"Maldito 2020": las redes sociales se vuelcan en el último adiós a Maradona

Desde que se hizo oficial su fallecimiento la tarde del 25 de noviembre, se sucedieron las emotivas despedidas a Diego Armando Maradona, tanto de personajes públicos como de fans anónimos, que quisieron dar su último adiós en la red social al astro del balón.

Políticos como Pablo Iglesias, Inés Arrimadas y Pedro Sánchez, deportistas como Nadal, Magic Johnson y Pelé, o artistas como Noel Gallagher todos han querido homenajear al jugador de fútbol.

Hoy los tuiteros nos dejan nuestro tuitómetro más amable.

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. pic.twitter.com/SgQvij7a72