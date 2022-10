Adiós al "padre" de 'David el Gnomo', Claudio Biern Boyd

La pasada Navidad conseguí encontrar, en formato actualizado, los veintiséis capítulos de David el Gnomo para regalárselos a mi hija (32 años entonces). No podía olvidar sus lágrimas infantiles cuando siguió la serie en una de las reposiciones de TVE y llegó al capítulo final con la muerte de David tras cuatrocientos años de vida. Su madre intentó consolarla destacando que no era una muerte, sino una transformación en árbol, pero la niña, sin dejar el llanto, opuso: "Es que me da mucha pena". Eran las lágrimas de millones de niños españoles que habían seguido la serie desde que se estrenó en TVE en el año 1985 o en las sucesivas reposiciones. Se trataba —se trata— de una serie "blanca" sin alardes, sin violencia, sin efectos especiales, pero que lleva a los niños al mundo de los pequeños gnomos, amantes de la naturaleza y que viven divertidas aventuras. Un viaje por el mundo para aprender cómo respetar los secretos de la naturaleza siguiendo los sabios consejos de David y conocer la bondad personificada por su esposa, Lisa.

Este lunes sabíamos de la muerte de Claudio Biern Boyd, creador de la serie televisiva, director, productor y guionista dentro y fuera de la que, antes, llamábamos pequeña pantalla. Este mallorquín, inquieto y prolífico en el mundo de la imagen, ha sido sobre todo el gran autor de series de dibujos animados para TVE. Ya en los inicios de los años ochenta había debutado en TVE con Ruy, el pequeño Cid, y continuado con D'Artacan y los tres mosqueperros, o La vuelta al mundo de Willy Fog, entre una docena más de títulos. Todas conformaron una edad de oro de la programación infantil de los años ochenta y noventa, mucho antes de que se confinaran en el actual canal temático Clan.

Claudio Biern Boyd recibió múltiples premios casi desde el principio de su carrera, pero quizás ha recibido el mayor reconocimiento décadas después, cuando se ha reconocido una originalidad y una extraordinaria sensibilidad en la adaptación de historias clásicas a la mentalidad infantil. Con el paso de los años realizó musicales, concursos, películas para televisión, ha presidido compañías audiovisuales como BRB Internacional o Apolo Films, pero en la memoría de millones de los nacidos a partir de los sesenta siempre estará como el gran despertador de emociones, cuyo mayor ejemplo quizás sea ese héroe, bonachón, ecologista, "siete veces más fuerte que tú, y veloz" que será siempre David el Gnomo.