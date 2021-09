Ayuso pierde el pulso con Génova por la fecha del congreso del PP de Madrid pero advierte de que luchará por presidirlo

Publicada el 17/09/2021 a las 17:00 Actualizada el 17/09/2021 a las 18:09

Isabel Díaz Ayuso ha perdido el primer asalto. El congreso del PP de Madrid, que ella quiere adelantar porque, asegura, es necesario empezar ya a preparar las elecciones municipales de 2023, se celebrará en la primavera del año próximo, la fecha elegida por la dirección nacional de Pablo Casado.

La presidenta madrileña se resigna al calendario oficial que Génova se ha negado a modificar pero no renuncia, ni mucho menos, a su principal objetivo: hacerse con el timón de mando del PP en la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha reiterado que presentará su candidatura “cuando se convoque” el congreso, que a ella le gustaría que fuera “pronto” pero para cuyo adelanto aseguró no querer “presionar”. La dirección del PP y el propio Casado han subrayado en los últimos días que no habrá adelanto y que la cita se celebrará cuando estaba prevista: en el primer semestre de 2023.

“Me veo capaz de encabezar” el partido y la Comunidad “y creo que puedo dirigir ambos, pero las fechas no las marco yo. Me gustaría que se hiciera pronto porque es bueno para todos, pero no quiero presionar”.

“Me da pereza crear un personaje. Voy de frente, pero lo primero es la Comunidad y entiendo que lleva a un debate interno dentro de la organización, que espero que sea donde produce”, añadió.

La celebración anticipada del congreso sería “buena”, razonó la presidenta madrileña en una de sus múltiples intervenciones públicas —el viernes acumuló tres—, para poder salir de una situación “anómala” y poder continuar “hacia adelante”. La “situación “anómala” a la que se refiere es la actual dirección del PP de Madrid, que encabeza Pío García Escudero y que fue elegida a dedo por Mariano Rajoy tras la renuncia de Cristina Cifuentes.

“He manifestado mi interés y mi decisión de presentarme. Creo que es darle normalidad a la casa” hacer que coincidan la presidencia de la comunidad con la del partido. Sobre todo después de las elecciones del 4 de mayo, precisó. Y hacerlo como sucede en el resto de España. Es "lo mismo que ocurre en todas las autonomías” y ella, remarcó, sería “perfectamente capaz” de compaginar el partido y la Comunidad, que es su “absoluta prioridad”. “Lo primero”, repitió más tarde, es la Comunidad de Madrid, pero tiene la “ilusión” de presidir también el PP de Madrid porque es “su casa”.

En contra de la línea oficial del partido, que repite un día sí y otro también que “no es el momento” de hablar sobre el liderazgo del PP en Madrid, Ayuso recordó que se lleva “hablando un año del Congreso”. “No puede ser que toque hablar siempre, pero cuando doy un paso adelante, no toca”, recordó dando a entender que lo que ha incomodado a la dirección nacional es que haya sido ella la que se haya pronunciado.

Su ambición, precisó para que nadie crea que desea disputar la dirección nacional del PP, muere en Madrid. Presidir la región es su “proyecto político más importante” y no aspira a otra cosa más que “asentarlo”. Y trabajar por España desde Madrid, añadió sin mencionar a Pablo Casado.

Entretanto, explicó, está “haciendo lo posible” para cuadrar su agenda y poder ir a la Convención Nacional que el PP celebrará la próxima semana. Ella “nunca eclipsaría” al presidente de la formación en un “evento de esa magnitud”, añadió.

El PP, razonó —evitando de nuevo cualquier mención a Casado— debe seguir entendiéndose y trabajando con la “fuerza” que muestran ahora las encuestas porque “España lo necesita” frente a un Ejecutivo central que es “una calamidad”. “Hace falta una renovación y yo estaré ahí al lado de mi partido para que se produzca”, concluyó.

En medio de la sorda contienda que mantiene con la dirección nacional de su partido, la presidenta de Madrid sumó a su filas este viernes a alguien inesperado. El líder de Vox, Santiago Abascal, tomó partido por Ayuso, con la que reconoció tener “muchas más coincidencias” que con Pablo Casado.

“Se aproxima mucho más en algunas cosas a lo que nosotros decimos”, admitió en una entrevista en EsRadio. Las decisiones que está tomando en la Comunidad de Madrid “van en la buena dirección”, según el líder de la derecha extrema española.