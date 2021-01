'The Cebrit', el hilo viral del peluche perdido

Publicada el 05/01/2021 a las 14:00 Actualizada el 05/01/2021 a las 14:34

Imagen de The Cebrit, la protagonista de la historia

Que la noche de Reyes es uno de los días más mágicos del año no es cuestionable, pero ¿y la previa? En casa de Iván Repila (@ivanrepila) a partir de este 2021 parece que también. Este tuitero ha emocionado a la red social con la tierna historia de la desaparición de esta cebrita "tan sucia que solo tiene rayas negras y rayas muy negras", a quien su hija profesa un amor que "no se puede lavar ni perder porque la necesita para dormir".

El drama que Repila relataba en su hilo, y su gracia para hacerlo, ha revolucionado la red del pajarito: "Hemos mirado en los armarios del baño, en las cajas de herramientas, en la bañera, en lugares tan altos que hacía falta una escalera para ver algo", pero el peluche seguía sin dar señales, contaba este padre desesperado. Según avanzaba el día se acercaba The Cebrit time, la hora de dormir de la pequeña, y el peluche no aparecía...

Muchos tuiteros se han sentido identificados con el relato, porque también han tenido que buscar el objeto perdido de sus hijos, y también se trataba de algo vital para la supervivencia de sus pequeños, y es que, al final todos somos un poco esa niña con su The Cebrit, ¿o acaso no os acordáis, en Snoopy, de Linus y mantita? No es su valor económico o su belleza, es el vínculo de seguridad que se establece, y que es irremplazable...

No sabemos de dónde vino The Cebrit. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha.



La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

La segunda regla de The Cebrit es que The Cebrit está siempre más cerca de lo que piensas.



Hasta hoy. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

A medida que la tarde iba pasando, mi mujer y yo, cada vez más tensos, dedicábamos ratos entre juegos a buscar The Cebrit por toda la casa. Pero The Cebrit no estaba en ninguno de los lugares habituales.



De modo que nos hemos visto obligados a buscar en otrs lugares. — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Hemos comunicado la situación por wassap y mi suegra ha regresado de unos recados a toda velocidad. La tensión en el hogar era patente. La niña no sabía qué, pero sabía que pasaba algo gordo, grave, cósmico. January 4, 2021

