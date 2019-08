'Big little lies', un "contraste entre miserias personales y privilegios de clase" que no ha convencido a Sandra León

Publicada el 13/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/08/2019 a las 19:04

(Barcelona, 1977) es doctora en Ciencias Políticas y docente en la Universidad de York, Reino Unido. Quien ocupaba hasta junio de este año el cargo de directora del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil participa en De series , dentro de la revista Verano libre , en la que a lo largo de agosto políticos, politólogos y periodistas comentan las series que más y que menos les han gustado. Una de las producciones del momento, que acaba de emitir su segunda temporada, ha sido una de las decepciones televisivas para la politóloga:“He visto solo dos capítulos y quizás me equivoque, pero las circunstancias de los personajes de la serie me parecen totalmente previsibles,”, afirma León sobre la serie. Esta producción de HBO, de tan sólo 14 capítulos, se estrenó en 2017 anunciada como miniserie, pero, dado su éxito, la productora decidió renovarla por una segunda temporada más. Big little lies narra las vidas de un grupo de mujeres de clase alta de un pueblo en el norte de California, que, unidas, tendrán que apoyarse las unas a las otras en el desarrollo de la trama., con actrices que dan el salto de Hollywood a la pequeña pantalla. Así, la producción cuenta con las oscarizadas, a quienes se suman las también muy populares Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz. Eso sin hablar de la segunda temporada, en la que se incorpora la multipremiada y ya icono del cineLas bondades de la serie pasan por, donde la ambientación, las interpretaciones y la banda sonora juegan a hacer de ella, pero evitando pecar con los límites de lo pretencioso. Aun así,: “El acontecimiento en la fiesta (omito lo que ocurre por evitar el spoiler) no ha conseguido despertar en mí el interés por descubrir qué es lo que ha pasado. Y el devenir de los personajes —— no me ha parecido suficientemente interesante para continuar viéndola”.“Aunque, a decir verdad, si hubiera hecho con The wire lo mismo que con Big little lies —una serie en la que te metes sólo tras varios capítulos—, me habría perdido la que ha acabado siendo mi serie favorita”, asegura la politóloga, que cree queporque “. Esta producción de HBO sobre el tráfico de drogas y la corrupción policial en Baltimore se estrenó en 2002 y, con cinco temporadas y sesenta capítulos, se ha ganadode la televisión, también para Sandra León.“No tiene unos diálogos trepidantes, como El ala oeste de la Casa Blanca, ni una puesta en escena especialmente cuidada, como El papa joven. Tampoco pretende ser el retrato descarnado de la ambición y la perfidia humana shakespeariana que uno encuentra en House of cards”, afirma León, pero para ella,en la que sus personajes te caen bien y mal, donde combinas aversión y comprensión hacia las historias que te cuenta, esperanza y pesimismo”.Por último, en esta temporada, la politóloga, como otros tantos participantes de esta sección,, y por muchos motivos. Sandra León la resume como “una serie donde se combinan en perfecto equilibrio”, y en la que ha disfrutado de “la cuidada escenografía, de la fantástica interpretación de sus actores y, sobre todo, de cómo transforma una catástrofe nuclear en”. Esta producción de HBO de tan sólo cinco episodios, que ofrece un relato al detalle de los errores encadenados que desembocaron en el accidente nuclear, se ha convertido en uno de los hitos televisivos del año, sobre todo para quienes disfrutan de, como Sandra León.