"Froilán, 'el preparao'"

[O PUTO DIOS]

O noso benquerido Líder é o máis intelixente. Nengún ser humano na terra conseguiu obter o título de 5°da ESO, pero nada é imposível pra Él!

A prova definitiva de que ademais de Lexítimo Don Froilán é Deus. Como te quedas Santo Tomé?

#DoutrinaFé> pic.twitter.com/8PiXRKWpHx — Partido Froilanista (@P_Froilanista) 9 de julio de 2018

¡Que Pablo Casado, ni que @PabloCasado! El auténtico superdotado de este país es .... ¡Froilán! pic.twitter.com/MoZl2YQsRe — Agustín Martínez (@Agus_Martinez58) 9 de julio de 2018

Froilán, el futuro Pablo Casado. pic.twitter.com/aQSiiX3Qoy — El Racó de pensar de Sant Esteve de les Roures (@sedlr_) 9 de julio de 2018

Educación para pobres y educación para ricos. Cuando eres descendiente de Felipe V, repites hasta en tres ocasiones 2º de la ESO y consigues aprobar cuatro cursos en tiempo récord.https://t.co/D0pEUVOrzF — Suso ∀lonso (@Somos_Pueblo_) 9 de julio de 2018

Sí, Froilán es uno de los grandes genios de nuestro tiempo... No estoy seguro si es de los más listos, pero sí de los más forrados.

La prensa es increíble #Borbones pic.twitter.com/8s0Eik2wKb — elkloden (@elkloden) 9 de julio de 2018

-¿Y con qué nombre vas a reinar Froilán?

-V de la ESO. pic.twitter.com/QdhJ6Tmzqt — Victor Balaguer Pla (@BalaguerPla) 9 de julio de 2018

Directo a la URJC y en 3 meses tiene carrera y máster — siscu 6q (@sisku78) 10 de julio de 2018

El pobre Froilan, haga lo que haga, criticado. Que más da que se vista de rojo y blanco, que de azul y blanco. pic.twitter.com/wYi6tVwAMS — José Muñoz (@jfmunozro) 10 de julio de 2018

La foto de una supuesta información periodística sobre los éxitos académicos del sobrino de Felipe VI está dando mucho que comentar en Twitter. No en vano, en el titular se destaca que el "hijo de la infanta Elena ha aprobado tercero, cuarto y quinto de la ESO, así como primero y segundo de Bachillerato en dos años, a pesar de que llegó a repetir dos veces segundo de la ESO". Cabe señalar la imposibilidad, en la práctica, de cursar ese "quinto de la ESO" inexistente en el sistema educativo patrio.Y al diputado Gabriel Rufián no se le ha ocurrido otra cosa que compartir el tuit con la NASA...¿Habrá pesado la presión tuitera en el hecho de que Froilán no acudiese bien conjuntado a los Sanfermines?