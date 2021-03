Más Madrid concurrirá con su propia candidatura el 4M: "Madrid no es una serie de Netflix"

Publicada el 16/03/2021 a las 10:49 Actualizada el 16/03/2021 a las 11:47

Después de varias horas de análisis de la situación, Más Madrid toma la decisión de concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo con lista propia. "Ya está claro que todas las opciones superan la barrera del 5% y, por tanto, no hay que temer que se desperdicie ni un solo voto", ha asegurado la líder y candidata del partido, Mónica García. A través de un vídeo, la también anestesista en el Hospital Doce de Octubre ha señalado que "Madrid no es una serie de Netflix" y ha recalcado que los ciudadanos están ante "una crisis sin precedentes" y, por ello, a la irresponsabilidad del adelanto electoral no se le puede sumar "ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona".

La grabación se ha distribuido minutos después de que la Ejecutiva del partido tomase dicha decisión en una reunión mantenida a primera hora de este martes. No ha habido debate. Era una posición compartida, según explican fuentes presentes en el encuentro. "Disponer de tres opciones con garantías de representación es la mejor forma de movilizar al Madrid decente para conseguir que ningún voto se quede en casa", ha destacado García, quien ha destacado que las mujeres están cansadas de "hacer el trabajo sucio" para luego tener que apartarse en "los momentos históricos".

"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", ha lanzado la candidata de Más Madrid, al tiempo que ha insistido que las mujeres han demostrado "con creces" que saben "frenar a la ultraderecha" sin necesidad de que nadie las "tutele".

En los tres minutos de intervención, García ha remarcado que mirarse "el ombligo" o darse "golpes de efecto" termina distrayendo de lo realmente importante: "Echar a la señora Ayuso y a la ultraderecha de la Puerta del Sol". No obstante, ha querido dejar claro que su formación va a "garantizar" en todo momento "colaboración, cooperación y diálogo" con el resto de fuerzas progresistas. "Que se refleje en una campaña limpia, que seamos honestos, que seamos positivos, que desemboque en un incuestionable acuerdo de Gobierno cuando den los números la noche del 4 de mayo", ha apostillado.

La candidata de Más Madrid no tiene "duda" de que la izquierda sumará si en las próximas semanas cada partido "juega el rol que le toca" y todos reman "hacia el mismo objetivo". Por eso, pide que las tres formaciones demuestren a los madrileños que es posible un entendimiento "entre diferentes". "Que no estamos condenados a la permanente bronca y que anteponemos los intereses de Madrid por delante de nuestros intereses personales y partidistas", ha apostillado la dirigente de la formación política que surgió al calor de la ruptura de Íñigo Errejón con Podemos en los pasados comicios autonómicos.

"Desde Más Madrid llevamos manos a la obra desde hace mucho tiempo. Tenemos bien engrasado un proyecto feminista, regionalista y verde. Conocemos al dedillo hasta la última herida que ha dejado el negligente Gobierno de la señora Ayuso. Voy a poner alma, corazón y cerebro para curar Madrid", ha sentenciado García, quien no ha dudado en resaltar su papel como sanitaria en los momentos más duros de la pandemia, su lucha desde hace una década con la Marea Blanca y su "oposición férrea" a todas "las chapuzas semanales" de la actual presidenta madrileña a lo largo del último año.