El PP borra a Sarkozy de las conclusiones de la convención después de que fuese de nuevo condenado por corrupción

Publicada el 02/10/2021 a las 21:15 Actualizada el 02/10/2021 a las 21:19

El invitado estrella de la convención itinerante del PP, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, ha desaparecido de las conclusiones de la conferencia política del partido. El coordinador de la jornada celebrada en Madrid, el vicesecretario Antonio González Terol, excluyó a Sarkozy del resumen que hizo de las aportaciones que los invitados hicieron a la formación a pesar de que el político francés elogió sin reservas a Casado y el presidente del PP puso su gestión como ejemplo para su formación.

La decisión de excluir a Sarkozy de cualquier mención en el resumen elaborado por Terol se produce apenas unos días después de que la justicia francesa condenase a Sarkozy por financiar ilegalmente una de sus campañas presidenciales. Un fallo que se suma a otro del pasado mes de marzo que halló al expresidente francés culpable de corrupción y tráfico de influencias.

Durante su participación en la convención, Sarkozy se dirigió a Casado y le dijo: “Tú vas a ser presidente de España”. Y reveló que cuando conoció a Pablo Casado hace once años en el Palacio de Elíseo de París supo inmediatamente que un día estaría al frente del Gobierno español. “No necesitaba uno ser muy inteligente para decirlo porque basta con verle y entendemos exactamente lo que tiene en el corazón”, proclamó entre aplausos de los asistentes a la tercera jornada de la convención itinerante del PP.

Corrupción activa

Sarkozy, condenado en su país hace apenas seis meses por corrupción activa y tráfico de influencias —se valió de su amistad con un abogado y un magistrado, ambos condenados, para obtener ilegalmente información sobre investigaciones judiciales que le afectaban—, recibió el apoyo unánime del PP y de su líder, Pablo Casado, quien pidió a los suyos que tomasen “los buenos ejemplos de su gestión”. Y, en justa reciprocidad, Sarkozy colmó de elogios al líder de la oposición española, al que emplazó a convertirse en un líder fuerte que tome decisiones y huya de los consensos que, en su opinión, son paralizantes.

Y agradeció la invitación. “Jamás me arrepentí. No tenéis que arrepentiros de vuestra elección. No hay un centímetro de mi cuerpo que tenga una cicatriz, pero si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, con más fuerza y más velocidad porque la política es la vida", proclamó, para concluir: “Os siento vivos. Viva el PP”.

Paradójicamente, el partido que Casado preside también se ha visto salpicado por un intento de alterar una investigación judicial utilizando además medios del Ministerio del Interior, un sumario conocido con el nombre de la Operación Kitchen, aunque en este caso todavía no hay sentencia. Y por acusaciones de financiación ilegal.