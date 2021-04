Publicada el 11/04/2021 a las 12:15 Actualizada el 11/04/2021 a las 12:53

Cuando se cumple un mes de la convocatoria electoral y a tres semanas de los comicios, los partidos calientan motores para la cita del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Este sábado, PP y Unidas Podemos han presentado sus vídeos y lemas para las elecciones.

Pero estas elecciones continúan también marcadas por la evolución de la pandemia y la polémica entorno a AstraZeneca. Este sábado, Madrid ha pedido a Sanidad que los menores de 60 años puedan vacunarse voluntariamente con este fármaco. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, desde Gran Canaria ha hecho un llamamiento a la calma con esta vacuna y ha anunciado que el martes llegarán las primeras dosis de Janssen.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

13.00. Ayuso cree que Sánchez ha abdicado de ser presidente de los madrileños y le acusa de trasladar "miedo" a la población. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abdicado de ser "presidente de los madrileños" y ha acusado a su Ejecutivo de trasladar "miedo" a la población. Para la conservadora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abdicado de ser gestor "en Madrid" y de ser "presidente de los madrileños". "Ha decidido que esto no le conviene, que no es su territorio, como si esto fuera por regiones. Lejos de ayudarnos lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no la controla. No controla la economía, no controla el aeropuerto, no controla la epidemia", ha señalado. Así lo ha expuesto durante un acto del PP en Boadilla del Monte, donde ha hecho balance de legislatura y donde ha defendido que vacunarse con AstraZeneca "es seguro también para los menores de 60" años aunque desde el Gobierno central se traslade "miedo a los ciudadanos". En este sentido, ha censurado que desde el Ejecutivo de Sánchez traslade "inseguridad" cambiando la estrategia de vacunación.

12.55. Gabilondo pone el foco en la transición ecológica para lograr una transformación "indispensable" para Madrid. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha puesto hoy el foco en la transición ecológica para conseguir una "transformación indispensable" para Madrid, ya que, a su juicio, es la ciudad de Europa que registra "mayor mortalidad por contaminación del tráfico". En un acto sobre sostenibilidad en la sede del partido, en Ferraz, Gabilondo, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado cómo la pandemia "cambió la vida de todos de un zarpazo", pero que hubo algo más que también cambió: "el cielo de Madrid". Así, ha indicado que la contaminación se redujo en Madrid un 62% los meses del confinamiento total, porque disminuyó el tráfico. No obstante, ha señalado que el nivel de contaminación que hay por eliminar en Madrid es de un 55%.

12.50. Ayuso no quiere confiarse y trabajará hasta el último momento como si le faltase "un voto". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no quiere relajarse ni confiarse y ha defendido que trabajará hasta el último momento como si le faltase "un escaño" o "un voto" para gobernar. Así se lo ha trasladado a sus consejeros en un acto de balance de legislatura en Boadilla del Monte, después de que un sondeo de Gad3 para Abc recogiese este domingo que ganaría las elecciones y podría gobernar con el apoyo de Vox. "Quiero pedir que nadie se relaje. Queda muchísimo camino por delante y solamente desde la soberbia podríamos entender que las cosas están hechas. No tenemos derecho a entender lo que quieren los ciudadanos ni, por supuesto, entender que esto va a ser así las próximas tres semanas sin hacer nada", ha manifestado.

12.45. Gabilondo acusa a Ayuso de "apropiarse de la libertad" de los madrileños y llama a ir a votar "masivamente". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "de apropiarse de la libertad" de los madrileños y ha instado a la población a ir a votar "masivamente" el próximo 4 de mayo. En un acto sobre sostenibilidad, Gabilondo, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que mientras "suben los contagios por Covid y crecen las UCI", desde el Gobierno regional respondan con la palabra "libertad" (lema de campaña de la candidata). "La derecha y la ultraderecha se piensan que Madrid les pertenece y cierran centros de salud y obligan a personas mayores a desplazarse más de 100 kilómetros para vacunarse. Nos da idea hasta donde llega su lucha de la libertad para hacer lo que les conviene, apropiándose de nuestra libertad", ha sostenido el socialista.

12.40. Sánchez acusa a Ayuso de "enredar y sembrar dudas" sobre la vacunación: "Nadie va a salir de esta crisis solo por mucho que corra". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "la libertad es vacunar" y no "enredar y sembrar la confusión y la zozobra" con la vacunación en la Comunidad de Madrid. "La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón, la libertad de hoy es vacunar, vacunar y vacunar", ha manifestado este domingo Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático. En este sentido, ha añadido, en referencia al Partido Popular, que la libertad "es respetar la voluntad de los electores" y no "lanzarse a capturar tránsfugas en las filas de otro partido". "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no es actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España", ha advertido. Por ello, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que la Comunidad de Madrid "necesita un Gobierno serio". "No puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho. Entre los "muchos deberes" que tiene la Comunidad de Madrid, Sánchez ha destacado que tiene que "frenar la curva de contagios" y que "debe poner las bases de la recuperación". "Nadie va a salir de esta crisis solo por mucho que corra", ha alertado.

12.15. Madrid aplica restricciones de entrada y salida en 17 zonas básicas y cinco localidades desde este lunes. La Comunidad de Madrid aplicará restricciones de entrada y salida, salvo en los casos justificados, en 17 zonas básicas de salud (ZBS) y cinco localidades desde este lunes, extendiendo a siete zonas básicas de salud y una localidad las medidas especiales por alta incidencia y levantándolas en una zona básica y seis localidades. Estas demarcaciones suman una población de 427.809 ciudadanos, el 6,48% del total de la región, y concentran el 9,18% de los casos de los últimos 14 días. A partir de las 00.00 horas del lunes 12 de abril y hasta las 00.00 horas del lunes 26 de abril quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Villanueva del Pardillo; las zonas de La Princesa y Barcelona, en Móstoles; en Madrid capital las de Villa de Vallecas (distrito de Puente de Vallecas), Quinta de los Molinos (distrito de San Blas-Canillejas), Barajas (distrito de Barajas) y Silvano (en el distrito de Hortaleza); así como en el municipio de Manzanares El Real.

12.05. La Comunidad de Madrid pide "confiar en las vacunas" y acusa al Gobierno de causar "incertidumbre". El consejero de Educación y Juventud y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido a los madrileños que "confíen en las vacunas" porque "son seguras" y ha acusado al Gobierno central de causar "desesperación e incertidumbre" con los cambios de criterio respecto a la de AstraZeneca. En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, el consejero ha reprochado al Ejecutivo nacional su actitud "incomprensible" por decir que la dosis de AstraZeneca se inocularía a personas entre 60 y 65 años para "unas horas más tarde" recular y destinarla a los mayores entre los 65 y 69 años. "Hemos visto como baja el número de personas que vienen a los centros que tenemos dispuestos. Haría un llamamiento al Gobierno de España a ponerse las pilas y que vengan más vacunas", ha afirmado Ossorio, quien también ha reivindicado que la Comunidad de Madrid tiene una "potencialidad de vacunar a unas 500.000 personas todas las semanas".

11.30. Bal llama a los 'Madrileños por Edmundo' a movilizarse porque el Gobierno dependerá de "un puñado de votos". El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha pedido que "todos los que crean en el centro político" acudan el 4 de mayo a votar porque el resultado dependerá "de un puñado de votos". Así lo ha asegurado tras correr la X Carrera Popular de Hortaleza, incidiendo en el mismo mensaje en el que puso el acento este sábado en un encuentro con afiliados antes de publicarse el eslogan 'Madrileños por Edmundo Bal' junto a un vídeo en el que pone en valor los ejes del "centro" o la "concordia", además de aportar datos de su vida como su pasión por el deporte o por las motos. "Esto es una carrera de fondo, aún no ha empezado la campaña siquiera", ha explicado esta mañana en Valdebebas al ser preguntado por los sondeos que sitúan a su partido fuera del Parlamento madrileño. Ha indicado que aún queda "mucho que hacer" y ha advertido de que al final "las políticas que afectarán al día a día de los madrileños dependerán de un puñado de votos".

11.15. Bal ve "uso político" de vacuna en la petición de Madrid de poder usar voluntariamente AstraZeneca en menores de 60. El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha tachado de "uso político" la solicitud del Ejecutivo regional al Ministerio de Sanidad de habilitar una vacunación "voluntaria" con AstraZeneca a menores de 60 años. "Dejemos de usar política en vacunas. Da igual que uno sea de derechas o de izquierdas. Dejemos de usar esto con función política para ver quién se pone la medalla más grande", ha lanzado Bal tras participar en la X Carrera Popular de Hortaleza, donde ha incidido en que tiene que dejar de plantearse como una "competición entre el Gobierno autonómico y el de España". Entiende que en esta fase de la pandemia debería haber "unidad" para poder concentrar esfuerzos en establecer un protocolo de inmunización claro que permita aumentar las inyecciones y que la gente sepa cuándo va a recibir la vacuna, siempre que desde el Estado y la Unión Europea se garantice el suministro.

11.00. González Laya dice que la "situación catalana" prueba que la unilateralidad no cabe en democracia. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido que la "situación catalana" demuestra que la unilateralidad no tiene cabida dentro de la democracia. "La unilateralidad es contraria a la democracia. En democracia no cabe unilateralidad, y este es el mensaje que queda en Europa de la situación catalana", ha advertido en una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press este domingo. Preguntada por la extradición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, ha recordado que el Parlamento Europeo ha avalado el levantamiento de la inmunidad y que fue "inteligente por parte de la justicia española plantear ante el Tribunal de Justicia Europeo una cuestión prejudicial para que se dirima cómo funciona la euroorden y cuál es el margen de discreción de un país a la hora de ejecutarla".

10.00. China admite "baja eficacia" en una de sus vacunas contra el coronavirus. El director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, ha declarado este sábado que se está explorando opciones para mejorar la eficacia de las vacunas contra el covid-19. Gao Fu ha dicho que se está investigando dos rutas "para resolver el problema de la baja eficacia de algunas vacunas", según recoge The China Morning Post. Entre estas está la de ajustar el intervalo entre la aplicación de las dosis o incluso aumentar el número de dosis y otra opción es mezclar vacunas que utilizan diferentes tecnologías.