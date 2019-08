Lucía Mbomío y las enseñanzas de Ta-Nehisi Coates

Publicada el 06/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/08/2019 a las 21:25

Entre el mundo y yo, ensayo del escritor y periodista estadounidense, es el libro que le hubiese gustado firmar a la también periodista Lucía Mbomío (Madrid, 1981). A lo largo del mes de agosto, dentro de la revista Verano libre , preguntamos a autoras y autores qué título creado por otro artista les gustaría que figurara en su producción., reportera en el programa Aquí la tierra de TVE y columnista en el periódico El País , menciona el volumen de Coates, escritor afroamericano que plantea el tema de la raza en la historia de Estados Unidos a través de una carta dirigida a su hijo. El título ganó el National Book Award de no ficción en Estados Unidos en 2015 y fue editado por Seix Barral en España en 2016.La periodista apunta que el libro de Ta-Nehisi Coates es uno de sus preferidos de entre los últimos que ha leído: "El formato de misiva a su hijo, aunque no fuera algo nuevo, me pareció", dice. "Valoré la capacidad de convertir en didáctico algo tan complejo como la historia de Estados Unidos y", señala también Mbomío, que dedica parte de su tiempo a divulgar la obra de escritoras y escritores afrodescendientes. La periodista cuenta aque la primera vez que se topó con Entre el mundo y yo fue poco después de que saliera en castellano y desde ese momento no dejó de envolverse entre sus páginas: "Lo he regalado unas diez veces".El que sí ha firmado Mbomío es su libro Las que se atrevieron (Sial Pigmalión, 2017), donde relata laque decidieron casarse, juntarse y/o tener hijos con, en los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia, con el estigma social que ello conllevaba. Seis relatos que cuentan las dificultades de aquella época para mantener una relación sentimental de este tipo, y que incluye la historia de los padres de la propia Mbomío.Lo que mejor le funciona a Lucía Mbomío para sentarse a escribir es, precisamente, no tener que hacerlo: "Si tengo que, me bloqueo". Por eso dice que cada viaje es una fuente de inspiración: "Hay veces que en(autobús en sureño) de Alcorcón a Príncipe Pío, me salen textos de lo más apañados".