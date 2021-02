La Guardia Civil investiga un abuso sexual múltiple en una fiesta ilegal a la que acudieron participantes de 'La Isla de las Tentaciones'

Publicada el 22/02/2021 a las 10:48 Actualizada el 22/02/2021 a las 11:12

La Guardia Civil está investigando un abuso sexual múltiple sufrido por una joven el día 14 en una fiesta ilegal en un chalé del municipio de Colmenarejo, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Los hechos ocurrieron en una vivienda alquilada para hacer un evento sobre el mundo del motor, pero al mismo llegaron hasta medio centenar de personas, algo que el dueño del chalé observó a través de las cámaras de seguridad. Entonces, llamó a la Guardia Civil, que desalojó la fiesta sobre las 22 horas de ese sábado. La mayoría de los asistentes no llevaba mascarilla ni respetaba la distancia de seguridad, teniendo en cuenta que ninguno era conviviente.



Días más tarde, una joven denunció, según ha adelantado el diario El Mundo, que en ese evento fue drogada y coaccionada a mantener relaciones sexuales no consentidas con varios hombres. En la fiesta había varias personas participantes en el programa televisivo La Isla de las Tentaciones, que no estarían entre los sospechosos. Al parecer, una chica contactó con la víctima en Instagram y quedaron en otro punto de la localidad, donde fue recogida para llevarla al chalet.

La Guardia Civil ha tomado ya declaración a varios invitados a esa fiesta y visionado las cámaras de seguridad, aunque de momento investiga un delito de abusos sexuales de varias personas y no de agresión sexual. A día de hoy no hay detenidos. La investigación sigue su curso y las diligencias se han declarado secretas.