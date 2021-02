PSOE y PP llegan a un acuerdo para RTVE y seguirán negociando "en los próximos días" el desbloqueo del CGPJ

Publicada el 25/02/2021 a las 08:05 Actualizada el 25/02/2021 a las 09:56

Los equipos negociadores trasladaron la idea de que se pretendía presentar un acuerdo de renovación institucional en bloque, pero el pacto, de momento, alcanza sólo a Radio Televisión Española (RTVE). El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista anunciaron a primera hora de este jueves un acuerdo que permitirá la renovación del Consejo de Administración de RTVE con la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados para la elección de seis miembros del Consejo y que culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado.

En la negociación para la televisión pública también han participado, según fuentes socialistas, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco. Esta información no figura en el texto remitido por el Partido Popular a los periodistas. No es ningún secreto que la formación de Pablo Casado ha hecho bandera de la no presencia de la formación morada en las negociaciones como una de sus exigencias.

Desde la Moncloa siempre se ha respondido a esta exigencia que el Gobierno es de coalición y que cuando un miembro del Ejecutivo negocia, lo hace en representación de todo el Ejecutivo.

Los consejeros serán: José Manuel Pérez Tornero (que será elegido el Presidente de la Corporación), Ramón Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa Virino, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín Zabalza, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña, María Consuelo Aparicio Avendaño y Juan José Baños Loinaz.

Pérez Tornero será el sustituto de Rosa María Mateo.

Los partidos se han emplazado "a continuar negociando en los próximos días para alcanzar un acuerdo que permita el desbloqueo de los órganos constitucionales e institucionales cuya renovación está pendiente o habrá de acometerse en próximas fechas (CGPJ, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos)", coinciden fuentes de la dirección de ambas formaciones.

El PP y la construcción de "un relato"

La sensación que cunde en las fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones consultadas por infoLibre es que el PP está intentando ganar tiempo para construir un "relato" que le permita justificar un entendimiento con el Gobierno. Saben en Génova que Vox, y en menor medida Ciudadanos, van a incorporar estos pactos a sus argumentarios contra el PP.

El lunes, en una entrevista concedida a la cadena Cope, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que los socialistas habían aceptado su exigencia de excluir a Unidas Podemos de la negociación para la renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018. Poco tardaron desde la Moncloa en desmentir a número dos de los conservadores. El partido morado está en el Gobierno y no hay forma de mantener al margen a un sector del Ejecutivo, vinieron a decir.

El pasado sábado, infoLibre informó de que fuentes de la dirección de Podemos aseguraban que sus socios de coalición les habían "garantizado" que no cederán a la exigencia de Casado de apartarles de la negociación. De forma paralela, en el PP se colgaban la medalla de haber logrado frenar que Victoria Rosell y José Ricardo de Prada se sienten en el CGPJ. Ellos, apuntaban, eran los dos nombres que proponía la formación de Pablo Iglesias.

Durante toda la tarde del miércoles, desde los equipos negociadores se trasladó la idea de que el anuncio del pacto global estaba muy cerca y que el anuncio iba a ser "inminente". A la vista de que al acuerdo para la renovación del CGPJ le quedaban algunos "flecos" se decidió a última hora hacer público lo que afecta a RTVE y mantener abiertos el resto de frentes pendientes.

Las negociaciones las pilotan Félix Bolaños, secretario general de la presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del PP.

Llamada Sánchez-Casado

El empujón definitivo para que ambas formaciones retomaran las conversaciones llegó la semana pasada, tras una llamada telefónica de Pedro Sánchez a Pablo Casado.

El miércoles pasado, el presidente Sánchez y el líder del PP conversaron, entre otras materias, de la renovación de órganos constitucionales cuyo mandato estaba expirado, "como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, así como del voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior", señalaban desde la Moncloa, donde se calificaba el encuentro como una "constructiva conversación telefónica sobre el reforzamiento institucional".

Desde el Partido Popular, el mensaje fue más plano. En la dirección nacional del PP insistían en que Pablo Casado había "reiterado" al presidente "sus condiciones para el reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral".