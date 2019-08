'Don Quijote de la Mancha', la lectura obligatoria que apasionó a María Dueñas

Publicada el 03/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/08/2019 a las 21:34

En un lugar de la Mancha, cuyo nombre era —y sigue siendo— Puertollano (Ciudad Real), no ha mucho tiempo —hacia 1964, concretamente— nacía una hidalga de best seller en mano que no podía prever el éxito de su ópera prima. Su nombre era

La autora, que se declara una “lectora omnívora” y muy heterogénea en sus preferencias —según declaró en una entrevista publicada en

Don Quijote de la Mancha

En pleno siglo XVII el autor de el Quijote hizo, por primera vez, un tratamiento burlesco de la tradición caballeresca y cortés al contar las peripecias de un hidalgo pobre que, después de perder la razón, se lanzó en busca de las más peculiares aventuras. De esta historia la autora manchega envidia, sobre todo, “su capacidad para desprenderse de normas, tendencias y convenciones, y lograr así transformar el canon literario”, algo que le ha valido el título de primera novela moderna.

Dueñas cree que Cervantes ha afectado a su escritura “en la misma medida que influyó a miles de escritores a lo largo de los siglos”. También a ella, en libros como

“Casi todos perseguimos cautivar a los lectores con las aventuras y desventuras de nuestros personajes, y nos esforzamos por hacerles evolucionar y dotarles de humanidad”, apunta.