Igualdad acusa al PSOE de "bloquear" sus leyes LGTBI y Trans y exige que se debata ya en el Consejo de Ministros

Publicada el 01/03/2021 a las 19:07 Actualizada el 01/03/2021 a las 20:00

El Ministerio de Igualdad no renuncia a sacar adelante dos de sus compromisos más ambiciosos: la Ley Trans y la Ley de Igualdad LGTBI. Después de varios intentos frustrados, la cartera de Irene Montero se había propuesto llevar las normas al Consejo de Ministros del 9 de marzo. No podrá ser. El departamento denuncia que el PSOE ha vuelto a "bloquear" los dos proyectos. Todo ello pese a no haber recibido "ninguna propuesta de cambio sobre el derecho de autodeterminación de género".



Los planes del equipo de Irene Montero pasaban por llevar las dos leyes a la reunión previa al Consejo de Ministros de la próxima semana, la conocida como Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. En la cita, fijada para este jueves, participan todos los ministerios y ahí es donde se decide qué asuntos serán tratados después. El ministerio "ha solicitado de nuevo la inclusión de las leyes LGTBI y Trans para su debate en el Consejo de Ministros, ya que no ha recibido nuevas aportaciones u observaciones que justifiquen el bloqueo de la tramitación de las iniciativas legislativas", señalan fuentes de la cartera morada.

El ministerio subraya que el paso de discutir y aprobar los textos en el Consejo de Ministros es fundamental para dar comienzo al trámite de audiencia pública, en el que participa la sociedad civil, las comunidades autónomas y los ministerios. "No podemos mandar el mensaje a las personas LGTBI de que sus derechos están bloqueados y pueden esperar", denuncian las mismas fuentes. Estas voces insisten en recalcar que el comienzo de los trámites administrativos es inaplazable para "garantizar cuanto antes que se reconocen todos los derechos".

Fuentes socialistas del Gobierno, por contra, enmiendan al Ministerio de Igualdad: "No hay ningún bloqueo, no pasa nada que no pase con otro anteproyecto de ley". Las mismas fuentes recuerdan que toda ley que vaya a parar a la Comisión General debe ir "muy trabajada" y que en ello están los distintos ministerios concernidos. "Lo que hay que hacer es sentarse y trabajar", sostienen las fuentes consultadas, quienes insisten en que los socialistas quieren que las normas "salgan pronto y salgan bien, porque es un compromiso del Gobierno y del Partido Socialista".

Ya el pasado 15 de febrero el Ministerio de Igualdad lanzó el mismo dardo dirigido a sus socios. Entonces el área había solicitado llevar las leyes a la reunión previa al Consejo de Ministros del 23 de febrero. Sin éxito. En aquel momento, Moncloa aseguraba estar trabajando en "una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI". Y recordaba que ese trabajo requería de "calidad normativa y seguridad jurídica", teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos.