Nación milenaria

¡Exclusiva! Los arqueólogos de Atapuerca han encontrado restos de un homínido que parece tener en el rostro unas marcas rojigualdas. Junto al cuerpo, han hallado lo que parece un instrumento de percusión de grandes dimensiones y unas pintadas en las que se ve a este chamán animando a su facción en unos juegos contra una tribu de neandertales con baguettes. Burgos uno, Lascaux cero. Aún es pronto para asegurarlo, pero podríamos estar ante el español antecessor.

Como se sabe, Dios creó España un cuarto de hora después de separar la luz de las tinieblas. Desde entonces, un imperturbable linaje de españoles ha mantenido viva la llama de la gallardía y el heroísmo, del donaire y de las tapas. Los hechos son incontestables: en las pinturas de Altamira se conserva el retrato de un fulano durmiendo la siesta. ¿Qué más pruebas necesitamos?

Ya Séneca, que era cordobés, escribió un tratado desdiciéndose del estoicismo y afirmando que «un vasito de salmorejo y un par de flamenquines alivian los pesares del espíritu y la severidad del fato» (vitreum parvum salmorejum et duorum flamenquinum dolores spiritus et rigorem fato levant). Se cuenta que un vecino suyo, el inmortal Averroes, tenía mucha pena por no poder llevarse a la boca un montadito de jamón. ¡Cuánto daño ha hecho la religión a este mundo! Incluso, en un manual publicado recientemente por la Comunidad de Madrid, se sostiene que lo que verdaderamente se preguntaba Maimónides en la Guía de perplejos era por qué no todo el mundo quería ser español.

Solo un necio o un separatista podrían negar la preexistencia de la nación española. Los más audaces proponen contar un quinquenio desde el big bang. Los moderados se contentan con llamar español al tercer hijo de Adán

Las evidencias son contundentes. Solo un necio o un separatista podrían negar la preexistencia de la nación española. Los expertos, tan dados a las minucias y a las precisiones, debaten la fecha. Los más audaces proponen contar un quinquenio desde el big bang. Los moderados se contentan con llamar español al tercer hijo de Adán.

Pero no es tan sencillo. Los pérfidos desinformadores de la corte de Guillermo de Orange, coaligados con los ponzoñosos ingleses y los perfumados gabachos, llevan generaciones intentando minar nuestro orgullo patrio, nuestro destino manifiesto. Lo hacen, claro, por burda envidia: ponen chorizo a la paella, guisantes a la tortilla y calcetines a las sandalias. Todo es en vano. Ellos tendrán industria y progreso, pero nosotros poseemos la preciosísima reserva de los valores espirituales de occidente.

Esta esencia inmutable ha pasado, desde la noche de los tiempos, de padres a hijos. Fíjese: Recesvinto tenía la mismita concepción de la vida y el mundo que Trajano, y la Católica Isabel no le cambiaría una coma a Azaña. ¿Y Abderramán? Ese no juega, por moro. Ah, cuánto arrojo el de esos fieros astures que, con armas melladas y protegidos por la suciedad y la ignorancia arremetieron contra el almohade invasor. ¡Se me inflama el pecho solo de pensarlo! Los godos, como se sabe, no invadieron nada: brotaron de la tierra, como antes habían hecho los romanos, los fenicios y los hispanos. El criterio es sencillo: si mira hacia la Meca, malo.

Ah, qué suerte la nuestra, querido lector, de haber nacido en la tierra de María Santísima. Asómese a la ventana y, con el solecito templándole los mofletes, piense en la dicha de emparentarse con unos antepasados tan ilustres; gentes rocosas y sencillas que, si le vieran, le reconocerían como un igual. ¿No sería hermosísimo compartir un vermú y un pincho de tortilla con algún apestoso monarca godo de nombre ridículo? ¡Convidar a un piscolabis al chispeante Torquemada! Podría contarle la remontada del Madrid de la otra noche. Seguro que eso le alegraría. Y si no lo hace, ¡cuidado! Podría ser un sarraceno disfrazado y aquí no queremos de esos. Jeques, solo si compran equipos de fútbol o si son amigos del rey.