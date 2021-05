Fin del ciclo Gabilondo: el PSOE sufre su peor resultado en Madrid con una campaña diseñada por Moncloa

Publicada el 04/05/2021 a las 19:19 Actualizada el 05/05/2021 a las 00:11

De primera fuerza a tercera –tras el Partido Popular y Más Madrid– en solo dos años. El Partido Socialista de Madrid (PSM) fue uno de los grandes derrotados de la jornada electoral de este 4 de mayo. Con el 99,85% de los votos escrutados, la candidatura encabezada por Ángel Gabilondo se haría con 24 escaños, el 16,96% de los votos. El batacazo es todavía mayor si se tiene en cuenta que el bloque de izquierda no tiene posibilidad de sumar sus votos para vencer a Isabel Díaz Ayuso, la candidata conservadora, que, por sí sola, ha logrado más apoyos que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos juntos.

Para rematar, si los socialistas temieron un sorpasso de Más Madrid, eso es lo que ha ocurrido. Con el citado porcentaje del voto escrutado, la candidatura encabezada por Mónica García está empatada con el PSM en escaños, pero les supera en porcentaje de votos. En 2019, la diferencia entre PSOE y Más Madrid fue de 17 actas.

Hace dos años, la candidatura encabezada por Ángel Gabilondo, se hizo con 37 escaños, el 27,31% de los votos. Fue la fuerza más votada. Pero la suma de las tres derechas hizo posible la investidura de Isabel Díaz Ayuso, inaugurándose un Gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos al que puso fin el PP con la convocatoria electoral el mismo día que se conoció la moción de censura contra el presidente de Murcia (PP). Una de las ideas fuerza del candidato socialista en campaña fue precisamente la frenar a la bautizada como "foto de Colón".

En las filas socialistas la esperanza era que Gabilondo pudiera articular una mayoría alternativa sumando los apoyos de Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Esto no sólo no es posible, sino que Isabel Díaz Ayuso suma por sí sola más escaños que los de toda la izquierda junta. "Me hubiera gustado conseguirlo", mantuvo el candidato en declaraciones a la prensa. "No he sido capaz de abrir un espacio para un debate sosegado", añadió.

El candidato socialista siguió el recuento electoral en un hotel del madrileño barrio de Argüelles, cerca de la sede nacional del partido, ubicado en la calle de Ferraz.

El resultado de Gabilondo supone también un duro trago para el Gobierno de Pedro Sánchez. No es ningún secreto que los ministros socialistas se han volcado en una campaña electoral en cuyo diseño ha tenido un papel protagonista la Moncloa. Sin esperar al recuento ni siquiera, cuando se conocieron las encuestas de las televisiones públicas de las 20:00 horas, en el cuartel general del PP ya se apuntaba a que el "gran perdedor" de la noche era Pedro Sánchez, que "quiso hacer suya la campaña aunque quisiera bajarse en la recta final".

El principal partido de la oposición, poco convencido al principio del adelanto electoral decidido por Ayuso, lleva días preparando el terreno para vender un buen resultado del PP como el principio de un "cambio de ciclo" en España. En Ferraz niegan la mayor: quienes así piensan "se equivocan por completo". "No es en absoluto equiparable", señalan.

En clave autonómica, los resultados obligan al PSOE a abrir ya el debate sobre el liderazgo de Gabilondo, con la vista puesta en las autonómicas que deben celebrarse en dos años. La dirección de los socialistas optó por evitar precisamente el efecto que buscaron en Cataluña, apostando por un miembro del Gobierno, el exministro Salvador Illa, en lugar de por el candidato natural, que era el ahora responsable de Política Territorial, Miquel Iceta.

Por parte de la dirección del PSOE, el encargado de reaccionar a los malos resultados fue su secretario de Organización y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos. "Tenemos dos años por delante para construir la alternativa socialista que Madrid necesita", defendió.

Un mapa teñido de azul

Salvo dos municipios, El Atazar y Fuentidueña de Tajo, donde ha ganado el PSOE, todo el mapa de la Comunidad de Madrid ha quedado este 4 de mayo teñido de azul-PP. En los distritos de la capital, Isabel Díaz Ayuso también ha sido la candidata más votada. En todos. De norte a sur. No hay distrito en el que se haya impuesto la izquierda. Más Madrid es la segunda fuerza en todos los distritos, tras el PP, salvo Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo y Villaverde, donde los socialistas superan a la marca autonómica de la formación de Íñigo Errejón.