca el último debate antes del 14F y visibiliza la crispación entre los partidos

Publicada el 12/02/2021 a las 08:03 Actualizada el 12/02/2021 a las 08:25

El último debate con motivo de las elecciones catalanas del 14 de febrero en Cataluña organizado por La Sexta ha visibilizado el todos contra el candidato del PSC, Salvador Illa, y la crispación existente entre los candidatos que se presentan a la presidencia de la Generalitat, con cruce de recriminaciones sobre la campaña y las políticas de sus programas. En el debate ha participado el candidato de Cs, Carlos Carrizosa; la del PDeCAT, Àngels Chacón; el de ERC, Pere Aragonès; el del PSC, Salvador Illa; la de los comuns, Jéssica Albiach; la de la CUP, Dolors Sabater; el del PP, Alejandro Fernández; el de Vox, Ignacio Garriga, y la de Junts, Laura Borràs.

El PSC y los comuns han chocado este jueves con Junts y ERC por el manifiesto firmado por las fuerzas independentistas para no pactar un Govern con los socialistas tras las elecciones del 14 de febrero. Illa ha calificado el manifiesto de "la nueva foto electoral del independentismo que se añade a la otra foto de Colón", en referencia a la manifestación organizada por Societat Civil Catalana del 10 de febrero de 2019. El exministro de Sanidad ha afirmado que el espíritu que encarna dicho acuerdo es precisamente lo que desea modificar si accede a la presidencia de la Generalitat: "Quiero cambiar la confrontación, la división, la mentira y el fraude. Quiero abrir un tiempo nuevo en Cataluña".

La candidata de los comuns, Jéssica Albiach, ha calificado el acuerdo de "tomadura de pelo", recordando que Junts gobierna con el PSC en la Diputación de Barcelona y también que los republicanos apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Albiach ha advertido a ERC y CUP de que con este acuerdo quedan ligados a Junts -sugiriendo que tienen una hipoteca con los de Laura Borràs-: "Pere, acabarás haciendo presidente a Joan Canadell", le ha espetado al cabeza de lista de los republicanos, en referencia al número 3 de Junts.

El cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha criticado la actitud de Illa: "Desde esa superioridad moral que ha ido exhibiendo durante toda la campaña, ahora le parece mal que los independentistas con los que usted no quiere pactar, digamos que no vamos a pactar con usted. ¡Menos humos!", ha exclamado. Aragonès también ha invitado a Albiach a apoyarle como candidato a presidente, y le ha reprochado que quiera "ir de la mano" de un PSC que se presenta en alianza con Units per Avançar, formación heredera de UDC.

Desde Junts, Laura Borràs ha respondido a Albiach que "lo que da risa es su progresismo, el Gobierno tan progresista que lo único que subvenciona es a toreros, militares y a monarcas". La número 2 de la candidatura encabezada por el expresident Carles Puigdemont ha lamentado que el Ejecutivo central propugne un "republicanismo mutante" que provoca que España, ha dicho, no necesite monárquicos.

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha defendido que ya dijeron que no investirían "a un candidato del 155" ni a un candidato que gobierne con la CUP, y ha pedido a Illa que pida perdón por la aplicación de este artículo en Cataluña, por lo ocurrido en el 1-O y que tenga coraje para poder celebrar un referéndum y para aprobar una ley de amnistía.

Los partidos de la derecha han descartado también investir a Illa como presidente de la Generalitat: el cabeza de lista de Cs, Carlos Carrizosa, ha dado por hecho que PSC, ERC y los comuns tienen el tripartito preparado "por mucho que se esté negando", lo que ya pasaba, ha dicho, con el Govern liderado por José Montilla. El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha renegado de la hipótesis de tener que escoger entre Illa y el independentismo, aunque no ha querido entrar en escenarios poselectorales "por respeto" a los votantes. A su vez, el líder de Vox, Ignacio Garriga, ha descartado investir "en ningún caso" a Illa, ni con una abstención, porque, ha opinado, forma parte del problema, junto con el independentismo, y se ha demostrado incapaz de gestionar.

ERC y Junts, que formaron el último Govern de la Generalitat, también se han enzarzado por las alianzas poselectorales; Borràs se ha erigido como la única alternativa al tripartito que formarían ERC, PSC y comuns: "No vamos a permitir que la Moncloa se instale en la Generalitat". Borràs ha dudado del progresismo del Gobierno de coalición, ya que no ha sabido solucionar cuestiones "preocupantes" en Cataluña, como inversiones previstas en los presupuestos ni el conflicto político; asimismo, ha dicho que se especula con el indulto y no se es claro con la ley de amnistía.

Aragonès ha respondido acusando a Borràs de renunciar a combatir la corrupción, recordándole que gobiernan la Diputación de Barcelona presidida por Núria Marín, investigada: "Entre combatir la corrupción o criticar a ERC, han elegido siempre criticar a ERC, y quiero lamentarlo mucho", ha dicho. El coordinador general de ERC ha pedido a Borràs que "no se equivoque de rival", ya que si quisieran pactar con el PSC lo habrían hecho en el Ayuntamiento de Barcelona o en la Diputación.

Sobre las "agresiones" a Vox

Sobre el escenario postelectoral, Pere Aragonès ha pedido a los partidos hacer un cordón sanitario a Vox y que no se acepten sus votos para formar Govern, y ha asegurado: "Ya sé que Garriga me querría en la cárcel, pero me queda tiempo defendiendo la libertad de expresión. El 14F Cataluña hará un voto antifascista", ha asegura el candidato de ERC. Garriga ha replicado a Aragonès que no puede dar lecciones "cuando su gente tira piedras y se hace fotos con Arnaldo Otegi", y ha asegurado que si en la primera ola no había EPIs para sanitarios es porque los independentistas han destinado el dinero a sus objetivos.

Después de que hayan lanzado a dirigentes de Vox objetos e increpado en las visitas que han hecho en Salt (Girona) y Vic (Barcelona), el candidato del PP a los comicios, Alejandro Fernández, y el de Cs, Carlos Carrizosa, han condenado dichas "agresiones", alegando que también lo han sufrido. Tras las palabras de Garriga, la candidata de la CUP por Tarragona, Laia Estrada, le ha llamado "fascista, populista y homófobo", y después de que el cabeza de lista e Vox se haya referido a ella como delincuente, ha negado que lo sea.

Fernández (PP) ha afeado a Garriga que defienda sus ideas "a grito pelado", así como las palabras utilizadas por Estrada dirigidas al candidato de Vox, y ha pedido respetar su participación en el debate como en una sociedad democrática. Carrizosa ha dicho que los incidentes en los actos de Vox son "ataques del separatismo", tras acusar a las juventudes de la CUP de haber roto los cristales de la sede del partido, aunque Estrada le ha replicado que el problema de fondo es la necesidad de resolver el conflicto catalán.

La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha pedido a Garriga que "no se haga la víctima", después de que éste haya asegurado que no es negacionista en el tratamiento de la Covid-19, y le ha espetado que las verdaderas víctimas son las de la violencia de género que Vox niega.

La candidata de Junts, Laura Borràs, ha pedido a la moderadora del debate que no permita ciertas expresiones de Vox, porque cree que se intoxica la opinión pública, y ha reprochado a Garriga que ella y Aragonès, en vez de ataques, han sufrido "querellas por parte de personas xenófobas".

El candidato del PSC, Salvador Illa, ha querido trasladar la convicción de que se puede llegar a un entendimiento y convivencia en Cataluña, y ha advertido a sus oponentes políticos: "Las formas importan en política, y yo quiero recordar que España quiere a Cataluña y Cataluña quiere a España. Hay que acabar con este desencuentro".

La candidata del PDeCAT no ha querido entrar a valorar los desencuentros entre el resto de formaciones y ha insistido, en cambio, en las propuestas que tiene su formación para revertir la situación de crisis en Cataluña, mediante una "rebaja de la presión fiscal" y unas políticas basadas en la diversidad territorial.

Al final del debate, todos los candidatos han tenido la oportunidad de protagonizar su minuto de oro para incentivar al electorado a que el 14 de febrero apoyen sus candidaturas. La candidata del PDeCAT ha sido la única que ha utilizado el catalán en esta intervención, mientras que el resto de formaciones lo han hecho en castellano.