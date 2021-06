Publicada el 18/06/2021 a las 19:00 Actualizada el 18/06/2021 a las 19:38

La secretaria general del PSOE, Susana Díaz, sigue en su cargo tras la "primera" reunión con Juan Espadas. El líder entrante y la líder saliente, presionada para que deje su cargo desde su derrota del domingo, no han alcanzado un acuerdo total para el relevo de poder, pero sí parcial. Eso sí, la bicefalia continúa. Mientras tanto, los cambios empiezan a concretarse en el grupo parlamentario, principal espacio de oposición al Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP): salen los portavoces del PSOE afines a la actual secretaria general y entran los de Juan Espadas, que sitúa al frente a su mano derecha y a su mano izquierda durante la campaña, Ángeles Férriz –que tuvo protagonismo con Susana Díaz y luego postergada– y María Márquez. Díaz tampoco deja de ser presidenta del grupo parlamentario ni abandona su escaño

Próximos a Díaz afirmaban antes de la reunión que Espadas haría "lo que le pida Juan". infoLibre trasladó al equipo de Espadas una pregunta: si había pedido a Díaz que dejase el cargo de secretaria general. "Espadas marca los tiempos y la toma de decisiones. El objetivo de hoy era plantear los cambios en la dirección del grupo. Han hablado de muchos temas, pero Espadas tenía hoy la prioridad puesta en el objetivo de la dirección del grupo". Un parlamentario próximo a Díaz recalca que Espadas, desde la noche electoral, ni una sola vez ha pedido la salida de Díaz, y que no hay que confundir los hechos con el "ruido interesado" generado por quienes confunden sus deseos con los planes del alcalde. La supuesta "presión" a Díaz para dimita está "en los medios", señala. "Susana ha dicho que va a colaborar en todo, y lo va a hacer. Lo último que quiere es escenificar una ruptura. Desde que habló el domingo, está callada. Todos los parlamentarios vamos a remar a una, a lo que nos digan. Por nosotros no va a quedar", señala, considerando "totalmente normal" que no haya dimisión.

Públicamente Espadas no ha dicho que quiera que Díaz salga del cargo de secretaria general. Es más, ha dado por buenas las palabras de la secretaria general, que ha afirmado que seguirá hasta el congreso regional de final de año y no se presentará a la reelección. Ahora bien, próximos al alcalde sí afirman que el deseo de Espadas es que ella se marche. "Es lo mejor para él, para el partido y para ella", señala uno, que confiaba en que de la reunión saliera la decisión de convocar una ejecutiva que a su vez convocase un comité director que oficializase la dimisión de la secretaria general desde 2013. Otros incluso consideran "humillante" que Díaz continúe como diputada rasa, sin ningún protagonismo, algo que podría verse en el pleno de la próxima semana.

A la hora de la verdad, el anuncio del resultado de la reunión ha sido parco. El encuentro se ha celebrado en secreto, sin convocatoria, ni foto. A su término, el equipo de Espadas ha anunciado que los nuevos rostros protagonistas serán: Ángeles Férriz, coordinadora de su campaña, como nueva portavoz del grupo; y María Márquez, su portavoz de campaña, Gerardo Sánchez y Araceli Maese como portavoces adjuntos. Dejan sus cargos el portavoz José Fiscal y sus adjuntos Rodrigo Sánchez Haro y Manuel Jiménez Barrios, tres de los fieles a Díaz hasta el final. La propuesta se trasladará a una reunión de la dirección del PSOE andaluz del próximo lunes, así como al grupo parlamentario, para hacerla efectiva ya en el pleno de la próxima semana. El miércoles y el jueves ya se verá con toda nitidez el cambio.

La reunión, según Espadas, se ha desarrollado "en un clima de cordialidad y colaboración mutua". Susana Díaz, añaden desde el equipo del alcalde, ha trasladado a Espadas su "total disposición" para llevar a cabo "lo antes posible este proceso de transición, así como el resto de cambios en el grupo parlamentario por lo que en los próximos días continuarán avanzando". No es un mensaje que pueda dar cobertura a una intervención desde Ferraz, que ha dejado los tiempos del relevo en manos del alcalde.