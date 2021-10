El volcán afecta ya a más de mil viviendas y se levanta el confinamiento de Tazacorte, El Paso y Los Llanos

El volcán de La Palma, del que este domingo se cumplirán dos semanas desde su erupción, ha afectado ya a un total de 1.005 construcciones, de las cuales hay 880 destruidas y 105 dañadas o en riesgo de ser destruidas, y no se descarta que en el día de hoy haya nuevas viviendas afectadas. Además, hay 28,3 kilómetros de carreteras inutilizadas y 201 personas continúan albergadas en el Hotel Princess, en Fuencaliente, según informa Europa Press.

Asimismo, las coladas de lava han destrozado durante este sábado la última conexión de riego que había en la zona de El Remo, lo que ha originado un importante foco de humo blanco que procedía de las inmediaciones, como consecuencia de la lava entrando en contacto con el agua.

Así lo ha informado en rueda de prensa el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha recordado que estamos ante un proceso eruptivo en el que existe una sismicidad asociada, entre otras cosas, porque la caldera que contiene el magma y que provoca huecos, lo que hace es reordenarse y al final termina generando sismicidad, un fenómeno coherente con el proceso volcánico actual. En cualquier caso, Morcuende incidió en que "no debemos estar pensando en otras posibilidades y, sobre todo, tenemos que tener tranquilidad en este aspecto", pues actualmente la sismicidad no se está registrando a nivel superficial.

Por otro lado, el director técnico del Pevolca ha vuelto a solicitar a la ciudadanía que no aporten más ropa ni más mantas, dado que ya no son necesarias al haber suficientes, e indicó que el transporte de estos enseres generan un problema porque luego hay que hacer el triaje y, sobre todo, ocupan mucho sitio en los barcos.

Alterna fases explosivas y efusivas

Carmen López, responsable nacional de vigilancia volcánica del IGN, ha señalado que la erupción fisural continúa mostrando el mismo mecanismo estromboliano, alternando fases explosivas y efusivas, y también con actividad simultánea de ambos estilos.

