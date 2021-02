Directo | Moderna anuncia que tiene lista su vacuna contra la variante sudafricana para ensayos clínicos

Sanidad notificó este miércoles 9.212 nuevos casos y 389 muertes con covid-19, con la incidencia bajando hasta los 218 casos. Este jueves, la jornada estará marcada por la videoconferencia entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para abordar de nuevo los problemas surgidos con las vacunas contra la covid-19, por los retrasos en las entregas anunciados por algunas farmacéuticas. Además, a este asunto se ha sumado el deseo de algunos países de avanzar en el reconocimiento de un pasaporte de vacunación que, además de ser un certificado médico, pueda servir para facilitar el turismo de cara a la campaña de verano. Grecia y España son los países que más defienden esta herramienta, que no obstante genera dudas en muchas otras capitales, como París o Berlín.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.27. Moderna anuncia que tiene lista para ensayos clínicos su vacuna contra la variante sudafricana. Moderna ha anunciado que ha completado la fabricación de material para su candidato a vacuna contra la variante del coronavirus 'B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica, y ha enviado dosis a los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) para un ensayo clínico de fase 1. Si bien los datos iniciales confirman que la vacuna proporciona una actividad neutralizante contra las nuevas variantes de interés, Moderna está aplicando dos estrategias contra estas variantes, sujetas a la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). En primer lugar, la empresa está evaluando dosis de refuerzo de la vacuna para aumentar la inmunidad neutralizante contra estas cepas.

10.15. Arranca en Madrid la vacunación a los 350.000 mayores de 80 años y los 110.000 docentes de la región. La Comunidad de Madrid empezará a vacunar este jueves contra el coronavirus a los más de 350.000 mayores de 80 años de la región y a los cerca de 110.000 docentes, a quienes irá citando progresivamente. En el caso de los mayores de 80 años, previsiblemente entre el jueves y el viernes se administrará la primera dosis de la vacuna de Pfizer a 50.000 mayores, y la próxima semana, si la partida del lunes llega sin contratiempos, a otros 80.000. También se empezará a inmunizar este jueves a policías municipales, bomberos y personal de protección civil con la vacuna de AstraZeneca en el Estadio Wanda Metropolitano, con equipos de profesionales del SUMMA 112, y en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid.

09.30. La pandemia deja más de 440.000 casos y cerca de 12.000 muertos en el mundo durante el último día. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 440.000 casos y cerca de 12.000 muertos en todo el mundo durante el último día, después de dejar atrás el umbral de los 112 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha apuntado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 443.427 casos y 11.971 fallecidos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 112.554.307 y 2.497.814, respectivamente, mientras que 63.518.609 personas se han recuperado hasta la fecha del covid-19.

08.30. Alemania supera el umbral de los 69.000 muertos por coronavirus con cerca de 400 durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves cerca de 400 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país europeo supera el umbral de los 69.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha manifestado a través de su página web que durante el último día se han detectado 11.869 casos y 385 decesos, lo que sitúa los totales en 2.414.687 y 69.125, respectivamente.

08.10. Los líderes de la UE tratan este jueven los retrasos en las vacunas entre debates sobre el reconocimiento de un pasaporte de vacunación para poder viajar. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para abordar de nuevo los problemas surgidos con las vacunas contra la covid-19, por los retrasos en las entregas anunciados por algunas farmacéuticas, mientras algunas capitales piden avanzar en el desarrollo de medidas para reactivar el turismo en los próximos meses a través de certificados de vacunación. Aunque el encuentro telemático continuará también el viernes, con una sesión dedicada a seguridad y defensa y a la relación de la UE con sus vecinos del sur, la primera jornada servirá para que los líderes europeos abordar varios aspectos de la gestión de la pandemia.

La prioridad es acelerar la campaña de vacunación en todos los Estados miembros tras unas primeras semanas marcadas por unas entregas limitadas y los problemas de producción que han experimentado las tres compañías cuyas vacunas han sido aprobadas por las autoridades comunitarias. Preocupa especialmente el caso de AstraZeneca, que todavía no puede garantizar que habrá entregado para junio las 300 millones de dosis que la UE se reservó o necesitará más tiempo para lograrlo. A los problemas registrados durante el primer trimestre, que obligaron a la compañía a reducir a la mitad sus entregas, se suman nuevos retrasos entre abril y junio. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado una carta con los primeros ministros de Bélgica, Dinamarca, Lituania y Polonia en la que piden discutir "abiertamente" durante la cumbre el modo de asegurar fondos para reforzar la producción de vacunas dentro de la UE para hacer frente a los problemas de suministro.

Además, a este asunto se ha sumado el deseo de algunos países de avanzar en el reconocimiento de un pasaporte de vacunación que, además de ser un certificado médico, pueda servir para facilitar el turismo de cara a la campaña de verano. Grecia y España son los países que más defienden esta herramienta, que no obstante genera dudas en muchas otras capitales, como París o Berlín. "Es un debate un poco prematuro", ha señalado un alto funcionario europeo, quien ha destacado que la intención es dar la señal de que se está trabajando en esta posibilidad, pero que todavía es necesario resolver "cuestiones técnicas".

