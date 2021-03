Reda, 11 años, una de los 1.800 menores que llevan 6 meses sin electricidad en Cañada Real: "Sin luz no podemos vivir"

Publicada el 30/03/2021 a las 11:55 Actualizada el 30/03/2021 a las 12:18

La ONG de infancia Save The Children ha alertado de que el próximo 2 de abril se cumplirán seis meses desde que se llevara a cabo el corte del suministro eléctrico en dos de los seis sectores de la Cañada Real Galiana, afectando a 4.500 personas, entre las que se encuentran más de 1.800 niños y niñas.

Entre estos menores se encuentra Reda, de 11 años. "No nos viene la luz y nos sentimos muy agobiados porque solo podemos estar en una parte [de la casa] porque en la otra puede que haga mucho frío. Tengo hermanos pequeños y algunas veces se asustan al no haber luz. Sin luz no podemos vivir", ha asegurado, según recoge Europa Press.

Save the Children ha expresado su "incredulidad y frustración" ante "la falta de decisiones políticas que logren resolver el problema", que ha sido denunciado por varios organismos internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas.

"¿Existe alguna justificación para que cientos de niños y niñas residentes en Madrid lleven seis meses sin luz? Desde otoño hasta ahora están padeciendo una situación insostenible: han sufrido una ola de frío y nieve histórica y se ha vuelto una rutina ducharse calentando el agua en ollas o alumbrarse con linternas para estudiar. Con estas carencias, no es posible mantener las medidas de higiene recomendadas para evitar la propagación del covid-19", ha señalado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

Además, ha advertido de que las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia, que siguen prolongándose, "golpean especialmente a estas familias, que ya vivían previamente en situación de vulnerabilidad".

Asimismo, la organización ha constatado sobre el terreno que esta situación está provocando "graves problemas en la salud física y mental" en las familias afectadas, y está "dificultando el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas".

"Vivir sin luz es como vivir sin aire. Para los niños es muy difícil porque pasan muchísimo frío", ha contado Gisela, residente en la Cañada real y abuela de un niño de dos años y una niña de pocos meses. "Por mucho que quieran sacar a la gente de aquí es que no tienen dónde ir. No tienen piso, no tienen dinero, ¿dónde va a ir la gente? ¿A la calle?", ha preguntado.

Save the Children pide a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid que prioricen la búsqueda de soluciones para estas familias y que se les restablezca el suministro eléctrico cuanto antes.

Con el objetivo de aumentar el apoyo social y la presión ante las administraciones implicadas, la organización mantiene activa una recogida de firmas a través de su web para pedir el restablecimiento de la luz en la Cañada Real. Ya son más de 38.000 las personas las que la han firmado.