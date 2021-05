Igualdad confirma tres víctimas de violencia de género: dos mujeres y el hijo de una de ellas en Tarragona y Baleares

Publicada el 19/05/2021 a las 09:13 Actualizada el 19/05/2021 a las 09:56

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes como presuntos casos de violencia de género los asesinatos de una mujer en Tarragona este lunes y el de otra mujer y su hijo de 7 años este martes en Baleares. Tal y como ha señalado el equipo de Irene Montero, la mujer de Tarragona tenía 52 años y no tenía hijos menores de edad en común con su agresor, sobre el que no existían denuncias previas por violencia de género, según recoge Europa Press. No es así en el caso de Baleares, ya que el presunto asesino de la mujer de 28 años y su hijo de 7 años tenía interpuestas dos denuncias por esta lacra.

Con estas confirmaciones, el número de mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género en lo que va de 2021 se elevan a 11, 1.089 desde 2003, año en el que se comenzaron a contabilizar estos sucesos. Además, el niño asesinado es el segundo de este año, donde la cifra sube a 39 desde 2013.

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "consternado" por estos sucesos. A través de su cuenta de Twitter ha calificado estos casos de "terribles" y ha asegurado que "la violencia de género no tiene cabida" en la sociedad. "Seguiremos combatiéndola. Mi cariño a sus familias", concluye el mensaje del presidente.