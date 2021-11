Directo | El PSOE confía en que todos sus diputados votarán a favor de Arnaldo aunque pedirá que remitan su voto a la dirección

Publicada el 11/11/2021 a las 09:45 Actualizada el 11/11/2021 a las 10:34

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves, cuando el Congreso de los Diputados votará a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para renovar el el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. La polémica está en este último órgano, donde los socialistas y Unidas Podemos aprobarán el nombramiento de Enrique Arnaldo, propuesto por los conservadores y salpicado por presuntas irregularidades. Como publica infoLibre este jueves, la Audiencia Nacional dictaminó hace un año que Arnaldó "burló" la ley cuando presidía un tribunal administrativo.

10.35. Sánchez crea en su gabinete una unidad para preparar la cumbre de la OTAN en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha modificado la composición de su gabinete para la inclusión de una nueva unidad de coordinación encargada de los preparativos de cara a la celebración en Madrid a finales de junio de 2022 de la cumbre de la OTAN. Así consta en el Real Decreto publicado en el último BOE por el que se modifican tanto el relativo a la creación del Consejo de Política Exterior, del año 2000, como el que recoge la reestructuración de la Presidencia del Gobierno, aprobado el pasado 26 de julio tras la remodelación acometida por Sánchez. La celebración de esta cita en la capital, anunciada el pasado junio durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica en Bruselas, conllevará que el gabinete de la Presidencia del Gobierno sea el encargado de coordinar todos los preparativos para lo cual "se hace necesario modificar la estructura" del mismo, explica el Real Decreto. En este sentido, se procede a la creación de una Unidad de Coordinación para la Cumbre de la OTAN dependiente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que encabeza Francisco Martín y con rango de Subdirección General.

10.20. Robles pide juzgar a los candidatos del TC "por sus hechos" y "dejar que demuestren su independencia". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que se juzgue "por sus hechos" a los miembros del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento será aprobado este jueves por el Congreso y "dejar que demuestren su independencia" en el ejercicio de su cargo. Robles se ha desmarcado así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, de las críticas a la idoneidad al candidato propuesto por el PP Enrique Arnaldo. "Yo soy partidaria de juzgar a las personas por sus hechos, cuando lleguen al Tribunal Constitucional los podremos valorar", ha sostenido. La ministra, jurista de profesión, ha evitado valorar el pasado de Arnaldo pero ha insistido en "dejar" a los candidatos "que demuestren su independencia cuando estén en el ejercicio de su cargo en el Tribunal Constitucional". A quienes sí ha respaldado es a los dos juristas propuestos por el PSOE -Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel- y ha insistido en que la elección de Arnaldo es responsabilidad del Partido Popular.

09.55. El PSOE confía en que todos sus diputados votarán a favor de Arnaldo aunque pedirá que remitan su voto a la dirección. El portavoz en el Congreso del PSOE, Héctor Gómez, ha señalado este jueves que confía en que todos los diputados del grupo socialista voten en el mismo sentido para dar el visto bueno a los candidatos propuestos para renovar los órganos constitucionales y concretamente a Enrique Arnaldo, presentado por el PP para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Asimismo, ha precisado que los diputados socialistas deben trasladar su voto a la dirección del grupo parlamentario aunque ha negado que esto pretenda controlar el voto por miedo a posibles fugas. Gómez ha indicado en declaraciones a la cadena SER que se trata del procedimiento normal: "Siempre se ha hecho así en este periodo de voto telemático" que se ha utilizado durante el periodo de pandemia". "Nosotros no entramos en una dinámica de control", ha dicho Gómez, que también ha negado que haya temor en el grupo parlamentario porque haya diputados que voten en contra de Arnaldo, que está siendo cuestionado por su cercanía al PP y por su vinculación con casos de corrupción.

Tenemos encima de la mesa un espacio de interlocución abierta para renovar el CGPJ.



La responsabilidad de renovar el CGPJ recae sobre el PP.



@Hectorgomezh en @HoyPorHoy #Avanzamos_ pic.twitter.com/kXzAgNyUjw November 11, 2021

09.45. El PNV no asistirá a la votación de los candidatos al TC porque no se le ha informado de las negociaciones. Los diputados del PNV no asistirán este jueves a la votación de los candidatos para renovar las vacantes del Tribunal Constitucional porque no se les ha informado de las negociaciones, sino que han sido los grandes partidos los que se han "guisado y comido" el acuerdo. Así lo ha explicado el responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, en una entrevista concedida a Onda Vasca, en la que se ha referido a la sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados en la que se votarán los aspirantes pactados para renovar las vacantes pendientes del TC, entre ellos Enrique Arnaldo, uno de los aspirantes propuestos por el PP que ha levantado polémica, pero que sería necesario ratificar para cumplir el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los populares para proceder a la bloqueada renovación del CGPJ. El dirigente jeltzale ha señalado que "algunos van a votar con la nariz tapada", como apuntó el diputado del PSOE Odón Elorza, expresión a la que se han sumado otros dirigentes socialistas y de Unidas Podemos, pero ha precisado que "el PNV no va a votar". En este sentido, ha reprochado que no se haya informado a los jeltzales "en ningún momento ni de cómo iban las negociaciones entre los grandes partidos".

08.21. Votación secreta y telemática. La Mesa del Congreso ha decidido que todos los diputados voten telemáticamente con el fin de evitar aglomeraciones en el hemiciclo, pero el sistema será el mismo. Es decir, cada diputado deberá trasladar antes por escrito el nombre de los candidatos a los que quiere votar. Está por ver, por tanto, cuántos votos obtiene cada aspirante. Desde el PP, el PSOE y Unidas Podemos dan por hecho que el letrado de las Cortes Enrique Arnaldo llegará a los 210 votos necesarios, pese a que ha sido cuestionado tanto por los socialistas como por Unidas Podemos por las irregularidades en las que habría incurrido. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles que no le gustan "algunos candidatos" del PP para el Alto Tribunal, pero ha garantizado que socialistas y morados actuarán con "responsabilidad" sin poner en peligro el pacto con los conservadores.

08.00. El Congreso necesita 210 votos para aprobar la renovación de los órganos. El Pleno del Congreso de los Diputados elige a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, que llevaba pendiente de renovación desde julio de 2017. De entrada, todo apunta a que todos los aspirantes reunirán los al menos 210 votos que necesitan para superar este trámite parlamentario, porque el PSOE, Unidas Podemos y el PP pueden llegar hasta los 242 escaños —teniendo en cuenta que Unidas Podemos aún no ha cubierto la vacante dejada por el exdiputado de la formación morada Alberto Rodríguez—. Justamente 242 votos fue el apoyo que recabaron todos los aspirantes al TC y al fiscalizador la semana pasada cuando obtuvieron el aval de la Comisión de Nombramientos.

Las candidaturas para designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, @TConstitucionE, serán sometidas hoy a debate y votación en el Pleno del Congreso .



¿Cómo es el proceso de designación del Tribunal Constitucional?



Más información:https://t.co/8P47WuqDWg pic.twitter.com/wlZD0HsGoK — Congreso (@Congreso_Es) November 11, 2021

00.00. El Gobierno ve "margen" para llegar a un acuerdo con los transportistas y se reunirá con "actitud dialogante". La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha asegurado este miércoles que hay "margen" para que, de "manera serena y calmada", se busquen "soluciones para aliviar" la situación de los transportistas después de que el Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC) —la patronal de los transportistas— declarara dos jornadas de cierre patronal antes de Navidad por el "estado de abandono por parte del Gobierno". Según ha defendido Rallo, desde el Ministerio de Transportes han mantenido una "actitud dialogante" y han señalado que tienen "todo el mes para hablar" y llegar a un acuerdo entre las partes. Así, ha dicho que la próxima semana tendrán la primera reunión aunque ha recordado que llevan meses trabajando en un "plan específico" que impulse la "sostenibilidad del sector de transporte de carretera". "La relación es frecuente y constante", ha dicho.