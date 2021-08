España pone fin al operativo en Kabul tras rescatar a otras 140 personas en un avión que despegó tras los atentados

Publicada el 27/08/2021 a las 06:00

Los dos ataques terroristas de este jueves en Kabul han terminado de destrozar un operativo de rescate internacional que ya se había complicado en las últimas 48 horas. Las víctimas de esas explosiones se cuentan por decenas, y el Gobierno de Estados Unidos ha confirmado la muerte de al menos 13 de sus militares. Los dos atentados se han producido en las inmediaciones del aeropuerto, uno de ellos muy cercano al acceso de Abbey Gate, emplazamiento de los soldados españoles. Desde el ministerio de Defensa han confirmado que todo el operativo de nuestro país se encuentra a salvo y no ha sido víctima de los ataques, aunque el riesgo en la zona se ha vuelto extremo.

A los pocos minutos de las explosiones, un A400M del Ejército español despegaba de Kabul con otras 139 personas a bordo tras haber conseguido evacuarlas en medio de la amenaza terrorista. Desde el Gobierno se insiste en que, mientras se pueda, continuarán las labores de rescate, aunque fuentes conocedoras el operativo consideran “imposible” que nadie más pueda acceder al aeropuerto tras las explosiones. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no descarta que se puedan producir nuevos atentados, así que todos los accesos han quedado blindados en las últimas horas y ya nadie puede entrar en el aeródromo a pesar de que en los alrededores aún se agolpan miles de afganos con permisos para ser evacuados.

Miles de personas sin evacuar

Es el caso de la familia de Karwan, un traductor que trabajó seis años para las tropas españolas desplegadas en Afganistán. Sus padres y hermanos habían conseguido acercarse hasta apenas diez metros de South Gate, una de las entradas del aeropuerto de Kabul controladas por las tropas americanas. La familia estaba incluida desde el lunes en las listas oficiales de evacuados por nuestro país pero no había sido capaz de alcanzar el acceso de Abbey Gate, más al este, donde tenían que ser asistidos por las tropas españolas. En esa puerta, varios controles de talibanes llevaban días recibiendo a tiros a todo el que no obedecía las órdenes de dar marcha atrás, según cuenta la propia familia. Mientras, en South Gate el ejército americano les impedía el paso al interior del aeropuerto.

Al corriente de la situación de la familia de Karwan y antes de que se produjeran los atentados, tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles como el comandante al frente del Mando de Operaciones, el teniente general Francisco Braco, trasladaron la información a las tropas españolas desplegadas en Kabul para que acudieran al rescate de todos ellos. El plan parecía, a priori, sencillo: un grupo de soldados de nuestro país se acercaría a South Gate y le solicitaría a sus compañeros norteamericanos que permitiesen el acceso de nuestros colaboradores. Pero en Afganistán nada es sencillo, y menos durante las últimas 24 horas en el aeropuerto de Kabul.

48 horas críticas

Tras varias horas de espera y justo al caer la noche del miércoles, todos los accesos del aeropuerto se cerraron. Sobre la zona ya cernía una amenaza terrorista a la que los servicios de inteligencia otorgaban la máxima credibilidad y que obligó a bloquear las entradas. Desaparecieron los soldados americanos de la puerta de South Gate. También se cerró la de los soldados españoles, Abbey Gate. La familia de Karwan, sin posibilidades, se marchó a esconderse a un lugar seguro.

Ya desde principios de semana, fuentes conocedoras del operativo español confirmaban a infoLibre que la situación en los alrededores del aeropuerto se había vuelto insostenible y que el dispositivo de evacuación se complicaba por momentos. Aún así, España consiguió evacuar entre el martes y el jueves a 531 ciudadanos afganos. Muchos de esos rescates han sido posibles gracias a que, en medio de los disparos y las avalanchas, los soldados españoles han salido al exterior de Abbey Gate para abrir paso con sus propias manos a quienes tenían que ser evacuados.

Tras varias horas de cierre, los accesos volvían a abrir a primera hora del jueves. A cuentagotas, y ante un caos de miles de personas agolpadas para poder ser evacuadas, algunos grupos de colaboradores españoles pudieron acceder al aeropuerto. Los 110 militares de nuestro país, los trece miembros de la Policía y los cuatro diplomáticos que están sobre el terreno siguieron desarrollando durante toda la jornada las labores de rescate, mucho más dificultosas que en días anteriores. Se han llegado a producir incluso lanzamiento de granadas aturdidoras, lo que obligó a cerrar de nuevo el acceso de Abbey Gate, que también cuenta con presencia americana.

Esa situación de máximo riesgo que se extendió durante toda la jornada y el caos vivido en el acceso español impidieron que, pese a los intentos del operativo, los soldados de nuestro país consiguieran acudir al rescate de la familia de Karwan. Aún así, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se hizo un último intento: según ha podido saber infoLibre, los servicios consulares de nuestro país trasladaron en una comunicación oficial al consulado americano una petición formal para que los padres y hermanos del colaborador español pudieran acceder al aeropuerto a través del control de las tropas estadounidenses. En esa comunicación oficial se adjuntó la documentación en regla de toda la familia.

Ataques terroristas

La familia de Karwan no tuvo tiempo de ir a comprobar si esa gestión daba resultados o no. Dos bombas explotaron junto al perímetro del aeropuerto, provocando numerosas víctimas mortales, heridos y una estampida de cientos de personas que se agolpaban en las inmediaciones. infoLibre ha podido confirmar que están ilesos aunque, como otras miles de personas, no han podido abandonar el país.

A los pocos minutos de la explosión de las dos bombas, un A400M del ejército español despegaba de la pista del aeropuerto de Kabul. A bordo viajaban 139 personas que tenían previsto llegar a España durante esta madrugada. Con ese último vuelo, el operativo español ha sido capaz de rescatar a 670 personas en las últimas 48 horas tras los trabajos del personal desplegado sobre el terreno que, según fuentes del operativo, “se han jugado literalmente la vida por salvar a toda la gente posible”. Como para la familia de Karwan, para otra muchísima gente ha resultado imposible.