Lori Meyers contra las canciones del verano

después de su nacimiento el grupo granadino Lori Meyers sigue al pie del cañón como uno de losespañoles de referencia. Tras cuatro años de silencio discográfico, Lori Meyers publicó en febrero de este año su En la espiral (Universal, 2017), un álbum que canaliza toda la energía del conjunto ende muy distinta naturaleza en las que se combina lo íntimo y lo expansivo. El grupo ha estado de gira con este nuevo trabajo por Madrid, Barcelona y Granada durante marzo y abril.es el covocalista y guitarrista desde el inicio del grupo en 1998, portavoz improvisado para esta sección. ha llovido desde que el primer disco del grupo, Viaje de estudios (2004), les valió el premiode RNE. Desde entonces, los granadinos se han convertido en uno de los grupos predilectos de todos los festivales de la Península. De hecho, la banda ha dado la nota durante el periodo estival, en citas como el Low Festival , el Arenal Sound, el Santander Music y el Sonorama. Tal y como admite Méndez, la música impone "un horario laboral un tanto extraño" y unos veranos "".Tenemos un horario laboral un tanto extraño y nuestros veranos suelen ser mas ajetreados. Así que se trata de buscar los tres días tontos entre concierto y concierto para que la cabeza no te explote.Las canciones del verano suelen ser lo peor que ha parido madre. Mi canción del verano podría ser "White winter hymnal" de Fleet Foxes. Muy invernal, pero me la pondría en la orilla de una playa.Creo recordar que fue un viaje a Asturias y no tuvo que estar nada mal porque desde entonces he vuelto varias veces. De hecho, este año vuelvo para hacer el descenso del Sella, más que nada por hacer las paradas para la sidra y el chorizo.Libro electrónico y ahorro peso. Ahora con Rendición de Ray Loriga y El castillo de Kafka.Juego de tronos, y me echo la siesta incluso aunque no sea la hora de la siesta. He oído por ahí que si te compras la siguiente temporada en blue-ray te viene con una caja de pastillas De Memory para no perder el hilo.Es cuestión de adaptarse, la inspiración no depende de la temperatura. Aunque mejor no usar amplificadores a válvulas ni ordenadores con ventiladores infernales.Cualquiera excepto si Ronaldo ha cagado blando o duro.¡Para nada! El otoño es una época maravillosa. Deseando empezar la nueva etapa. ¡Aire fresco, que aquí huele a muerto!