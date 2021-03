Calvo espera que Gabilondo gane el 4M para que "no se recorten políticas de igualdad" en Madrid

Publicada el 21/03/2021 a las 12:28 Actualizada el 21/03/2021 a las 14:22

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que espera que a partir del 4 de mayo el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se incorpore a la red de presidentes autonómicos del PSOE.

"Lo mejor que nos puede pasar a las mujeres que vivimos en Madrid es que no se recorten políticas de igualdad, que se apliquen de verdad los fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género y que no dobleguen nunca la agenda del feminismo como política de Estado", ha sentenciado Calvo, según recoge Europa Press. Así lo ha manifestado este domingo Calvo durante su intervención en la jornada La España que hacemos: libre de trata y prostitución organizada por el PSOE.

En este contexto, ha defendido que este país tiene que "construirse contra la trata y contra la prostitución de las mujeres y los menores", por lo que ha dado la bienvenida a todos los partidos políticos que piensen que "este es el momento para ir juntos" contra la trata y la prostitución.

Así, Calvo ha asegurado que las mujeres en el Congreso y en el Senado están "todas dispuestas transversalmente" para hacer su trabajo político y poner en marcha una legislación basada en la "protección fundamental de los derechos humanos de las mujeres" que "impida" la prostitución en España y que luche contra la trata. "Hay trata porque hay prostitución, si no hay prostitución no hay trata. Se trata de avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres, de los menores", ha subrayado Calvo, al tiempo que ha lamentado que, "desgraciadamente", España es un país "puntero" en número de prostíbulos y mujeres prostituidas.

Por ello, la vicepresidenta primera ha apostado por sacar adelante políticas sociales "que vayan al terreno" para que las mujeres puedan encontrar "alternativas de trabajo". "Estamos tocando de verdad el camino correcto que tiene que acabar con una legislación nacional al respecto", ha dicho.

Esta legislación, en sus palabras, tiene que impedir este "horror frente al cual todo el mundo se pone orejeras". "Viene a decir que nuestra sexualidad está a disposición de los varones, que somos una mercancía que se compra y se vende. Somos abolicionistas", ha sentenciado.

Espera el apoyo de la "inmensa mayoría" de las fuerzas políticas

Aunque ha reconocido que no habrá unanimidad, ya que "hay quien piensa que lo mejor es regular", la socialista aspira a recibir el apoyo de la "inmensa mayoría de la clase política" en la lucha contra la trata y la prostitución, ya que "es una lucha del país". "Vamos a aprovechar los grandes movimientos de mayoría para sacar esto adelante", ha indicado Calvo, quien ha asegurado que van a "llamar a la puerta" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque necesitan que "los ayuntamientos se enganchen a las comunidades autónomas para esto y el Gobierno de la nación a Europa".

En este punto, ha advertido de los "cantos de sirena que esconden el terror de todo esto con palabras nuevas" y ha apostillado que las mujeres "no son dueñas de sus cuerpos" y que están en la prostitución "en una situación absolutamente violenta". "No hay más que hablar con ellas para saberlo. Tendremos que hacer frente a viejos y conocidos enemigos, que son el patriarcado y ese derecho que siente un hombre para acceder al cuerpo de una mujer", ha precisado.

Las mujeres NO son dueñas de sus cuerpos si están sometidas a estas prácticas.



Es una situación VIOLENTA.



@carmencalvo_ #LaEspañaQueHacemos pic.twitter.com/7mHlHRQXUp — PSOE (@PSOE) March 21, 2021

La vicepresidenta ha explicado que habrá que hacer un trabajo "particularmente intenso" con los jóvenes que piensen que las mujeres y chicas jóvenes "están para esto". Asimismo, ha criticado que la pornografía "se convierta en la fórmula de socialización y de educación sexual". Además, ha pedido "poner el foco sobre los varones que utilizan la prostitución" en vez de sobre ellas y sobre sus hijos. "No se pone el foco sobre quienes las trafican, las mafias de empresas que las venden y de los hombres que las utilizan Hay que poner el foco sobre estos varones", ha comentado.

Ante el "tremendo" volumen de jóvenes que utilizan la prostitución, Calvo ha afirmado que "no queda otra que hacer política" y utilizar "toda la legislación existente". "Vamos a dar un gran paso de maduración de la sociedad española en esto", ha dicho. Por último, Calvo ha insistido en que es "determinante" que muchos hombres responsables políticos "tengan una parte muy importante del peso de este trabajo" de lucha contra la trata y la prostitución. "No hay mejor referente que un hombre que trabaja contra esto", ha concluido.

Gabilondo apela a la unión de fuerzas "no radicalizadas"

El candidato socialista a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha apelado este domingo al voto progresista y a la "unión de fuerzas no radicalizadas" al estar "el desempate en manos de los votantes de Cs". Así lo ha señalado el líder socialista antes de intervenir en el Comité Regional de Juventudes Socialistas, donde ha hecho un llamamiento al "voto de todos los que quieran cambiar la situación de Madrid" y quieran un "gobierno serio que no sea conservador ni esté condicionado por la extrema derecha".

"Hay que articular todos los votos y todas las fuerzas en un proceso abierto en ambas direcciones para incorporar los votos progresistas e incorporar a todos aquellos que quieran ese cambio alejado del extremismo y el radicalismo", ha reseñado. Por ello, Gabilondo ha recalcado que desde el PSOE se está convocando a la ciudadanía, dado que ahora se está en un empate y quienes desempatan son los votantes de Ciudadanos.

El candidato socialista ha criticado que la actual situación de la Comunidad de Madrid sea de "un cierta parálisis", por lo que hay que lograr con estas elecciones "un gobierno que gobierne con seriedad en una situación complicada" en Madrid debido a la pandemia.

Gabilondo ve "imprescindible" unir "fuerzas no radicalizadas" que no sean "extremismos" que busquen "la confrontación", sino que persigan "un proyecto serio y de progreso para Madrid". Así, ha señalado que una vez que Cs celebre sus primarias para elegir a su candidato, dirán "su propia voz y su plan", insistiendo en que quiere "ahondar fuerzas de quienes quieren ese cambio para que no haya extremismos".

El candidato del PSOE ha señalado que una de sus primeras propuestas es generar espacios de participación y que se consoliden para dar voz a los jóvenes al tener que ser "agentes" de lo que ocurre en la región.