Directo | Aumenta el caudal de lava tras ceder uno de los conos y unirse varias bocas, pero discurre por el mismo canal

Dos semanas después, continúa la erupción en la isla canaria de La Palma, donde este domingo aumentó la actividad explosiva, un hecho que hace que no se descarte la apertura de nuevas bocas.

Por otro lado, este lunes se celebra en el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) la vista en la que se debe decidir sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por la que fue detenido en Cerdeña el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. Además, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya está citada a declarar en calidad de investigada este lunes, a las 13.00 horas, ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en la causa en la que se investiga la entrada y salida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

08.14. El Eurogrupo aborda este lunes las consecuencias del incremento del precio de la luz. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) discutirán este lunes las consecuencias del incremento de los precios de la energía sobre cuestiones como el crecimiento económico, la inflación o la planificación presupuestaria en pleno debate para encontrar una respuesta común a la situación. La reunión de los Diecinueve tendrá lugar en Luxemburgo y a ella asistirá la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien junto con su homóloga de Transición Ecológica, Teresa Ribera, remitió la pasada semana una carta a la Comisión Europea reclamando precisamente una solución conjunta. Así, fuentes del departamento liderado por Calviño celebran que se haya incluido este punto en la agenda del Eurogrupo porque así España podrá compartir los "argumentos" ya expresados en esa misiva y en el documento de trabajo que la acompañaba, en la que también se planteaba la creación de una plataforma europea para la compra de gas natural.

06.00. Aumenta el caudal de lava tras ceder uno de los conos y unirse varias bocas, pero discurre por el mismo canal. El caudal de lava del volcán de La Palma ha aumentado desde las 21.10 (hora canaria), pero sigue discurriendo por el mismo canal de salida, según ha informado un portavoz oficial del Gobierno de Canarias. Según información aportada por el Puesto de Mando Avanzado (PMA) Drago 01 en La Palma, "uno de los conos del volcán ha cedido y algunas de las bocas se han unido". Es por ello que en estos momentos se observa mayor caudal de salida de lava, pero discurriendo por el mismo canal que había hasta ahora y sin que se hayan observado nuevas afectaciones por este motivo.

Nos despedimos por hoy con estas imágenes de la #ErupcionenLaPalma de esta tarde / We say goodbye for today with these images of the #LaPalmaeruption this afternoon #LaPalma pic.twitter.com/JaK4PmUvru