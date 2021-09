El PP se limita a amonestar a la concejala de Huelva que deseó la muerte de Sánchez

Publicada el 10/09/2021 a las 14:34 Actualizada el 10/09/2021 a las 14:56

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha censurado este viernes el vídeo publicado en Tik Tok por la concejala del PP en Moguer (Huelva), Susana Pancho, en el que deseaba la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esas palabras no tienen un pase", ha dicho. De esta forma ha respondido, en rueda de prensa desde el Congreso recogido por Europa Press, sobre el polémico vídeo subido por la edil en su perfil de la citada red social, donde cargaba contra Sánchez a cuenta de la subida del precio de la luz.

En concreto, la concejal del Consistorio moguereño hablaba en el vídeo de la factura de la luz y en él, pedía al presidente del Gobierno que dimitiera, al tiempo que manifestaba que Sánchez era "un niñato caprichoso" y que es "malo como Cruela de Vil". Pancho Parrales agregaba en el mismo que va a pagar la luz porque "no voy a comer a oscuras ni a pasar calor" mientras que el líder del Ejecutivo "está fresquito en Lanzarote", y finaliza diciendo "te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos". Además, añadía que son "una partida de golfos y maleantes" y que el socialismo y el comunismo "llevan a la ruina", entre otras manifestaciones, todas en el mismo tono.

Concejala del @populares de Moguer ( Huelva ) .Otra ilustrada de la derecha . pic.twitter.com/k8bfEH3utU — Esme Abenia/❤️ (@EsmeAbenia) September 9, 2021

Montesinos considera que esas palabras de su compañera "no tienen un pase" y que, por tanto, el PP nacional no sólo no las comparte sino que las censura. En todo caso, ha querido dejar claro que Pancho ya se ha disculpado y se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del PP andaluz, Loles López, con la que había hablado este mismo viernes. López ha reprobado a la concejala en Moguer porque sus palabras "no caben dentro" del PP en tanto que "nada justifica el insulto", pero ha puesto de relieve que su compañera ya se ha disculpado y ha reconocido su error.

Previamente López ha reprobado estas declaraciones de Pancho Parrales y ha asegurado que la formación "no comparte" porque "nada justifica los insultos". Así se ha pronunciado la dirigente conservadora cuestionada por los periodistas a este respecto en rueda de prensa en Huelva, donde ha matizado asimismo que "hay una cuestión importante" con respecto a las declaraciones de la edil, ya que, según ha subrayado, "la concejal ha pedido disculpas".

Por ello, López ha mantenido que la edil moguereña "ha reconocido públicamente que esas palabras no proceden bajo ningún concepto", al tiempo que ha añadido que "ha hecho lo que debería de hacer", que es "pedir disculpas y reconocer que se ha equivocado". Finalmente, López ha reiterado que sus palabras "no caben dentro" de su formación porque "nada, nada justifica el insulto", toda vez que ha vuelto a enfatizar que "esas disculpas están ahí".