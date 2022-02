"Vaya 23F en el PP", los memes de la salida Casado

Solo tres diputados se han mantenido fieles a Pablo Casado durante su caída: Antonio González Terol, Ana Beltrán y Pablo Montesinos. El trío ha salido casi literalmente corriendo detrás del líder del PP cuando este se ha levantado sin previo aviso y ha abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Las redes se han volcado con Pablo Montesinos elogiando su manera de comportarse en cuanto a su relación con Casado –"Pon un Pablo Montesinos en tu vida"– y no han faltado las ocurrencias tuiteras, que se han solidarizado con este momento a fuerza de meme, como @_Twinsen_ que representaba lo que estaban pensando Montesinos y Casado con una imagen de 'Rick and Morty' haciendo cortes de mangas, y también las que han continuado con las bromas sobre la situación que están viviendo los de Génova. "Montesinos corriendo tras él, en plan C3PO diciendo "Amo Luke". Muy triste todo", escribe el tuitero @Nomeko7 para ilustrar el corte de vídeo en que el líder conservador dejaba su escaño.... Spoiler: ¡Ayuso y Feijoo también tienen sus memes en este tuitómetro! No pierdas detalle.

Pablo Montesinos pensando en lo que pudo ser y no fue pic.twitter.com/Ts85VooooG — Asombrado (@esasOtra) 23 de febrero de 2022

Sí, me da lástima Pablo Casado y cómo, los suyos, le han acuchillado sin parar hasta asesinarlo políticamente.



Por cierto, Pablo Montesinos, coherente y sincero, fiel a Casado hasta el final. Le honra su sinceridad.



Vaya #23F en el PP. pic.twitter.com/IwUjHx4gsH — Salvador Sierra /♥ 🇪🇺🇪🇸 (@SalvadorSierra8) 23 de febrero de 2022

Casado y Montesinos mentalmente mientras se manchan del Congreso. pic.twitter.com/JMJjtro5sZ — Juanma (@_Twinsen_) 23 de febrero de 2022

Pon un Pablo Montesinos en tu vida!! — Sergio Carrasco (@sergiocarri11) 23 de febrero de 2022

Montesinos corriendo tras él, en plan C3PO diciendo "Amo Luke". Muy triste todo. https://t.co/sUu15XYuBx — Nomeko (@Nomeko7) 23 de febrero de 2022

—Vamos Pablo acompáñanos.

—Aquí hay sitio para uno más. pic.twitter.com/APwC2G4YYN — ❌ P Я Σ П Ƨ Λ D Ө Я (@El_Prensador) 23 de febrero de 2022

😐 Vale Pablo ya hemos terminado el paso uno para echar a Ayuso. Cuál es el paso dos



😬 Pues... pic.twitter.com/61QRw1daju — El mero pensador (@elmeropensador) 23 de febrero de 2022

Un mes abrazando vacas para esto. pic.twitter.com/ADLOOc7APL — Concejala D Festejos (@Concejajala) 22 de febrero de 2022