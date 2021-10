Directo | Sánchez, a Casado: "No hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no lo vamos a hacer ahora"

Publicada el 20/10/2021 a las 08:52 Actualizada el 20/10/2021 a las 09:45

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles, cuando el Congreso de los Diputados celebra una nueva sesión de control al Gobierno:

09.42. Belarra exige a los socios de Gobierno que la prórroga del escudo social "completa y hasta que sea necesario". La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reclamado a la parte socialista del Gobierno que la prórroga del escudo social, que se tratará en el próximo Consejo de Ministrios dado que la vigencia actual expira el 31 de octubre, sea "completa y hasta que sea necesario". Fuentes de su departamento han explicado que, de esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu en el Congreso de mantener estas medidas "hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente". De esta forma, se debe extender la suspensión de desahucios para población vulnerable sin alternativa habitacional, así como la prohibición de corte de suministros (que incluye energía eléctrica, gas natural y agua), la consideración de consumidor vulnerable y las medidas urgentes contra violencia de género (manteniendo como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género).

09.37. Yolanda Díaz, a García Egea: "Por más que lo repitan, España no está en quiebra". La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al secretario general del PP, Teodoro García Egea, que, "por más que lo repitan" [desde su partido], "España no está en quiebra". "Este Gobierno no comparte la visión catastrofista del PP. No sé si conoce usted cuáles eran las cifras de paro de su Gobierno: 6.278.000 parados, con una tasa de paro del 27% y de paro juvenil del 56%", ha añadido.

Teodoro García Egea le pide algunos datos a Yolanda Díaz en la #SesiónDeControl pic.twitter.com/baJAP1Wrwu October 20, 2021

09.25. Vox: "En Europa se ha puesto a España como ejemplo a no seguir". El diputado de extrema derecha Iván Espinosa de los Monteros ha criticado ante Calviño la "inseguridad jurídica" que provoca que en Europa España sea "un ejemplo a no seguir". "¿Cree que la política de este Gobierno defiende la democracia?", le ha preguntado. La ministra de Economía ha respondido que el Ejecutivo tiene una "visión plenamente alineada" con los "valores europeos" y que su política económica se basa en la "igualdad de oportunidades" y en tratar de que los españoles tengan "una vivienda digna y un trabajo digno".

09.19. Gamarra pregunta a Calviño: "Los Presupuestos se basan en unas previsiones que nadie respalda". La diputada del PP Cuca Gamarra ha recordado a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, las pesimistas previsiones económicas de distintos organismos y ha criticado que los Presupuestos presentados "se basan en unas previsiones que nadie respalda". "Llegó como la guardiana del rigor y ahora sus cuentas se basan en pura política ficción. ¿Qué grado de credibilidad tiene la política económica de su Gobierno?", le ha preguntado. Calviño, a continuación, ha dicho que el Ejecutivo tiene "credibilidad porque dice lo que hace y hace lo que dice". "La salida de esta crisis es muy diferente a la de la anterior crisis", ha dicho a Gamarra, insistiendo en que el Ejecutivo quiere una "recuperación fuerte y, sobre todo, justa".

Se trata de proporcionar igualdad de oportunidades, eso exige que hagamos la política que estamos desarrollando.



Para poder proporcionar a los españoles una vivienda y un trabajo dignos.



️ @NadiaCalvino #Avanzamos_ #Sesióndecontrol pic.twitter.com/MQcpVFP4v7 — PSOE (@PSOE) October 20, 2021

09.13. Otegi: "Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos". El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, relacionó el pasado lunes la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la situación de los presos de ETA en un acto ante un grupo de militantes celebrado horas después de mostrar su "pesar" por el dolor causado a las víctimas de ETA y comprometerse a "mitigarlo". Además, defendió la continuidad del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de conseguir una excarcelación de los condenados por terrorismo. "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo", aseguró Otegi en euskera en ese encuentro celebrado en Eibar, según un vídeo de Antena 3 recogido por Europa Press. Horas después de su declaración desde el Palacio de Aiete coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio de ETA en el que ponía fin al terrorismo, Otegi reconoció ante los militantes de la izquierda abertzale que los presos están en el "frontispicio" de su estrategia y necesitan que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe "cuatro años en el poder".

09.11. Abascal lamenta que se vayan a votar "los Presupuestos de ETA" y que Sánchez y Otegi quieran alterar la democracia. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este miércoles que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, haya confirmado que el Congreso tendrá que votar en las próximas semanas "los Presupuestos de ETA", una situación que considera, "de extrema gravedad", a la que vez que ha acusado al presidente Pedro Sánchez y al portavoz de la izquierda abertzale de querer "alterar la democracia". Así lo ha dicho Abascal en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las palabras de Otegi en las que avanzaba que su formación apoyaría las cuentas si tenía que hacerlo para lograr la excarcelación de 200 presos de ETA. "Otegi, que no tiene ninguna cualidad moral, se ha caracterizado en los últimos tiempos por decir la verdad, que ETA está en la dirección el Estado y que vamos a tener que votar los Presupuestos de ETA", ha comentado Abascal. "Esto es de una gravedad extrema, sabemos que Pedro Sánchez y Otegi comparten un plan para alterar la realidad nacional, social, institucional y democrática de España", ha apostillado.

09.05. Sánchez, a Casado: "Nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no lo vamos a hacer ahora". Pablo Casado ha afirmado que Pedro Sánchez "ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo al acercar a un centenar de etarras con delitos de sangre" y ha subrayado que "no se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes". Por eso, le ha preguntado si va a "sacar de la cárcel a 200 terroristas" para que Bildu apoye los Presupuestos. "Responda, sí o no", ha interpelado. En su respuesta, el presidente del Gobierno ha asegurado que respondía a su pregunta con un "no rotundo" y ha dicho que le llenaba "de dolor" que el PP plantee esa posibilidad porque sabe que en Estado de Derecho se rige por el "imperio de la ley". Sánchez ha recalcado que el PSOE "no ha utilizado nunca" el terrorismo cuando existía ETA, por lo que tampoco lo hará 10 años después de su desaparición. Dicho esto, ha echado en cara a "la derecha" que no sienta esa derrota de la banda terrorista como una victoria y traslade una visión "amarga" de uno de los "grandes logros de la democracia española como es el fin para siempre del terrorismo etarra". En su turno, Casado ha recalcado que Arnaldo Otegi "no es un hombre de paz sino un terrorista" y ha señalado que lo que tiene que hacer su "socio", Bildu, es condenar a ETA, acabar con los "homenajes a criminales y colaborar con la Justicia para esclarecer 300 asesinatos".

Directo | Sánchez acusa a Casado de no celebrar la derrota de ETA y de "utilizar el terrorismo" políticamente https://t.co/r2nFhRpkrz pic.twitter.com/sUfqMS2ngZ — infoLibre (@_infoLibre) October 20, 2021

09.03. Casado, a Sánchez: "No está dejando a nadie en pie". El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el denominado escudo social del Gobierno y la propuesta de poner peajes en las autopistas. Le ha preguntado, a continuación, si mantiene "que no deja a nadie atrás". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo "trabaja para una recuperación económica justa", tras lo que ha desglosado datos de empleo. "Creo que es un logro que hayamos podido consolidar un pilar del ingreso mínimo vital que está beneficiando a 800.000 compatriotas".

Pablo Casado a Sánchez: “Dice que no deja a nadie atrás pero no deja a nadie en pie”

⁰-Sube autónomos un 20%⁰-Combustible 30%⁰-La luz 300% ⁰-Pone peajes en carreteras

⁰¿Sigue diciendo que no deja a nadie atrás? pic.twitter.com/W0vAA5geBw — Partido Popular (@populares) October 20, 2021

08.49. Un terremoto de 4,8, la máxima magnitud registrada, se deja sentir en toda La Palma y parte de Tenerife. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante este martes un total de 76 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una veintena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLG) En concreto, la magnitud máxima registrada fue de 4,8 (mbLg), la más alta hasta la fecha, correspondiente al terremoto localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 22.58 horas.

08.00. Sánchez y Casado protagonizan este miércoles su primer duelo en el Congreso tras el acuerdo para renovar órganos caducados. El líder del PP, Pablo Casado, ha elegido el denominado escudo social aprobado por el Gobierno durante la pandemia para preguntar al presidente, Pedro Sánchez, en el Pleno de control del Congreso de este miércoles. Éste será su primer 'cara a cara' parlamentario después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. "¿Considera que las decisiones de su Gobierno no dejan a nadie atrás?", reza la pregunta que Casado formulará a Sánchez, quien ha venido reiterando desde el estallido de la crisis sanitaria que las medidas adoptadas por su Ejecutivo en el ámbito social y económico no dejarían a nadie a atrás.