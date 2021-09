Casado reivindica prolongar la vida laboral y retrasar la edad de jubilación para garantizar las pensiones

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Publicada el 25/09/2021 a las 06:00

El líder de la oposición, Pablo Casado, reapareció este viernes en público en la clausura del congreso de una organización de jubilados adscrita al PP europeo. En vísperas de la semana grande de su partido, la maratoniana convención en la que, de lunes a domingo, recorrerá media España para impulsar su candidatura a la Moncloa y dar impulso al proyecto político conservador, Casado aprovechó una reunión con jubilados europeos afines a su formación para avanzar algunas de las propuestas que el PP va a defender en materia de pensiones, atención sanitaria y residencias.

En su intervención se refirió al modelo europeo de jubilación como “un ejemplo en todo el mundo” que permite percibir “pensiones dignas” en el marco de un sistema de bienestar apoyado, dijo, en modelos “de capitalización o de reparto”. Es decir, apoyado en pensiones privadas o en una reducción de las percepciones.

Todos los países europeos, defendió Casado, están pidiendo “que seamos realistas” ante “el drama demográfico que sufre Europa”.“Los sistemas de pensiones no serán sostenibles si no conseguimos crear más empleo” o “alargar la vida activa”, lo que significa retrasar la edad de jubilación.

Las pensiones, añadió más tarde abundando en la misma idea,“se pueden ver reforzadas por sistemas de capitalización mixta o por un reparto que lo que hace es adecuarlo a los ingresos del sistema”. Es decir, de nuevo mediante pensiones privadas que dependen de lo que gane cada ciudadano y reduciendo las percepciones de cada jubilado.

El aumento de la calidad de vida de los mayores, argumentó, les permite además contribuir a la “sostenibilidad de su autonomía económica y del Estado”. Los mayores son “absolutamente imprescindibles en el mercado laboral”, al menos “para quien quiera”, matizó recordando que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que legalizó el “voluntario alargamiento de la vida laboral, haciéndola compatible con parte de la pensión”.

Casado argumentó que son los mayores los que más dinero cuestan al sistema sanitario. “Europa es de los pocos continentes del mundo que tienen sistemas de salud pública muy avanzados, gratuitos, universales y de la máxima calidad”, lo que en su opinión plantea “un problema aún mayor” que el de las pensiones porque “el 75% del coste de la sanidad de cada individuo se produce una vez que se ha jubilado”.

“Hay que hacer un sistema sostenible”, advirtió. Porque “los nuevos avances en terapias genéticas y el desarrollo de tratamientos oncológicos, afortunadamente, nos están arrojando unas tasas de longevidad mucho mayores” y “España tiene la suerte de ser después de Japón el país con mayor longevidad de todo el mundo”.

¿Cómo resolverlo? Con la misma receta que Casado aplica a todos los problemas de financiación de lo público: mediante un “crecimiento económico que genere empleo y más contribuyentes que, pagando menos impuestos, hagan posible que las administración recaude más”.

Cambios en la sanidad

Casado recordó lo mucho que la pandemia se ha cebado con los mayores. Para responder a la pregunta “¿qué tenemos que hacer para que esto no se repita?”, que él mismo formuló, apuntó tres ideas. En primer lugar, que las políticas de salud “tengan mayor peso” en el seno de la Unión Europea, en justa correspondencia con el éxito “de la Comisión Europea a la hora de coordinar la estrategia de vacunación”. “La coordinación europea ha sido positiva”, concedió admitiendo que el plan ha funcionado después de meses de críticas a la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha gestionado.

En segundo lugar, recordó, hay que recentralizar, aunque sólo sea parcialmente, las competencias sanitarias. “Nuestro partido ha reclamado una mayor coordinación, una legislación nacional que ampare las actuaciones contra pandemias y en definitiva también sobre la estrategia de salud de nuestro país”. Algo que, según él, ya han hecho Francia y Alemania.

Y en tercer lugar, en materia social, explicó, se propone defender un cambio en el modelo de atención en residencias a los mayores “que tienen algún tipo de dependencia” para que en el futuro se haga “de forma medicalizada”. En opinión del líder del PP, “se ha puesto de relieve” que en “las residencias de la tercera edad” las personas mayores deben ser “atendidas también a nivel sanitario”, todo lo contrario de lo que proponen los expertos convocados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el caso de los grandes dependientes, prosiguió, “la atención domiciliaria ha de llegar a sus casas”. Si se hubiera hecho así durante la pandemia hubiese sido posible una “mayor prevención de las patologías o pluripatologías que durante el covid, por miedo a salir de sus casas, les ha producido un agravamiento o incluso la muerte”. De hecho, aseguró, si “alguna vez estudiamos las estadísticas” será posible averiguar cuántos “mayores no infectados por el covid fallecieron por no haber seguido el tratamiento o haber sido diagnosticados de sus enfermedades" durante el confinamiento, insinuando que hubo ancianos que no recibieron la atención médica que necesitaban.

Esa es, paradójicamente, la acusación que sigue pesando sobre la gestión de las residencias madrileñas. Más de 1.950 personas fallecieron en los geriátricos bajo responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sólo durante el primer mes de la pandemia y menos de 500 lo hicieron tras ser atendidos en un hospital. La cifra de decesos en las residencias se incrementó de forma acelerada tras la orden de la Sanidad madrileña de prohibir ciertos traslados de ancianos enfermos a los hospitales: entre el 25 y el 30 de marzo murieron 1.364 residentes y sólo el 13% recibió asistencia hospitalaria.