Publicada el 12/03/2021 a las 19:29 Actualizada el 12/03/2021 a las 20:19

Los partidos independentistas han revalidado este viernes la mayoría que han tenido en la Mesa del Parlament en las dos últimas legislaturas y, además, han ampliado su representación en el órgano rector de la Cámara, ya que ERC, Junts y la CUP tendrán cinco de los siete miembros.

Así ha resultado la elección de la Mesa en el pleno de constitución de la XIII legislatura de este viernes, en el que se han escogido los miembros del órgano que pilotará la actividad parlamentaria.

La nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha convertido en la tercera mujer en asumir este cargo en la historia de la Cámara catalana, tras Núria de Gispert y Carme Forcadell y la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia.

Ninguna mención a Torrent

La investidura se ha tenido que votar dos veces y ha sido en esta segunda vez cuando Borràs ha obtenido 64 votos a favor imponiéndose a la socialista Eva Granados, que ha obtenido 50. Con esta elección, toma el relevo del republicano Roger Torrent al frente de la Cámara catalana.

En su discurso se ha comprometido a defender la soberanía de la Cámara ante "cualquier injerencia exterior" tras asegurar que es la máxima expresión de la voluntad del pueblo catalán.

Durante su intervención –en el que los diputados de Cs han abandonado el pleno–, ha asegurado que su deber es mantener la inviolabilidad del Parlament y su independencia del poder judicial y ejecutivo, y que su objetivo es preservar los derechos de los diputados, que ha garantizado que no serán recortados: "Mientras sea presidenta de esta Cámara, eso no pasará".

"Continuar el trabajo" de Carme Forcadell

También ha mencionado la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, cuyo papel al frente de la Cámara ha dicho admirar: "Mi objetivo es continuar el trabajo donde lo dejó, porque ningún tribunal y ninguna cárcel nos hará renunciar a nuestras ideas". Sin embargo, no lo ha hecho de su predecesor en el cargo, el republicano Roger Torrent.

"Lo que el Estado español no consigue ganar en las urnas lo intenta ganar en los tribunales. La judicialización de la política es la demostración más grande de impotencia política", y el Estado no sólo no quiere dialogar, sino que quiere limitar el diálogo en el Parlament, ha dicho Borràs.

La presidenta, que ha cerrado su primer discurso invitando a cantar Els Segadors, lo ha abierto con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de covid-19 y por quienes trabajan para superar la situación, y ha avisado de que "la garantía del progreso económico y social de una sociedad es directamente proporcional a su capacidad legislativa".

Finalmente ha admitido que su objetivo al presentarse a las elecciones catalanas era presidir la Generalitat y no el Parlament, y ha dicho que entrar en el Govern podría haber sido una opción más confortable: "Pero no abandoné la vida académica ni la dedicación a las letras buscando el confort".