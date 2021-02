Publicada el 14/02/2021 a las 18:26 Actualizada el 14/02/2021 a las 20:09

El segundo avance de participación de las elecciones catalanas de este domingo vuelve a mostrar la tendencia a la baja que ya dejó patente el primer avance de las 13 horas. A las 18 horas, y según los datos de la Generalitat, ya habían votado el 45,72% del censo, lo que suponen 22,54 puntos menos que en las últimas elecciones de 2017 cuando fue del 68,26%. A las 13 horas, la participación era del 22,75%, doce puntos menos que en las anteriores elecciones.

Por circunscripciones, Barcelona registra una participación del 45,92% -68,58% en 2017-, Girona del 47,05% -68,16% en 2017-, Lleida del 46,18% -66,65% en 2017- y Tarragona del 42,84% -66,65%-. 5.624.044 catalanes están llamados a votar en las elecciones de este domingo.

En rueda de prensa, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha vuelto a explicar que este descenso es "fruto del contexto de pandemia". "Hemos celebrado unas elecciones en plena pandemia y tenemos el voto por correo masivo del 350%", ha reconocido. Asimismo, ha puesto en contexto esta bajada si se compara con los datos de 2017 "unas elecciones con la máxima participación de los últimos años". En cambio, el descenso no es tanto si se observan otros comicios: "Si lo comparamos con las de 2012 el descenso es del 10% y si lo comparamos con 2010, este descenso es solo del 3%". Además, ha reiterado la comparativa con otras elecciones celebradas también en un contexto de pandemia, como las de Galicia y Euskadi, que consiguieron respectivamente un 49% y un 50,8% de participación.

Solé también ha anunciado que las cuatro juntas provinciales electorales han tomado la decisión de "no alargar la jornada electoral" y, por lo tanto, "el cierre será a las 20.00, como estaba previsto". De todas formas, ha recordado que sólo las mesas de la provicia de Barcelona eran susceptibles de alargar el horario ya que en Tarragona, Lleida y Girona no ha habido retrasos.

Asimismo, también ha confirmado que, debido a las medidas de seguridad, el recuento "va a tardar más" ya que será más lento de lo habitual: "No podemos bajar la guardia y hasta el último momento tenemos que extremar todas las medidas". No obstante no ha concretado ninguna hora para conocer los resultados de este 14F.