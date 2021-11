Directo | Calviño ve "estéril" el debate de la palabra 'derogar' y habla de "corregir" la reforma del 2012

Publicada el 03/11/2021 a las 09:10 Actualizada el 03/11/2021 a las 10:55

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados comienza a debatir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Se han presentado siete enmiendas de totalidad que piden la devolución de las cuentas al Gobierno: PP, Vox, Cs, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. El debate de totalidad es el primer examen de las cuentas y el Gobierno lo afronta con los votos suficientes para superarlo, tras cerrar acuerdos con Esquerra Republicana y el PNV, y tener comprometido en este primer test el voto de EH-Bildu y el PDeCAT. Este miércoles también habrá una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para continuar debatiendo sobre la derogación de la reforma laboral:

10.42. Errejón cree que Arnaldo no es "idóneo" para el TC y censura que el Gobierno se haya tragado ese "sapo" del PP. El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera que Enrique Arnaldo, candidato del PP al Tribunal Constitucional, no es un perfil "idóneo" para integrar el Alto Tribunal y ha censurado al Gobierno de Pedro Sánchez por haberse tragado ese "sapo". En rueda de prensa, se ha referido así a Arnaldo, quien este martes obtuvo el plácet de la Comisión de Nombramientos del Congreso para formar parte del TC, pese a que, según ha destacado Errejón, "su mérito fundamental es haber sido socio de Jaume Matas y de Ignacio González". En este sentido, el diputado de Más País-Equo ya ha adelantado que su partido rechazará el "intercambio de cromos" que han realizado el PSOE y el PP para la renovación del TC y el resto de órganos constitucionales cuando éste se vote en el Pleno del Congreso del próximo día 11. "Hay sapos que son demasiado grandes como para tragarse", ha apostillado.

10.39. Calviño confía en que los Presupuestos de 2022 tengan un apoyo parlamentario "muy amplio". La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mostrado su confianza en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contarán con un apoyo "muy amplio", igual que el año pasado, porque son "vitales" para canalizar los fondos europeos. Calviño, en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, aseguró que las cuentas el próximo año son las de la recuperación y es "clave" que se aprueben para que la recuperación alcance "velocidad de crucero". "Tenemos indicadores que nos permiten tomar el pulso diariamente, son indicadores sintéticos, que son muy claros con respecto a que la recuperación está en marcha, que va de menos a más y que se va a acelerar en 2022, por tanto, la perspectiva es positiva", reiteró la ministra.

10.38. El PP cree que la derogación de la reforma laboral es un "paso atrás" y que el acuerdo es un engaño a los españoles. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que para el Partido Popular es una "mala noticia" que el Gobierno haya acordado "entre sí mismo" derogar la reforma laboral de 2012 ya que, a su juicio, es un "paso atrás" y un "engaño" a Europa y a los españoles. En una entrevista este miércoles en 'TVE', recogida por Europa Press, Gamarra ha salido en defensa de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy que, asegura, es flexible y permite que el mercado de trabajo dé respuesta a lo que los ciudadanos necesitan. Asimismo, ha recalcado que los ERTE forman parte de la legislación laboral actual gracias a la reforma del PP, por lo que ve como un "paso atrás" este nuevo acuerdo del Gobierno de coalición "entre sí mismo" y lo ve como un "engaño constante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace "de la mentira su manera de hacer política".

— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 3, 2021

10.18. Calviño ve "estéril" el debate de la palabra 'derogar' y habla de "corregir" la reforma del 2012. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este miércoles que lleva tres años y medio "intentado huir de debates estériles" y de "eslóganes" en relación con la palabra 'derogar' referida a la reforma laboral, y ha afirmado que los ciudadanos "se merecen algo más", como mirar al futuro y construir un mercado laboral que resuelva los problemas del pasado. Calviño, en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, se refirió así a la reunión que ayer mantuvieron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ella misma con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, tras la que se emitió un comunicado en el que el Ejecutivo se comprometía a "derogar la reforma laboral". La ministra apuntó que Sánchez la llamó ayer para decirle que iba a desayunar con Díaz, algo que calificó de "buena idea si ha ayudado a encarrilar" la situación sobre la reforma laboral entre ambos partidos del Gobierno, encuentro que enmarcó en la normalidad de las reuniones bilaterales que mantiene el jefe del Ejecutivo con los ministros. "Es normalísimo (....) y habitual", reiteró.

— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 3, 2021

10.09. Errejón critica que el Gobierno no incluya en la reforma laboral un aumento de indemnización por despido improcedente. El líder de Más País, Ínigo Errejón, ha criticado este miércoles que el Gobierno no incluya en la modificación de la reforma laboral un aumento de la indemnización a los trabajadores por despido improcedente. En este sentido, la regulación actual, tras la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, expresa que a los trabajadores les corresponde 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Es por ello que Errejón ha pedido "revertir" los cambios de la reforma laboral y volver a la legislación anterior que establecía que al trabajador le correspondían 45 días por año cotizado. "No entiendo que quede fuera de las carpetas del Gobierno", ha denunciado.

10.05. Esteban espera que en el periodo de enmiendas parciales se atiendan "demandas importantes" de PNV para apoyar los PGE. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, espera que en el periodo de enmiendas parciales se atiendan "demandas importantes" del Grupo Vasco para poder llegar a un acuerdo final que permita aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tras admitir que son unos Presupuestos "extraordinarios, por las cantidades que van a mover", no descarta que a lo largo de la legislatura haya que "ajustar algo" por la inflación y la marcha de la economía. En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que han llegado un acuerdo con el Gobierno para no presentar una enmienda a la totalidad y, a partir de ahora, se entra en un periodo que tiene sus plazos para discutir enmiendas parciales.

10.01. Colau defiende instalar molinos eólicos en Barcelona y no descarta estudiar el peaje urbano "en un futuro". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este miércoles instalar molinos de viento en Barcelona para generar energía eólica, por "corresponsabilidad" con los territorios más despoblados donde suelen ubicarse este tipo de infraestructuras. Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press desde Glasgow (Reino Unido), donde participa como vicepresidenta de la red de ciudades C40 en el marco de la cumbre del clima COP26: "Debemos ir juntos. El objetivo es el mismo: salvar nuestro territorio, hacerlo más sostenible y, en la medida de lo posible, hacerlo autosuficiente". Ante la reunión del C40 prevista para este miércoles, ha celebrado la "sintonía absoluta" entre las ciudades para combatir el cambio climático, aunque sean las que tienen menos financiación y menos competencias, ha lamentado.

09.33. Calviño dice que los datos muestran que en octubre "se ha acelerado la creación de empleo". La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este miércoles que los datos del paro de octubre son "muy positivos" y demuestran que "se ha acelerado la creación de empleo". Calviño, en una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, ha apuntado que con este ritmo de creación de empleo y de afiliación a la Seguridad Social se han recuperado ya los niveles de empleo de la prepandemia. "Es una noticia muy positiva, y le confieso que es una de las noticias que más feliz me hacen", afirmó la ministra, que destacó también que los trabajadores en ERTE ya han bajado de los 200.000. Con la caída de octubre, el desempleo suma ocho meses consecutivos de descensos, acumulando en ese periodo una reducción de 751.721 parados, otra situación "inédita" en los registros.

— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 3, 2021

09.07. El PP se opone a la propuesta de Escrivá de subir las cotizaciones porque encarece el coste laboral a las empresas. La vicesecretaria de sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha rechazado este miércoles la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de incrementar las cotizaciones con el objetivo de recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social porque incrementa el coste laboral de las empresas y es una medida que, a su juicio, va contra la creación de empleo. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rodríguez ha señalado que le suena "fatal" la propuesta de Escrivá y que las medidas que propone el Gobierno dificultan la creación de empleo al tiempo que ha indicado que las pensiones se financian con puestos de trabajo.

ENTREVISTA | @erodriguez_2019, vicesecretaria de Sectorial de @populares, dice que la propuesta de Escrivá para las pensiones "suena fatal" y es "una mala noticia"



— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) November 3, 2021

08.37. María Jesús Montero defenderá los Presupuestos de 2022 en su debate de totalidad. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, acude este miércoles al Congreso para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 frente a las siete enmiendas de totalidad. El debate comienza a partir de las 12.00 horas, con la ministra de Hacienda presentando el proyecto, sin límite de tiempo. Cuando finalice su primera intervención, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, suspenderá la sesión hasta las 15.00 horas. A partir de entonces, será el turno de los grupos que hayan presentado enmienda a la totalidad, de mayor a menor, con 30 minutos de intervención y cinco minutos de réplica. A todos ellos les irá contestando por separado la ministra de Hacienda. Al concluir el debate tendrá lugar la votación de las enmiendas a la totalidad, que se votarán todas a la vez, ya que todas buscan lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolver el proyecto al Gobierno. Para superar la votación, el Gobierno y sus socios deberán rechazar las enmiendas, por mayoría simple.

07.51. Casado defiende este miércoles la "alternativa" del PP a los Presupuestos de Sánchez, que ve "garantía de ruina". El presidente del PP, Pablo Casado, defiende este miércoles en el Pleno del Congreso la "alternativa" del PP al proyecto de Presupuestos, que son "garantía de ruina" para España y que ve "papel mojado" porque se basan en unas previsiones económicas "falsas". Casado subirá a las 15.00 horas a tribuna de oradores a defender la enmienda de totalidad a las cuentas públicas que ha presentado el Grupo Popular. Antes, será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de detallar el proyecto del Ejecutivo. Fuentes del PP han avanzado a Europa Press que en su intervención en el Congreso Casado va a "demostrar con datos" que los PGE "son papel mojado" después de que organismos nacionales e internacionales hayan señalado públicamente que las previsiones económicas del Gobierno "no se sustentan".