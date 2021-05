Directo | El Gobierno prorroga hasta el 12 de junio la cuarentena a los viajeros procedentes de India

El debate sobre los indultos a los políticos presos por el 1-0 continúa marcando la agenda política tras el informe negativo del Supremo. El Gobierno eludió este jueves las críticas por los indultos y defendió que ahora es el momento de la política y que hay que "pasar página".

Con respecto a la pandemia, las comunidades autónomas notificaron este jueves a Sanidad 5.290 nuevos casos, 33 muertes y la incidencia se reduce a 125. Asimismo, y con la polémica aún abierta sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60, el Ministerio se reafirma en su decisión de vacunar con Pfizer y achaca a "un gravísimo problema de comunicación" la creencia de que se puede elegir entre una y otra, ya que, con dicha indicación se busca "evitar una muerte por cada millón de vacunados" con el suero de la compañía anglosueca.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

09.20. La pandemia de coronavirus deja ya más de 3,5 millones de muertos en el mundo. La pandemia de coronavirus ha dejado ya más de 3,5 millones de muertos en el mundo, en un momento en el que se acerca a la barrera de los 169 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado en su página web que hasta la fecha se han notificado 3.511.201 muertos y 168.966.139 contagios en todo el mundo, con Estados Unidos como país más afectado en cifras totales, con más de 593.000 muertos y cerca de 33,2 millones de positivos. Por detrás figuran India, que ha notificado más de 27,5 millones de casos y cerca de 319.000 muertos, y Brasil, con unos 16,3 millones de casos y más de 456.000 fallecidos. En la horquilla entre los tres y los cuatro millones de contagios están Alemania, Argentina, España y Colombia.

09.10. India confirma cerca de 186.000 casos de coronavirus, la cifra más baja en las últimas seis semanas. Las autoridades de India han confirmado este viernes cerca de 186.000 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más baja en las últimas seis semanas en el país, que ha notificado ya más de 27,5 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El Gobierno indio ha detallado a través del balance, publicado en su cuenta en la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han confirmado 186.364 positivos y 3.660 muertos, lo que eleva los totales a 27.555.457 y 318.895, respectivamente. Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 2.343.152 casos de coronavirus activos en el país, al tiempo que ha cifrado en 24.893.410 el total de personas recuperadas. De esta forma, India enlaza 15 días en los que las altas superan al número de contagios, tras un drástico repunte que llevó al país a notificar más de 300.000 casos al día durante tres semanas.

On a declining trend, India’s active caseload further dips to 23,43,152; active Cases decrease by 76,755 in last 24 hours



At 1.86 lakh cases, daily new cases are lowest in last 44 days 1/2



Read details: https://t.co/wq5QJ4U94Z pic.twitter.com/etWm9D5Wes