La España Vaciada prepara ya su participación en las elecciones andaluzas

Publicada el 18/10/2021 a las 06:00

El coordinador de la España Vaciada Antonio Saz, destacado responsable de la iniciativa, asegura a infoLibre que el pujante movimiento político es favorable a presentarse a las próximas elecciones autonómicas andaluzas, previstas para 2022. Así lo confirma Saz, expresamente preguntado por este periódico. En Andalucía, que si no hay ningún adelanto tendrá lugar la próxima cita electoral como muy tarde a finales de 2022, Saz aún no pone nombre a ninguna organización provincial que pudiera representar al movimiento en las urnas. No obstante, y aunque la decisión no está cerada, la voluntad es clara y Saz no la oculta. "No podemos intentar solucionar la sanidad en Jaén desde Madrid", resume el coordinador, que asegura que hay "compañeros" que están "muy implicados" en la comunidad del sur y que "prácticamente todas" las provincias andaluzas son susceptibles de interés, con especial énfasis en Jaén.

Juan Afán, portavoz de Jaén Merece Más, que integra una docena de organizaciones, es claro a la hora de recoger el guante: "Vamos a ir a las andaluzas, por lo menos para que nos respeten. Es un tema de dignidad. Yo soy de familia de emigrantes, con familia emigrada a Valencia, País Vasco... Y de aquí sigue saliendo la gente". Afán, indignado por el trato que recibe Jaén en temas como los presupuestos y las infraestructuras, señala que dentro del movimiento en la provincia "hay gente que está dispuesta a dar ese paso y gente que prefiere no salir de plataformas reivindicativas". Pero ve la balanza inclinada hacia los primeros.

"Hay mucha gente que quiere. Estamos en el proceso de búsqueda de las personas idóneas. Las probabilidades aumentan cada día conforme vemos el ninguneo", explica Afán. Aunque hay "voluntad", también afirma que unas autonómicas adelantadas que se celebrasen "dentro de cuatro meses" podrían hacer que "no diera tiempo". Ese, un posible adelanto electoral, es el principal obstáculo que puede plantearse, dice. Si las elecciones son cuando toca, a finales de 2022, "habrá gente que dentro de las plataformas decida dar un paso al ruedo político", asegúra el portavoz de Jaén Merece Más, una de las primeras organizaciones que se sumó a la revuelta impulsada desde Teruel y Soria.

Sanidad y educación

"Nosotros pensamos en problemas y en personas. Te puedo decir dos cuestiones que son muy básicas y que nos afectan todos los días: la educación y la sanidad. Si queremos actuar ahí y cambiar las dinámicas, ¿en qué tendremos que pensar? En las autonomías, que es donde están transferidas [las competencias]. El 60% o 70% de las decisiones que nos afectan todos los días son autonómicas. Tendremos que poner voz también ahí para que las cosas se diseñen y planteen de forma diferente", señala Saz, uno de los 20 miembros del grupo que constituye el núcleo fundacional y dirigente de la España Vaciada desde 2019, así como su responsable de Desarrollo. Se trata de una de las voces más habituales del movimiento que aspira a redefinir las coordenadas políticas en España. La participación en las elecciones generales está ya decidida desde la última Asamblea General de la España Vaciada, celebrada en septiembre. Fue una decisión de la que Saz ha sido impulsor, según explica él mismo.

Saz mira ahora a las autonomías. De hecho, resalta que Teruel Existe ya ha afirmado que se presentará a las elecciones aragonesas y que hay plataformas en Castilla y León que trabajan "en esa dirección", por lo que Andalucía no sería un caso único. "Queremos que los servicios sean los mismos independientemente de si vivimos en un sitio u otro, que la calidad de vida sea la misma, que las posibilidades de emprender sean las mismas... Y todo esto no depende sólo del Gobierno central. Evidentemente las directrices generales vienen del Gobierno central y hay que estar allí. Pero el 70% de las cosas que nos afectan vienen de la autonomía", insiste.

Una herramienta a disposición de las plataformas

¿Cómo se va a articular? "En Priego tomamos la decisión de crear una herramienta que nos permita ir a elecciones autonómicas, que nos permita a ir a eleciones nacionales". La idea no es que una plataforma se presente en tal o cual provincia, sino que utilice la herramienta que diseñe la España Vaciada, y que aún no está terminada, para presentarse, explica.

Una de las posibilidades es que la marca "la España Vaciada" aparezca en las papeletas, junto con la provincia, pero son detalles que aún no están cerrados, señala Saz. Antes está lo más importante, según el coordinador: el contenido. "Los nombres son lo último para nosotros. Primero va el proyecto. En España ya tenemos 101 medidas por las que vamos a pelear, pero también a nivel autonómico habrá otras cosas por las que tendremos que pelear, y a nivel local también. Una vez confeccionados los objetivos, viene lo siguiente: identificar las personas más cualificadas y comprometidas", explica.

Saz afirma que "prácticamente todas" las provincias andaluzas están aquejadas por los males que denuncia la España Vaciada. Y asegura que hay "compañeros" en Andalucía "muy implicados" que tienen la voluntad de utilizar la herramienta que se cree y presentarse, aunque no da nombres. Sí aparece varias veces el nombre de una provincia, Jaén, que está "muy quemada" y "probablemente sea una de las que den el paso". Saz sí muestra claramente sus "dudas" de que la España Vaciada tenga "fortaleza" para presentarse en todas las provincias.