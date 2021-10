Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso: "No vamos a entrar a confrontar con Unidas Podemos"

Publicada el 31/10/2021 a las 06:00

Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife, 1978) deja de atender llamadas y de contestar mensajes para poder responder a las preguntas de infoLibre. En cuanto acaba la entrevista, se marcha a toda velocidad para participar en una reunión telemática. Desde que tomó las riendas del grupo socialista en el Congreso en sustitución de Adriana Lastra, vive acelerado.

Hombre serio, de respuesta corta y poco titular, evita entrar en el cuerpo a cuerpo con Unidas Podemos tras los últimos enfrentamientos en el seno de la coalición. Estos días coordina reuniones de trabajo con los grupos parlamentarios que deben apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Está convencido de que en España no se reproducirá la situación de Portugal y de que su compañera, Meritxell Batet, hizo lo que debía al retirarle el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.

Pregunta: Han salvado la primera criba y ni PNV ni ERC han presentado enmiendas de totalidad a los Presupuestos. ¿Estarán listos para el 1 de enero?

Respuesta: Confiamos plenamente en tenerlos sin necesidad de prorrogar los de 2021. Ese es el objetivo. Ahora tenemos el período de enmiendas, pero tenemos plazo y margen suficientes para sacarlos adelante en tiempo y forma. Estamos en disposición de sacarlos en diciembre o principios de enero.

P: Ha estado esta semana el presidente del Gobierno con el primer ministro portugués. Allí precisamente se tambalea el Gobierno de izquierdas por falta de acuerdo sobre los presupuestos. ¿Contempla algo parecido aquí si no saliesen adelante las cuentas?

R: No comprendemos un escenario en el que no estén aprobados los presupuestos de 2022. No deseamos ese escenario, existe una mayoría responsable en la cámara que comprende que los presupuestos son imprescindibles para la recuperación económica. No es el momento de la oportunidad política, de torpedear a un Gobierno, de debilitar la recuperación. Confiamos, somos optimistas.

P: La semana pasada contaba en este periódico Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, que él había tendido la mano al presidente de la Junta para pactar unos presupuestos pero que el problema era que en el PP y también en el PSOE hay mucha gente que no quiere acuerdos.

R: Si hablamos de los sucedido en estos dos años, ha quedado muy clara la posición del PP. Hemos tendido la mano en muchos ámbitos al PP, pero ellos tienen una línea de confrontación máxima con el Gobierno de España hasta el punto de perjudicar al país. Nosotros le pedimos sentido de Estado. Sin leer los presupuestos ya han decidido presentar una enmienda a la totalidad. Poca predisposición tienen a arrimar el hombro.

P: ¿En algún momento Bildu ha puesto encima de la mesa la política penitenciaria durante la negociación de los Presupuestos?

R: No.

P: ¿Nunca?

R: No.

P: ¿Y ustedes lo aceptarían?

R: No.

P: Las negociaciones con el PP siguen para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que hay camino, por fin, para el acuerdo?

R: La mano está tendida al PP para seguir con la vía de diálogo para renovar los órganos constitucionales. El CGPJ lleva casi tres años con el mandato caducado. Hay que cumplir la Constitución y la ley que está en vigor, que es la que se tiene que implementar. A partir de ahí, toda la voluntad para atender cuantas propuestas se planteen para analizar un nuevo marco de renovación. Eso sí, respetando siempre la voluntad de la ciudadanía reflejada en la representación de la cámara. Confiamos en que el PP siga en esa senda y salga del bloqueo. Se han sentado unas bases de interlocución y de acercar posiciones, y eso es muy importante.

P: ¿Cree que puede ocurrir antes de final de año?

R: No me atrevo a fijar plazos temporales después de tres años de bloqueo. Debería ser cuanto antes. Pero estamos convencidos de que la interlocución abierta estas semanas dará resultados.

P: La opinión pública ha entendido regular el acuerdo sobre la renovación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. La imagen que se traslada es que son los partidos de siempre los que se reparten puestos clave. Además, los nombramientos a propuesta del PP distan mucho de ser personas independientes y de inmaculada trayectoria. ¿Por qué los han aceptado?

R: Estamos hablando de órganos que se encontraban bloqueados. El PP trasladó sus propuestas y el PSOE ha primado el interés general para desbloquear una situación que provocaba una anomalía institucional. Cada partido establece sus nombres y esos nombres también reflejan una trayectoria profesional. Teníamos dos opciones, o desbloquear o mantener el bloqueo. Y eso era una anomalía insitucional.

P: ¿Y no es una anomalía institucional que sean magistrados del Tribunal Constitucional jueces recusados o incluso investigados por la Justicia por sus relaciones con el PP o con tramas corruptas?

R: Es una responsabilidad del partido político que propone esos nombres.

P: Pero ustedes lo han aceptado.

R: Podíamos seguir en el bloqueo, esa era la otra opción.

P: ¿Para el CGPJ también van a aceptar cualquier nombre que les proponga el PP?

R: No vamos a adelantarnos a una negociación que aún no está plasmada en nombres y apellidos. De momento, no procede.

P: ¿Se va a cambiar la ley para la elección del CGPJ?

R: El CGPJ hay que renovarlo con la actual ley. A partir de ahí, estamos dispuestos a escuchar cuantas propuestas para un nuevo marco de elección lleguen al PSOE. Pero hay que respetar la representación de la ciudadanía expresada en el Congreso. Hacen falta amplios consensos para eso. Pero, siempre que sea para mejorar, el PSOE escuchará todas las propuestas.

P: ¿Le ha sorprendido el tono de la vicepresidenta Yolanda Díaz en los últimos días a cuenta del enfrentamiento sobre la reforma laboral?

R: El PSOE es un partido de gobierno y responsable y tenemos algo claro. Ante las tensiones que se produzcan en el seno de la coalición no vamos a entrar en dinámicas que generen distorsión. Hay que aprender de lo sucedido. Tanto con Yolanda Díaz como con el resto de ministros hay que avanzar en el acercamiento y la coordinación. Cuando tomamos decisiones sobre las relaciones laborales no solo pueden pivotar sobre el criterio de un ministerio. Eso es lo que hemos defendido y lo que se va hacer.

P: ¿Usted también cree que Unidas Podemos genera ruido?

R: Es un socio de coalición con el que esperamos seguir mejorando la coordinación y el trabajo del día a día para el bien de los españoles. La responsabilidad que tenemos los políticos es solventar problemas de la ciudadanía y no perdernos en cuestiones que no aportan absolutamente nada. No vamos a entrar en una dinámica de confrontación. La gente no es lo que espera de nosotros y no es para lo que yo estoy aquí.

P: En Unidas Podemos interpretan que el PSOE está nervioso con la figura de Yolanda Díaz.

R: El PSOE tiene 120 escaños y tiene la presidencia del Gobierno de España, de muchas Comunidades Autónomas y otras administraciones. Desde esa seguridad, el PSOE no está preocupado por otra cosa que no sea hacer lo que la ciudadanía nos demanda. Lo demás no nos interesa. No hemos llegado ni a la mitad de la legislatura.

P: ¿Consideró procedente el anuncio de Unidas Podemos sobre una querella por prevaricación a Meritxell Batet?

R: Mi compañera Meritxell Batet actuó de manera ejemplar. Atendió a una sentencia, consultó a los servicios jurídicos del Congreso y a los miembros de la Mesa, solicitó una aclaración al Supremo. Una vez llega hay un nuevo informe de los servicios de la cámara. Y tanto la comunicación del Supremo como el nuevo informe jurídico son claros en cuanto a la retirada del escaño. Ha dado los pasos correctos, ha respetado al poder judicial y la sentencia. No tiene cabida generar ruido sobre una decisión en la que no cabe otra interpretación. Batet tiene todo el respaldo del grupo socialista. Si algún grupo considera lo contrario, que se dirijan al ámbito que consideren oportuno.

P: Pero hay un complejo debate jurídico sobre eso. El Supremo no condenó a Alberto Rodríguez a inhabilitación de cargo público.

R: No sé si hemos leído la misma aclaración de sentencia. La presidenta lo que hizo fue acatar la sentencia, no quedaba otra interpretación.

P: En todo caso, le preguntaba al principio que qué le parece el anuncio de una querella de su socio de Gobierno.

R: Somos firmes en la posición de respaldo total y absoluto a la presidenta del Congreso de los Diputados. Otros grupos pueden hacer lo que consideren. Nosotros creemos que no es el momento de crear dinámicas de confrontación innecesarias. Tiene que primar la mesura y el respeto a las instituciones y a la separación de poderes. La política aportará mucho más si dejamos de entrar en dinámicas de intromisión.

P: ¿Qué noticias le llegan de La Palma?

R: De máxima incertidumbre. Estoy en contacto permanente con el presidente canario y, efectivamente, existe preocupación porque no hay un horizonte que podamos señalar en el calendario, ni siquiera a medio plazo. No sabemos cuándo puede acabar la erupción. Se ha llevado muchos proyectos de vida por delante. Son muchos días ya. Esto requiere de un gran esfuerzo de las administraciones, estoy seguro de que todas van a estar a la altura.