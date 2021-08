Al menos 14 detenidos en Donostia por enfrentarse a la Ertzaintza y quemar contenedores

Publicada el 29/08/2021 a las 13:59 Actualizada el 29/08/2021 a las 14:20

La Ertzaintza ha procedido este domingo a la detención de un total de 14 personas en San Sebastián y otra en Hernani, en el transcurso de altercados registrados esta madrugada, durante los cuales los alborotadores han causado daños en el mobiliario urbano y lanzado objetos contundentes contra las dotaciones policiales que formaban parte de los dispositivos establecidos para controlar el cumplimiento de la normativa sanitaria frente al covid-19, según informa Europa Press.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los incidentes en la capital de Gipuzkoa han comenzado sobre las dos de la madrugada cuando grupos de personas que permanecían en la calles han comenzado a proferir insultos y lanzar botellas, entre otros objetos contundentes, contra las dotaciones policiales que controlaban la Parte Vieja y zona centro de la ciudad, con el fin de velar por el cumplimento de la normativa sanitaria. Durante los disturbios, registrados en las dos horas siguientes, los alborotadores han cruzado e incendiado contenedores, levantado arquetas y causado daños en marquesinas, teniendo la Ertzaintza que utilizar material antidisturbios de defensa para repeler las agresiones.

En el transcurso de los altercados, varios ertzainas han resultado contusionados y se ha procedido a la detención de un total de 14 personas, a las que se acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad.

Por otro lado, sobre las cuatro de la madrugada se han registrado también incidentes en el barrio Txantxilla de Hernani (Gipuzkoa), al tratar de disolver las aglomeraciones de gente que habían sido detectadas en la zona, incumpliendo la normativa sanitaria. Algunos de los allí concentrados han lanzado botellas y otros objetos contundentes a las patrullas, por lo que se ha procedido a la detención de un joven por su participación en los desórdenes. La investigación de la Ertzaintza continúa abierta con el fin de poder identificar a otros participantes en los disturbios.

Estos incidentes se han registrado horas después de que varias decenas de personas se manifestaran desde las siete de la tarde de este pasado sábado contra la "represión policial" en la Parte Vieja de San Sebastián. En la marcha, convocada por el colectivo Parte Zaharra Aske! bajo el lema '¡Represión no! Parte Vieja viva', se corearon lemas como "PSOE-PNV la misma porquería", "Txakurrak kanpora" (Perros fuera, en referencia a la Ertzaintza), "Gazteak gara, ez terroristak" (Somos jóvenes, no terroristas), "Sobran policías, faltan hospitales", "Presoak kalera, amnistia osoa" (Presos a la calle, amnistía general) o "Fuera policía de este barrio".

"Despreciables" incidentes

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha llamado a combatir "desde el imperio de la ley" los "despreciables" incidentes en la ciudad. En un comunicado, ha lamentado la repetición de incidentes en la capital guipuzcoana, que ha considerado "absolutamente incomprensibles y despreciables, que merecen la más rotunda condena y ser combatidos, desde luego, con el imperio de la ley". "No hay justificación posible a que comportamientos como estos tengan lugar en nuestra ciudad y solo merecen, desde luego, la más firme respuesta", ha insistido.

Por su parte, el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha calificado de "intolerables" los ataques, insultos y agresiones a quienes "trabajan para protegernos", tras repetirse este fin de semana los altercados en San Sebastián, Andoain y Hernani. "Sobran las conductas incívicas e insolidarias en Euskadi, que ponen en riesgo la salud colectiva", ha manifestado Erkoreka en un mensaje en las redes sociales, para considerar "incomprensible" que haya personas que actúen "completamente ajenas a la existencia de un virus que está causando dolor, sufrimiento y muerte en nuestra sociedad".

"Son una minoría, pero hacen mucho daño al conjunto de la sociedad desoyendo las reglas básicas de la convivencia, alterando el orden público y haciendo caso omiso de la normativa diseñada para evitar contagios", ha reprochado. En este sentido, ha considerado "intolerable su total falta de respeto cuando atacan, insultan y agreden a quienes trabajan para protegernos, cuidar de nuestra salud y restablecer el orden público".