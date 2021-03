Publicada el 08/03/2021 a las 12:24 Actualizada el 08/03/2021 a las 13:51

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad suspender la prohibición de celebrar manifestaciones en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este lunes 8 de marzo, tal y como habían solicitado UGT y CCOO de Madrid, aunque admite a trámite los recursos de amparo presentados por los sindicatos, ha informado Europa Press.

Así lo han señalado fuentes del Alto Tribunal, que estudiará los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a la Delegación del Gobierno en la prohibición de celebrar las concentraciones previstas.

El pleno del TC se ha reunido esta mañana para estudiar estos recursos, que defienden que la sentencia del TSJM "no analiza de forma concreta la convocatoria a la que se aludía el recurso, sino que emplea argumentos de carácter general para desestimarla".

Los sindicatos aseguran que "las características de la concentración que tenían prevista", con una limitación de asistentes a 250 personas, "no propician una gran concurrencia" y "convierten este acto en inofensivo para la salud pública".

Todo ello después de la resolución dictada por el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el pasado 3 de marzo, y mediante la que se prohibieron las concentraciones y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Podemos discrepa

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha mostrado su "discrepancia" con la decisión del Tribunal Constitucional y ha añadido que "no es comprensible" que no dejen movilizarse a las mujeres cuando se han visto este fin de semana concentraciones de personas, como el caso de un grupo numeroso de aficionados del Atlético de Madrid durante el derbi que le enfrentó al Real Madrid "sin respetar medidas" de seguridad.

Serra ha lamentado que se estén viendo manifestaciones de todo tipo y solo se señalen las que son a favor de los derechos de las mujeres, que va en la línea de la "criminalización" del movimiento feminista durante el último año por parte de "las derechas", sobre todo a raíz de la pandemia. "La Justicia no puede seguir siendo patriarcal", ha manifestado.

En declaraciones en la sede de Podemos con motivo del 8M, Serra ha manifestado que España "ya es un país feminista" y que esto lo revela la existencia de un Ministerio de Igualdad que está haciendo "políticas feministas" para el conjunto de las mujeres, con medidas como el programa Corresponsables y la Ley de Igualdad Sexual, conocida como Ley del Solo sí es sí.

"Es una ley que pone el consentimiento en el centro y que es un avance institucional de la lucha que han dado las mujeres, sobre todo jóvenes, en las calles para que, desde luego, cuando a una mujer le agreden sexualmente eso sea considerado una violación", ha apostillado.

Calvo rechaza compararlo con las concentraciones de seguidores del Atlético

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha precisado que "no es comparable" la prohibición de las manifestaciones del 8M con las aglomeraciones por el derbi futbolístico de este domingo porque eso fue "espontáneo" e "irresponsable", mientras que lo de este lunes eran concentraciones organizadas que "pueden poner en riesgo" la lucha contra pandemia. "No es comparable, esto es una situación espontánea, no querida, no debida que forma parte de la irresponsabilidad con la que de vez en cuando andan algunos, una situación en la que todos debemos tener un alto grado de autocontrol; y otra cosa es comunicar una manifestación voluntaria, organizada, que en una ciudad como Madrid puede ser una gran concentración de personas que pongan en riesgo la situación que estamos atravesando", ha precisado Calvo este lunes 8 de marzo, en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press.

Calvo ha asegurado que son "un Gobierno feminista" pero han querido ser "ponderados" y prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid porque "en los últimos años" la de la capital de España ha estado "afortunadamente, entre las grandes manifestaciones del mundo", mientras que las de otras ciudades son "previsiblemente menores". "Previendo todo esto este año, que estamos en estado de alarma, con cifras tremendas en Madrid, hemos querido ser ponderados entre dos bienes jurídicos: el derecho fundamental a manifestarse y el derecho a la salud. En el resto del país no, porque pensamos que eran situaciones más controladas", ha subrayado.

Según ha añadido Calvo, a ella le gustaría haber podido salir a la calle este 8M como los "40 años" anteriores que lleva haciéndolo. "Nos gustaría salir con 500.000", ha asegurado. Si bien, ha invitado a las mujeres a no quedarse en la pregunta de si en Madrid se va a poder salir a una gran manifestación y a cuestionar a "otros partidos políticos que están quitando recursos de igualdad".