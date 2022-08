Necesitamos una derecha un poquito menos floja

Isabel Díaz Ayuso ha dicho que, aunque la Unión Europea considera que una buena manera de ayudar a los ucranianos es ahorrar energía para que Vladimir Putin nos tenga un poco menos cogido por los huevos, ella no está en condiciones mentales de soportar que se apaguen los escaparates a partir de las 22:00 porque le genera tristeza. Ella, además, como representante de los madrileños, cree que nosotros tampoco lo soportaríamos, y que ha de subirse al caballo del desacato al Gobierno de la Nación para salvarnos de esta hecatombe. Teniendo en cuenta, además, que los españoles somos de los que menos sacrificios energéticos vamos a tener que hacer, nos pone a los madrileños en la cabeza de los flojos de Europa.

Es decir, que Madrid, la tierra de las oportunidades, donde estamos los más fuertes y mejores, no podremos soportar la calefacción en Lidl a 19 grados y, gracias a nuestra Juana de Arco, apelaremos a la Constitución para evitarnos ayudar a los ucranianos un poquito, y gastaremos todo el gas que podamos para que Putin nos joda, pero Pedro Sánchez no.

Esta derechita 'snowflake' que necesita de su líder para no ponerse triste viendo los maniquíes del H&M en penumbra sí es preocupante.

Considera además la presidenta, y un sorprendente número de los tertulianos de la derecha que hablan con una unanimidad de argumentos como si recibieran un argumentario ("como si" es una ironía, aclaro), que primero nos diga el Gobierno en qué van ahorrar ellos, a la vez que anuncia que ella no va a ahorrar nada ni tampoco sus súbditos madrileños, esos seres que sufrimos de tristeza cuando vamos por la Gran Vía a las 22:02 y el Bershka está apagado. No fiscaliza la presidenta en qué va ahorrar la Casa Real, que como todos sabemos vuela en Spanair.

No digo yo que la derecha tenga que volver a los tiempos de invadir Polonia o que tengamos que mandar a Ortega Smith a nado por el Báltico a resolver guerras personalmente, pero una derecha un poquito menos floja, una capaz de asumir sacrificios tan durísimos por el país como se nos exige, estaría guay. Una derecha que sea tan dura como para soportar hacer cola en Hacienda a 27 grados por España no nos vendría mal. Esta derechita snowflake que necesita de su líder para no ponerse triste viendo los maniquíes del H&M en penumbra sí es preocupante. Pensaba yo que el liberalismo fortalecía como la mili y no, te pone mohíno a la mínima.

Evidentemente España es un país serio, con mecanismos armados para que semejante patochada de una dirigente política infantil y necesitada de casito se quede en el enésimo esperpento mediático en medio de las cosas importantes. Pero no estaría de más un poquito de adultez. Que la cosa es seria.