ERC, Compromís, Cup y Más País acuerdan con organizaciones Trans registrar la ley sobre el colectivo en el Congreso

Publicada el 12/03/2021 a las 15:40 Actualizada el 12/03/2021 a las 16:20

ERC, Compromís, CUP y Más País se han comprometido con la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas –actualmente en huelga de hambre– a registrar en el Congreso la Ley Trans del Ministerio de Igualdad este miércoles, en el caso de que el Ejecutivo no la desbloquee antes del lunes, informa Europa Press.

Más de 70 activistas trans comenzaron el miércoles esta huelga que, según han explicado, no acabará hasta que el Ejecutivo permita que la Ley que garantiza los derechos del colectivo sea aprobada en el Consejo de Ministros o hasta que los grupos parlamentarios que apoyaron las investidura de Pedro Sánchez registren en la Cámara baja el texto, con el objetivo de que sea tramitado como proposición de ley en el parlamento.

Tal y como han informado ambas partes, el pasado miércoles se produjo una reunión entre las organizaciones y el bloque de la investidura de Sánchez, a excepción del PSOE, en la que acordaron esperar a una posible reacción del Gobierno el lunes.

En el caso de no ser así, ERC, Compromís, Cup y Más País, registrarían en la Cámara baja "el mismo borrador" que ha realizado el Ministerio de Igualdad y que está bloqueado por la parte socialista del Ejecutivo, según ha denunciado el departamento que dirige Irene Montero.

Seguir intentando la vía ministerio

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha indicado que otras formaciones como EH Bildu, PdeCat, PNV o Nueva Canarias, han acudido también a la reunión en la que aseguraron que apoyarán la iniciativa, aunque no estén entre las que oficialmente la registran.

Por su parte, fuentes del grupo parlamentario Unidas Podemos han confirmado a Europa Press que también estuvieron en el encuentro y que allí trasladaron su apoyo al texto, aunque su intención es seguir intentando trabajar la vía del Ministerio que, a su juicio, es la que considera adecuada.

Mientras, las organizaciones trans cumplen su tercer día de huelga, este viernes ante el Ministerio de Igualdad, tras los que, según ha indicado Cambrollé, se empiezan a detectar las primeras "secuelas" de la falta de alimento, como dolores musculares o problemas de coordinación, entre otros. Algunos activistas, ha explicado han tenido que dejarla y visitar a los médicos, ante bajadas de glucosa.

"Nos parece brutal", ha denunciado la activista, en referencia a la actitud del socio mayoritario del Ejecutivo que, ha señalado, está haciendo "un bloqueo sistemático que parece no tener fin".

Lucha por la igualdad

Cambrollé ha lamentado que el colectivo haya tenido que llegar a este límite para "mendigar igualdad". A su juicio, es un "acto de violencia" que un Estado de derecho les haya "obligado a tomar esta extrema forma de luchar por la igualdad".

Sobre por qué han movilizado al bloque de la investidura para hacer frente a esta situación, Cambrollé ha explicado que apelan a su responsabilidad, la misma que tuvieron para nombrar a un presidente o para que salieran adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Además, ha indicado, en las autonomías a las que representan también "hay familias y personas trans haciendo huelga", ha indicado.

La presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín, ha celebrado que se vaya a registrar en el Congreso una ley que, según ha indicado, recoge las "líneas rojas" que reclaman las organizaciones. En su caso, de manera especial, las relacionadas con la situación de los menores trans. Aventín ha recordado al Gobierno que son las familias quienes conocen la "realidad" de estos niños.

En la actualidad, ha indicado, se sienten "abandonados por la clase política" que, ha denunciado, "no muestra predisposición" a escucharles y a conocer su posición. "No tiene sentido que hablen personas que llaman expertas y que no conocen a ninguna personas trans", ha criticado.