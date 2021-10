Alberto Rodríguez recurrirá la condena del Supremo al TC y acudirá incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Publicada el 07/10/2021 a las 11:41 Actualizada el 07/10/2021 a las 13:20

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado que recurrirá la condena "sin ninguna prueba objetiva" que le ha impuesto el Supremo ante el Tribunal Constitucional (TC) y que está dispuesto a acudir incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el cada vez mayor "descrédito de la justicia española", según recoge Europa Press.

Así lo ha avanzado el propio parlamentario en redes sociales después de que el Tribunal Supremo (TS) le haya impuesto una pena de prisión de un mes y quince días al parlamentario como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Rodríguez ha aludido a que en la sentencia se adjuntan dos votos particulares demoledores en contra de su condena y ha aludido que, con este fallo, el derecho de manifestación se queda "cada vez más pequeñito" mientras que "el descrédito de la justicia española" es "cada vez mayor".

"Nos vemos en el TEDH. Supongo que si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto", ha enfatizado para dejar claro sus planes de ir al tribunal con sede en Estrasburgo y aludir al caso del rey emérito Juan Carlos I, tras las informaciones sobre el criterio de la Fiscalía tendente a archivar la investigación sobre sus presuntas irregularidades fiscales.

Sin NINGUNA prueba objetiva y con dos votos particulares demoledores en contra.



El derecho de manifestación cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor.



Nos vemos en el TEDH.



Supongo que si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto.‍♂️ October 7, 2021

UP cree que el fallo no puede implicar su inhabilitación absoluta

Fuentes de Unidas Podemos han reafirmado a Europa Press que el diputado recurrirá esta sentencia al considerar "que no se ha aportado ni una prueba contra él y está dispuesto a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos". También han recalcado que la sentencia sustituye la prisión por multa, lo que "no puede implicar inhabilitación absoluta, sanción que no ha sido impuesta por el Tribunal Supremo". Sin embargo y según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la inhabilitación especial debe traducirse en la pérdida de su condición de diputado, y dan traslado a la Junta Electoral Central a los efectos oportunos. "Es de especial relevancia que dos magistrados han interpuesto un voto particular al considerar que la condena debería ser absolutoria", han añadido desde el espacio confederal.