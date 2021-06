"Con la sanidad no se juega": la Marea Blanca denuncia el cierre de 41 centros de salud y la poca inversión de Ayuso en Atención Primaria

La manifestación organizada por la Marea Blanca de sanitarios ha denunciado este domingo en el centro de Madrid el cierre de 41 de los 49 centros de salud en el área Centro de la capital y también han reclamado una mayor inversión en la Atención Primaria, según recoge Europa Press.

La Marea Blanca ha reunido a miles de personas que, a pesar de las lluvias, han salido de la plaza de Callao a las 12 horas de este domingo, en un recorrido por la Gran vía y hasta la Puerta del Sol, en el que los participantes han coreado consignas como "con la sanidad no se juega" o "la atención primaria también es necesaria". También se ha denunciado la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid con lemas como "nada para la privada" y muchas de las pancartas han manifestado su malestar con la recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusan de generar esta situación y de perpetuar "un desgaste" en la sanidad tras 25 años de gobiernos del PP en la región.

El delegado del sindicato MATS del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Luis López Álvarez, ha manifestado a Europa Press que buscan "que el 25% del presupuesto de la Comunidad de Madrid vaya dirigido a la Primaria" y también un refuerzo en las plantillas, para lo que aseguran harían falta "650 médicos de Atención Primaria, 150 pediatras, 2000 enfermeras y 600 otros trabajadores".

Álvarez también ha comunicado que cuentan con un manifiesto firmado por más de 275 colectivos entre plataformas, sindicatos, partidos y asociaciones vecinales para tratar de detener el cierre de estos centros de atención primaria ante le llegada de la época estival. "Muchos centros cerrarán por las tardes, lo que dificultará la conciliación laboral", ha asegurado el delegado.

En este acto han participado entidades como la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, el sindicato Movimiento Asambleario de Técnicos Sanitarios (MATS), el sindicato asambleario de los trabajadores del Summa 112 o varios colectivos de residencias de mayores y asociaciones de vecinos.

Para este acto se ha organizado un amplío dispositivo de Policía Nacional y Policía Municipal que han controlado el tráfico en Gran Vía y han acompañado a los manifestantes en todo momento. Por otro lado, desde la organización del evento se ha pedido a los asistentes que guardasen las distancias de seguridad para prevenir contagios.

Asistencia de políticos de izquierda

A esta convocatoria han asistido representantes políticos de Más Madrid como Íñigo Errejón, Mónica García o Rita Maestre, del PSOE como Pepu Hernández o José Manuel Franco y de Podemos como Carolina Alonso.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, también anestesista en el 12 de Octubre, ha manifestado su disconformidad con el Gobierno de la región al que tacha de "ruín" y "sin escrúpulos" por haber aprovechado, asegura, la pandemia para desmantelar la sanidad pública y señala al consejero Javier Fernández-Lasquetty como principal responsable. "Tenía una cuenta pendiente del año 2012 y ahora se la está saldando", ha subrayado García.

Junto a Mónica han estado presentes la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha subrayado que la sanidad pública ha cuidado "en los momentos difíciles y se tendría que estar protegiendo como el mejor tesoro". También ha indicado que "no puede ser que con la excusa del verano se cierren centros de salud".

En esta línea, Errejón ha denunciado que Ayuso "está interesada en una especie de guerra de desgaste permanente con el Gobierno nacional" y ha expresado su preocupación ante esta elección de "llevar como comparsa que le marca las ideas, a la ultraderecha de Vox".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, ha puesto de manifiesto la "desigualdad" en la región y ha pedido que se blinden los servicios públicos ya que "son los únicos que pueden equilibrar esta situación". Asimismo, Hernández ha señalado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se basa en "confrontar constantemente con el Gobierno de la Nación" mientras que éste se dedica a apostar "por una mejor sanidad y una mejor utilización de los servicios públicos". Acompañando al portavoz ha asistido el exdelegado del gobierno en Madrid y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.

Desde Podemos, aseguran que "la sanidad pública madrileña está bajo mínimos" y que tras el discurso de investidura de Ayuso, la situación, previsiblemente, "no va a mejorar". Por ello han defendido que el 25% del presupuesto de la región se destine a la atención primaria y que no se cierren los 41 centros de salud pública. Entre otras reclamaciones, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha asegurado que actualmente si "pides una cita hoy y no te la conceden hasta dentro de tres semanas y lo más seguro que es que te atiendan telefónicamente".